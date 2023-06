Todos los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial presentarán la renuncia a sus cargos o, en su caso, la solicitud de licencia para competir en el proceso interno en condiciones de equidad, en cuanto el Consejo Nacional de Morena establezca ese requisito, reveló este miércoles 7 de junio el senador Ricardo Monreal.

“Los otros tres habíamos acordado esa noche que esperaríamos a que el Consejo, incluyéndolo a él, pero repito, se diseñan estrategias y se llevan a cabo. A mí no me molesta (que Ebrard se adelantara), me parece que es normal y actuó políticamente en razón de su estrategia, repito, que debemos respetar y que debemos simplemente permitir que cada uno las practique o las lleve a cabo”, dijo Monreal.