"Me dijeron que venía a una conferencia sobre temas medioambientales en la Ciudad de México y me encontré con esta sorpresa. (...) No lo esperaba, me siento muy emocionada por estas muestras de cariño. Estamos por el momento cumpliendo nuestro trabajo en la Ciudad de México", aseguró.

En una conferencia con ambiente de mitin político, Sheinbaum fue acompañada con banderas y playeras con los lemas #EsClaudia y #EsVerde, así como mantas de apoyo con los nombres de líderes del PVEM en la capital y máscaras de cartón con el rostro de la mandataria fueron repartidas entre los asistentes.

Rodeada con gritos de "¡presidenta, presidenta!" y confeti verde, la jefa de Gobierno llamó a la unidad entre los partidos de la llamada "Cuarta Transformación" y puso como ejemplo el triunfo de Delfina Gómez en el Estado de México, quien fue abanderada por Morena, PT y PVEM, en contraste con Coahuila donde cada partido tuvo sus propios candidatos y alianzas con otras fuerzas políticas.

"En este momento estamos unidos, muchas de las fuerzas políticas que representan la Cuarta Transformación y así debemos de seguir.

"Ya ven el ejemplo en el Estado de México: cuando estamos juntos siempre salimos triunfantes", apuntó Sheinbaum.

