Noroña, Monreal y Velasco anuncian que pedirán licencias para buscar candidatura

Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco anunciaron hoy que pedirán licencias en sus respectivas cámaras para participar en el proceso interno de Morena para elegir al candidato o candidata presidencial de 2024.

Monreal, coordinador de los senadores de Morena, dijo que cree que la próxima semana todos los aspirantes morenistas dejarán sus puestos, incluido él.

"Estoy dispuesto a retirarme del cargo para competir democráticamente en la sucesión presidencial cuando llegue el momento, estoy preparado y listo para poder hacer caso, estar de acuerdo y acatar las disposiciones que la máxima autoridad de Morena determine", expuso ante medios de comunicación.

Por su parte, Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas y uno de los liderazgos del Partido Verde Ecologista de México, solicitó este miércoles al Senado de la República su licencia para dedicarse de lleno a buscar la candidatura a la presidencia.

Gerardo Fernández Noroña se sumó a los anuncios. “Estoy en la carrera sin un centavo y mi único ingreso que tengo es como diputado, aunque me va muy bien en YouTube, no me quejo, pero pediré licencia. Están subestimando a la gente”, dijo durante una entrevista con MVS Noticias.