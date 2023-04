La escritora Elena Poniatowska recibe la medalla “Belisario Domínguez”

La escritora de 91 años fue recibida a gritos que unificaron a oposición y oficialismo. “¡Elena, Elena, Elena!”. Y ella abrió su mensaje con un lamento.

“Me da tristeza que no nos acompañe el señor presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, porque tanto mi familia, mis amigos y muchos de los que estamos aquí lo queremos. Y no no sólo lo queremos, lo admiramos”, dijo la escritora.

Su mensaje en el que recorrió parte de sus andanzas, de sus amistades e historias, lo cerró con un gracias: “hoy después de tanta llenadera de palabras, tantas interrogantes, tantos periódicos que se amontonan hasta que un día se los lleva el de los fierros viejos que vendan (…) la recibo como una gracia inesperada, gracias”.

Los premios, había dicho la escritora, “son una puerta que se abre de pronto, un regalo, una posibilidad de futuro y un reconocimiento al pasado para los que como yo, se despiden”.

Pelean en escaños

La entrega del reconocimiento, empero, se vio perturbada por la senadora Sasil de León, de Encuentro Social (PES), quien aprovechó el foro para repudiar el fallo que la víspera emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar la reforma que adscribió a la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Aprovecho, dijo, “para condenar enérgicamente la decisión de la SCJN sobre la Guardia Nacional, es inverosímil (sic) tal decisión porque quedaron a la deriva sin definición, 130 mil elementos”. Lo expresó en medio del enojo de la bancada de Acción Nacional (PAN), que comprometió la víspera no realizar protestas durante la ceremonia, por respeto a la galardonada.

“¡Fuera!, ¡fue-ra!”, corearon entonces los panistas, enojados, encabezados por la vicecoordinadora de la bancada, Kenia López.

El episodio enturbió momentáneamente la ceremonia, para la que el PAN admitió que preparó sus mantas de protesta en repudio a la indefinición de la mayoría de los senadores de Morena a nombrar a los comisionados vacantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inai). Y también eso dio pie a un enfrentamiento, entre los escaños.

La senadora Lilly Téllez se acercó al vocero presidencial, Jesús Ramírez, a cuestionarle sobre la postura de León Villard, pero entonces fue la senadora Citlalli Hernández, de Morena, quien se acercó al quite.

Morena rompió el pacto para respetar la ceremonia de la medalla Belisario Domínguez.



Reventaron la sesión al atacar a la Suprema Corte de Justicia.



No les importó la galardonada.



Fui a reclamar al servidor de AMLO que se metió al recinto y vino Citlali a encubrirlo 👇 pic.twitter.com/F6DbHFs09T — Lilly Téllez (@LillyTellez) April 19, 2023

“No venimos a defenderlo, venimos a pedirte calma, (a él) nadie lo tiene que defender, tú estás manchando al Senado, Lilly, no representas a nadie”, dijo la senadora y secretaria general de Morena.

Luego, en Twitter Téllez subió el video con el mensaje: “Morena rompió el pacto para respetar la ceremonia de la medalla Belisario Domínguez. Reventaron la sesión al atacar a la Suprema Corte de Justicia. No les importó la galardonada. Fui a reclamar al servidor de AMLO que se metió al recinto y vino Citlali a encubrirlo”.