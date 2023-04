ColumnaInvitada | Hasta que nos duelen los migrantes

El tren que cruza por Amatlán de los Reyes, conocido como el “Tren de la Muerte” o “La Bestia” es un tren de carga que transporta materias primas. Sin embargo, es más conocido porque en su techo viajan agazapadas miles de personas migrantes provenientes principalmente de Centro y Sudamérica.

Quienes viajan a bordo de la Bestia frecuentemente son víctimas de mutilaciones, extorsiones, secuestros y otras formas de tráfico de personas. Igualmente, las mujeres y las niñas son altamente vulnerables de sufrir violencia sexual en el trayecto. La precariedad de las condiciones en las que viajan y los riesgos a los que se enfrentan hacen que en muchos casos este viaje les cueste la vida.

Es necesario reconocer que el tema de la movilidad humana se aborda desde una postura cargada de racismo, xenofobia y aporofobia, por lo que las personas migrantes -sobre todo las que tienen piel morena y/o están en una situación de pobreza- son tratadas con desprecio y sufren múltiples formas de discriminación.

Frente a esta cruel realidad, las Patronas responden con amor y alegría. Vecinas, amigas, voluntarias y otras colaboradoras se juntan día con día para realizar labor humanitaria, que va desde la preparación y reparto de comida hasta la defensa de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana.

Los “lonches” voladores se preparan desde muy temprana hora para ser llevados más tarde a las vías del tren, en donde las Patronas se posicionan atentas a escuchar el silbido que anuncia su llegada. En cuanto la máquina se acerca, comienzan a arrojar con la mayor rapidez posible todas las bolsas de comida o amarres de botellas de agua a los migrantes que las reciben agradecidos. Este intercambio suele durar aproximadamente tres minutos, en los que ellas se esmeran fervientemente por hacer llegar su ayuda a todas las manos que se extienden expectantes (Expansión Digital, 2022). A veces el conductor desacelera el tren para que este alimento alcance a sus destinatarios, pero no siempre es así y cuando esto sucede es un día triste.

Las Patronas son ejemplo de solidaridad. Nos enseñan que debemos dejar atrás una sociedad individualista y enfocarnos en construir lazos de ayuda mutua (Cuenca Sánchez et al, 2020). Las Patronas forman parte de las múltiples formas de movilización social de mujeres que encabezan luchas para la consecución de justicia y el respeto de los derechos humanos de todas las personas. Entre ellas también destacan las rastreadoras, las mujeres ambientalistas, las madres de víctimas de feminicidios, etc. Ellas nos demuestran que los lazos de amistad y sororidad entre mujeres no sólo son necesarios, sino que tienen un inconmensurable poder revolucionario.