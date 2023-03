ColumnaInvitada | Derechos de los buenos; derechos de los malos. El caso Bukele

En un plano ideal, estos deberes normativos deberían transformarse en tasas de incidencia delictiva muy bajas; sin embargo, en realidad esto no es así. Estamos medianamente acostumbrados a vivir con un porcentaje importante de delitos que se cometen a diario.

Me parece que este es el punto ante el cual se rinde Bukele como justificación para su actuar. Para él, la gran cantidad de delitos diarios en contra de la población salvadoreña ubican al gobierno en un punto de inflexión. A su juicio, estas cifras ya no resultaban tolerables y no permitían al Estado brindar las mínimas condiciones de seguridad necesarias para continuar con normalidad.

No podemos negar que existe un gran porcentaje de personas salvadoreñas que concuerdan con el presidente; así lo hacen notar algunas de las encuestas más recientes que se han realizado al respecto.

Incluso no podemos obviar que existen posturas doctrinales que defienden la postura del presidente salvadoreño. Una vertiente radical del comunitarismo podría coincidir en que los derechos fundamentales no pueden ser una limitante para construir una sociedad digna. Para ellos, los derechos fundamentales de las personas adquieren vigencia únicamente cuando los entendemos en un momento posterior al establecimiento y aseguramiento del correcto funcionamiento de la sociedad.

Considero que sería un error pasar por alto el gran porcentaje de concordancia con la visión de Bukele. Sobre todo, cuando podemos percatarnos que no se trata exclusivamente de un fenómeno local. Distintos movimientos radicales de derecha toman cada vez más fuerte y amenazan con la instauración de sistemas similares para combatir la delincuencia.

Lo curioso, entre otros puntos, es que estos mismos grupos no suponen que podrían estar del otro lado de la balanza. Ellos, como nadie, son el enemigo de su propia historia. ¿Pero qué ocurriría si se merman sus libertades y sus derechos? ¿Continuarían avalando posicionamientos tan radicales? O simplemente son grupos minoritarios que nunca han estado en desventaja y no conciben si quiera la posibilidad de su vulnerabilidad. Estoy segura que si estos grupos se ven disminuidos en algo que estimen que les corresponden, marcaran un límite fuerte; simplemente por eso, porque ellos sí pueden.