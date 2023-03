ColumnaInvitada | Mi primera (y no sé si última) marcha 8M

Y sí, me acompaña el “privilegio” de no tener que exigir justicia por una desaparición, un feminicidio, una violación. Pero entendí que, desde mi experiencia, mi dolor y mi inconformidad debo hacer ruido, puedo hacer marcha. Ahí se legitimaron los pasaos que había dado en avenida Reforma.

Acto seguido me incomodaron los reclamos al Estado. Claro, yo soy parte de Él. Llevo 13 años siendo funcionaria. ¿Acaso desde esta posición he fortalecido las estructuras desiguales en perjuicio de las mujeres? Tal vez, sin intención y desde la ignorancia, pero acepto la posibilidad de haberlo hecho. Lo siento; “mujer consciente se une al contingente”.

Después, algunas mujeres comenzaron a golpear las vallas que una institución bancaria puso como cubierta. Lograron tirar la barrera y llegaron los cristalazos. La ansiedad me saludó como en sus buenos días. Las entiendo y trato de respetar sin juicio, siento culpa por mi inquietud. Justo entonces noto que esa ansiedad me recuerda a la que viví en mi infancia por la violencia en casa. No reacciono bien a los gritos ni a los golpes; me presionan los botones de una niña lastimada que buscó la perfección para no dar motivo de agravio. “Desde mi historia reconozco mi feminismo”. Sólo ellas saben sus propias historias. Respeto, empatía y sororidad son las enseñanzas.

“Las niñas marchando, también están luchando” era la consigna que más me hacía vibrar. No podía dejar de pensar en mis hijas. Leía “soy la mamá de esa niña que jamás vas a tocar” y deseaba con toda el alma que, en efecto, las mujeres ahí reunidas pudiéramos lograr generaciones protegidas y respetadas. Pero no nos toca ─ni podemos─ hacerlo solas. Debemos en comunidad cuidarlas y darles alas.

En Av. Juárez la mitad de nuestro grupo decidió concluir su participación. Ganas no me faltaron de ir con ellas. Sin embargo, el síndrome de la “super mujer” me susurró -sin darme cuenta- que no me podía rajar. Llegaba al Zócalo porque llegaba.

Llegamos a 5 de Mayo más eufóricas, empoderadas y unidas. Faltaba poco. Ahí comenzaron a tener mayor presencia las policías y el grito de “la policía no me cuida, me cuidan mis amigas” sonaba más fuerte. Me angustié; ellas no estaban eligiendo libremente estar ahí. Reconozco su función en la estructura patriarcal, pero detrás del uniforme las vi a ellas. Entendí que en mí converge el respeto a quienes gritaban la consigna y a las uniformadas.