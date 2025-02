Trump, el 'invitado' infaltable a la mañanera de Sheinbaum

De acuerdo con una revisión a las 25 conferencias desde el 20 de enero, dos de los temas más recurrentes han sido el tráfico de fentanilo y la imposición de aranceles a productos de origen mexicano.

La visita de Trump día a día

Sheinbaum se ha referido a su homólogo derivado de preguntas de reporteros o por iniciativa propia. La constante es la defensa de la soberanía y el llamado tanto al trabajo conjunto como a la coordinación y colaboración.

20 de enero

El día de la toma de protesta de Trump, la presidenta aseguró que su gobierno estaba preparado ante las posibles medidas tomadas por Trump y presentó en su conferencia el plan de apoyo a connacionales en caso de ser repatriados.

“Que sepan que estamos preparados, que estamos listos, aunque, obviamente, hay que esperar el día de hoy lo que vaya a decir el presidente Trump en su toma de protesta. Y como siempre decimos: Tenemos la certeza de que vamos a llegar a un acuerdo con el gobierno del presidente Trump”, dijo.

21 de enero

Ya anunciadas las primeras órdenes ejecutivas del gobierno de Trump, entre ellas para declarar una emergencia en la frontera y designar como terroristas a cárteles de la droga, la presidenta inició su conferencia enfatizando que, ante todo, defenderá la soberanía mexicana.

“Que tenga la certeza el pueblo de México que siempre vamos a defender nuestra soberanía y nuestra independencia, eso es un principio máximo a la que la Presidenta tiene que cumplir, que la Presidenta tiene que cumplir”, comentó.

22 de enero

En la conferencia de este día, además de presentar avances en el sector salud, la morenista abordó los temas de migración y fentanilo.

"Yo lo dije en la segunda plática con el presidente Trump: '¿Por qué en México no tenemos la crisis de drogadicción que hay en Estados Unidos? Es una pregunta más allá de la entrada del narcotráfico ¿Por qué aquí no hay esa crisis? ¿Por qué no tenemos el número de personas que lamentablemente fallecen?', que no solamente es un tema de seguridad, es un tema también de valores y de reconocimiento, incluso, de la familia y de la protección que nos damos”, señaló.

23 de enero

La presidenta se refirió a la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y afirmó que el Plan México no era para enfrentar a Trump.

“No es un plan para enfrentar al presidente Trump, no es un plan coyuntural. Es un plan para México en el largo plazo, incluso, no solo para el sexenio, que tiene como objetivo no sólo el crecimiento económico, porque el PIB a veces no refleja el bienestar o los salarios de las y los trabajadores, sino que tiene como objetivo el desarrollo equitativo”, apuntó.