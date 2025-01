En la nueva era Trump, imposición en migración y cooperación contra cárteles

“En primer lugar, declarar una emergencia nacional en nuestra frontera sur. Se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal, y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron", expresó el republicano.

"Restableceremos mi política de ‘Quédate en México’. Pondré fin a la práctica de captura y liberación y enviaré tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país. También se designará a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”, anunció horas antes de firmar las respectivas órdenes ejecutivas que darán vida a esas políticas.

Lee: ¿Qué significa para México que Trump nombre a los cárteles terroristas?

Desde su campaña, Trump delineó el tono que tendrá su presidencia y lo que haría para defender a su país ante lo que considera amenazas, como la migración ilegal y los cárteles del narcotráfico.

“Lo que estamos viendo es la crónica de una muerte anunciada, es decir, nosotros sabíamos que la situación iba a ser complicada con Trump y aunque había muchísima incertidumbre ya se empieza a ver qué tipo de acciones tomará el presidente 47 de los Estados Unidos”, afirma Juan Manuel Ortega, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey.

Aunque fue un duro mensaje contra México, los especialistas consultados por Expansión Política consideran que la presidenta Claudia Sheinbaum deberá buscar diálogo y negociación.

Él va a querer de poner de rodillas al gobierno mexicano, va a ser su primer intento para que el gobierno mexicano empiece a negociar” Juan Manuel Ortega, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey.

A nombre del Gobierno de México felicito a Donald Trump @POTUS por su toma de posesión como presidente número 47 de los Estados Unidos de América. Como vecinos y socios comerciales, el diálogo, el respeto y la cooperación siempre serán el símbolo de nuestra relación. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 20, 2025

Imposición en migración

En migración no parece que habrá margen para negociar. Trump anunció la reinstalación de “Quédate en México”, un programa que envió por meses o años a tierras mexicanas a más de 70,000 migrantes para esperar el resultado de su petición de asilo a Estados Unidos. Con ello, enterró el programa CBP One, mediante el cual migrantes podían solicitar una cita en Estados Unidos para obtener refugio humanitario.

“Los no ciudadanos indocumentados ya no pueden usar la solicitud CBP One para enviar información biográfica o programar citas en los ocho puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste. Las citas existentes programadas a través de la aplicación CBP One ya no son válidas”, informó el gobierno de Estados Unidos a los solicitantes vía correo electrónico, horas después del anuncio de Trump.