Designación de cárteles como terroristas no dañará imagen de México: Sheinbaum

El 19 de febrero, en atención a una orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Departamento de Estado difundió una lista de ocho organizaciones criminales que designó como terroristas, de las cuales seis son mexicanas.

Cuestionada sobre el impacto para México, la presidenta destacó que el país es atractivo a nivel mundial y muestra de ello, presumió la morenista, es que esta semana Netflix anunció una inversión de 1,000 millones de dólares en el país.

“Ayer mismo anunciamos inversiones muy importantes, el turismo también en enero fue muy importante entonces, no, no va a dañar a México. El trabajo que hacemos en la promoción y en la defensa de nuestro pensamiento y nuestra acción es mucho más fuerte que cualquiera de estas designaciones”, indicó.

'Terrorismo como delito no grave no tiene como dedicatoria los cárteles'

La presidenta descartó que la decisión de proponer como delito grave el terrorismo -en la iniciativa de reforma que envió el jueves al Senado- tenga como dedicatoria a los cárteles.

"No, no tiene dedicatoria a los cárteles, porque es otra cosa, eso no quiere decir que no estemos persiguiendo el delito en nuestro país, como debe hacerse en el marco de la ley", aseguró.