Harfuch confirma que Ovidio Guzmán sigue en prisión tras acuerdo con EU

Harfuch recordó que Ovidio Guzmán tiene orden de aprehensión en México, por lo que México tendría que solicitar la extradición.

"Hay que ver cómo culmina el proceso que está llevando a cabo en Estados Unidos porque no está libre, está detenido. El acuerdo en ningún momento habla de alguna liberación de Ovidio, él está detenido, si bien ha tomado un acuerdo de oportunidad en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, no quiere decir que esté libre o haya indicios de que vaya a salir pronto. Al momento no lo tenemos", dijo.

Ovidio Guzmán fue detenido en enero de 2023 y fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

El pasado 11 de julio se declaró culpable en una Corte de Estados Unidos, luego de llegar a un acuerdo con la justicia de esa nación.