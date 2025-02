Acciones de Trump obligan a Sheinbaum a modificar discurso y estrategia

“¿Por qué uno va a tener miedo?

Al ser cuestionada si tiene miedo al presidente estadounidense, la presidenta aseguró que no, porque tiene un pueblo que la respalda.

“Tengo un pueblo que me respalda. Cuando uno tiene la certeza y la convicción y sabe cuáles son sus principios, ¿por qué uno va a tener miedo? Pero además, una cosa también es… El presidente Trump tiene su manera de expresarse”, dijo el 19 de enero.

“No negociamos la soberanía”

Tras la designación de seis cárteles como terroristas, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío de dos iniciativas para rechazar cualquier intervención o injerencismo y para dar la pena más severa a quienes trafiquen armas.

“Nosotros no negociamos la soberanía, como lo dije ayer. Esta no puede ser una oportunidad, por parte de Estados Unidos, para invadir nuestra soberanía. Entonces, ellos pueden ponerles el nombre que ellos decidan, pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión”, dijo.

La presidenta informó que se modificará el artículo 40 constitucional para incorporar este fragmento:“El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.

También propuso modificaciones al artículo 19 para incluir “A cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas, y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”.