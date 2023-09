Obras, programas sociales y salarios, las prioridades de AMLO en la recta final

A 13 meses de que concluya su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador delineó las tres prioridades para la recta final de su administración: concluir obras, mantener programas sociales y mejorar los ingresos de los trabajadores al servicio del Estado.

“En el tiempo que me falta son tres prioridades básicas: una es concluir todas las obras, no dejar obras inconclusas. Cuando hablo de obras no son nada más construcciones, una obra también es dejar garantizado el derecho del pueblo a la salud”, explicó.