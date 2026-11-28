Encuentra FGR urnas y contratos sobre caso Taddei

A través de una videoconferencia, la fiscal Ernestina Godoy reveló que en uno de los cuatro domicilios se localizaron urnas y mamparas del INE, así como de los OPLEs, copias de contratos, recibos e información que posiblemente estarían relacionadas con hechos constitutivos de delito.

Godoy indicó que los indicios y los inmuebles fueron asegurados por la Fiscalía General de la República para que "los equipos ministeriales, periciales y policiales fortalezcan las indagatorias y esclarezcan el alcance de la red de operación".

"Entre las líneas de investigación se analizan los procedimientos de licitación pública mediante las que se pudo haber favorecido la asignación de contratos a determinadas personas. La integración y el análisis de esta información permitió obtener de un juez federal la autorización para realizar cateos en cuatro domicilios", dijo.

🔴 Mensaje de la fiscal general, @ErnestinaGodoy_, sobre los hechos constitutivos de delito posiblemente realizados por empresarios y personas ex servidoras públicas del Instituto Nacional Electoral. Sigue la transmisión ▶️ https://t.co/PJc9LlIQqX — FGR México (@FGRMexico) November 28, 2026



La fiscal también informó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) está llevando a cabo una investigación por al menos tres delitos: operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos en materia fiscal y actos de corrupción para la obtención de contratos públicos en materia electoral.

Esta investigación, según dijo Godoy, involucra posiblemente a más de 50 personas físicas y morales, entre ellas ex servidoras públicas de distintos niveles de responsabilidad.

"El objetivo es determinar, con base en elementos de prueba fehacientes, quiénes participaron en esta red de operación , cuáles fueron los mecanismos utilizados, quiénes pudieron beneficiarse con estas operaciones y, en su caso, identificar el destino de los recursos públicos involucrados", dijo Ernestina Godoy en su mensaje.