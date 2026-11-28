Mientras que en Durango ocurrieron nevadas en los municipios de Guanaceví y Pueblo Nuevo, por lo que las autoridades estatales habilitaron 100 refugios temporales.
¿Cuándo termina la primera tormenta invernal en México?
El SMN pronosticó que la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 comenzará a debilitarse durante el domingo 29 de noviembre y se transformará en una vaguada en altura que se desplazará lentamente hacia el oriente y sur del país. Se espera que el lunes 30 de noviembre se ubique sobre el Golfo de México.
Recomendaciones de Protección Civil ante lluvias y bajas temperaturas
Ante las lluvias y las bajas temperaturas, las autoridades de los tres niveles de gobierno anunciaron acciones de prevención y atención a la población.
Protección Civil pidió a los habitantes seguir medidas de autocuidado y atender las indicaciones de cada estado.
A quienes viven cerca de laderas, barrancas o zonas susceptibles de deslizamientos les recomendó vigilar muros, techos y el terreno que rodea las casas ante la saturación de humedad en el suelo.
"En caso de identificar grietas, inclinación de árboles o postes, o flujo de agua lodosa, se debe evacuar de inmediato hacia un lugar seguro y reportarlo a las autoridades locales", subrayó.
También recomendó ubicar las rutas de evacuación, los refugios temporales y no cruzar cauces de agua o calles inundadas. Advirtió que puede incrementar el nivel de ríos y arroyos.
Otras recomendaciones a la población son:
-Vestir con varias capas de ropa y calzado cerrado.
-Tener especial cuidado con niños, adultos mayores y enfermos crónicos
-Evitar salir de casa y permanecer en un lugar seguro.
-Manejar con precaución ante el pavimento mojado o con presencia de hielo o nieve.
-Cubrir nariz y boca al salir a la intemperie.
-Evitar cambios bruscos de temperatura.
-Si se utilizan calentadores o chimeneas, mantener una ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.
-Asegurar láminas, anuncios y objetos en azoteas que puedan ser arrojados por las rachas de viento.