Tanto las lluvias como el ambiente frío continuarán en más de la mitad del territorio nacional y son resultado de la interacción entre la primera tormenta invernal, una vaguada polar, la corriente en chorro polar y subtropical, el frente frío número 8, una masa de aire ártico, un canal de baja presión, y el ingreso de humedad del golfo de México y el Mar Caribe.

¿Qué estados tendrán lluvias por la primera tormenta invernal?

Para este sábado, 28 de noviembre, el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) pronostica:

-Lluvias puntuales torrenciales en Guerrero.

-Lluvias intensas en Oaxaca y Puebla.

-Lluvias muy fuertes en Michoacán y Morelos.

-Lluvias fuertes en Tlaxcala y Veracruz.

-Lluvias y chubascos en Chiapas, Tabasco y Península de Yucatán.

-Intervalos de chubascos en Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

-Probabilidad de caída de nieve o aguanieve en cimas montañosas superiores a 2,800 metros sobre el nivel del mar (msnm) de Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Puebla.



También se espera un ambiente frío a muy frío en estados de la Mesa del Norte, Mesa Central y el oriente del país, así como viento de componente norte con rachas de 70 a 80 km/h durante la mañana en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Pronóstico de lluvia y caída de aguanieve en CDMX y Edomex

Se esperan fuertes lluvias y caída de aguanieve en la Ciudad de México , sobre todo en zonas montañosas altas, mientras que para el Estado de México se pronostican lluvias muy fuertes y probabilidad de caída de nieve.