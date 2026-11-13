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México

FGR realiza diligencias en dos sedes del INE por caso Taddei

La Fiscalía General de la República ya acudió a la oficinas centrales del INE y a la torre Zafiro para efectuar las primeras diligencias por el caso Taddei, confirmó Blanca Cruz.
vie 13 noviembre 2026 01:00 PM
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En la imagen se ve a Taddei jalándose parte de la cara.
Guadalupe Taddei dejó la titularidad del INE ante sus presuntos actos de corrupción. (Foto: Cuartoscuro )

La presidente interina del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya llevó a cabo las primeras diligencias por el caso Taddei en dos sedes: las oficinas centrales del Instituto y en torre Zafiro, sede ubicada en Jardines del Pedregal.

Los agentes presentaron requerimientos de información para diversas áreas: en las oficinas centrales se solicitó material de la Secretaría Ejecutiva, mientras que en la sede Zafiro se revisaron archivos de la Dirección de Recursos Materiales.

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“Esto no es algo que nos avisen, ellos nos requieren y nosotros solo disponemos del acceso, las sedes y las áreas. Lo que nosotros tenemos que hacer es atender con diligencia y cooperación”, afirmó Blanca Cruz.

En entrevista con medios de comunicación, la consejera afirmó que la oficina de la ex presidenta Guadalupe Taddei, quien renunció en medio de acusaciones de presunta corrupción, aún no ha sido requerida para su revisión, pero precisó que las indagatorias no han terminado y que no tienen una fecha específica de duración.

“Pueden ser que se tarden unos días, unas horas o que nos hagan un nuevo requerimiento para continuar (…) todas las instancias competentes nos están pidiendo información, pero no significa que todas hagan diligencias físicas”, apuntó.

Blanca Cruz García aseveró que la revisión de la autoridad implica auditorías forenses y en ocasiones se confiscan documentos digitales o copias, con el objetivo de comprobar la participación de todos los actores en un contrato, verificar la ruta del dinero o los candados que hubo en una contratación.

“Pueden pedir un acuerdo, oficio, unos contratos, etc. Ellos revisan documentos y en el trámite supervisan los procedimientos de colaboración, qué áreas participaron, quién requirió, cuáles fueron la órdenes, entre otras cosas”, detalló.

La presidenta interina aseguró que el órgano electoral no tiene claridad de cuánto tiempos más se van a extender las diligencias de la Fiscalía General de la República pero aseguró que el INE seguirá colaborando como lo ha hecho hasta el momento, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y devolverle al Instituto su integridad.

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Las denuncias por el caso Taddei en FGR

El pasado 6 de noviembre luego de múltiples señalamientos de presunto conflicto de interés entre Guadalupe Taddei y el contratista Alfredo Hernández Casillas, las 10 consejerías del INE presentaron una denuncia ante la FGR por el caso.

Además, ese mimso día el Órgano Interno de Control (OIC) informó a la Cámara de Diputados que había llevado seis denuncias penales a la misma instancia por los delitos de uso ilícito de atribuciones, uso de documento falso, tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público, cohecho y los que determine la autoridad.

El PAN y el PRI han presentado sus propios recursos legales ante la Fiscalía. Por el blanquiazul lo hicieron su presidente Jorge Romero, Roberto Gil Zuarth y Kenia López Rabadán; mientras que por el PRI, lo hizo Alejandro Moreno, dirigente nacional.

Los partidos políticos también acusaron asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita; de modo que ante esta autoridad federal se han acumulado al menos 9 denuncias.

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INE Guadalupe Taddei Zavala Fiscal General de la República

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