FGR realiza diligencias en dos sedes del INE por caso Taddei

“Esto no es algo que nos avisen, ellos nos requieren y nosotros solo disponemos del acceso, las sedes y las áreas. Lo que nosotros tenemos que hacer es atender con diligencia y cooperación”, afirmó Blanca Cruz.

En entrevista con medios de comunicación, la consejera afirmó que la oficina de la ex presidenta Guadalupe Taddei, quien renunció en medio de acusaciones de presunta corrupción, aún no ha sido requerida para su revisión, pero precisó que las indagatorias no han terminado y que no tienen una fecha específica de duración.

“Pueden ser que se tarden unos días, unas horas o que nos hagan un nuevo requerimiento para continuar (…) todas las instancias competentes nos están pidiendo información, pero no significa que todas hagan diligencias físicas”, apuntó.

Blanca Cruz García aseveró que la revisión de la autoridad implica auditorías forenses y en ocasiones se confiscan documentos digitales o copias, con el objetivo de comprobar la participación de todos los actores en un contrato, verificar la ruta del dinero o los candados que hubo en una contratación.

“Pueden pedir un acuerdo, oficio, unos contratos, etc. Ellos revisan documentos y en el trámite supervisan los procedimientos de colaboración, qué áreas participaron, quién requirió, cuáles fueron la órdenes, entre otras cosas”, detalló.

La presidenta interina aseguró que el órgano electoral no tiene claridad de cuánto tiempos más se van a extender las diligencias de la Fiscalía General de la República pero aseguró que el INE seguirá colaborando como lo ha hecho hasta el momento, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y devolverle al Instituto su integridad.