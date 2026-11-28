Hasta el 26 de noviembre de 2026, la Secretaría de Salud reportó 46,792 casos acumulados de enfermedades febriles exantemáticas. De esa cifra, se confirmaron 20,775 casos de sarampión, es decir, el 44% del total, así como 50 defunciones. También se han descartado 25,443 casos y se mantienen 574 en estudio.

¿Por qué la OPS pidió a México revisar los casos de sarampión sin confirmar?

Ante los cientos de casos sin confirmar, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) solicitó a México hacer una revisión de los casos que permanecen pendientes de clasificación a fin de incluirlos en las cifras oficiales.



Las autoridades mexicanas aceptaron esta indicación y advirtieron que el número diario de casos confirmados de sarampión podría incrementar al seguir esta estrategia de dictaminación.

"Cabe destacar que los casos dictaminados pueden haber ocurrido en semanas previas, es decir que no son casos recientes de infección", aclaró la Secretaría de Salud en su informe diario sobre el brote.

Esta recomendación la emitió la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, Rubéola y Síndrome de Rubéola Congénita antes de la revisión final de la situación del brote en el país.

Pero México no logró llegar a noviembre sin casos pendientes de clasificación ni con el brote controlado, por lo que la OPS anunció el pasado 17 de noviembre que le retiraba el estatus de país libre de sarampión.

Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS, explicó que México debe mejorar su investigación de campo para controlar a tiempo todos los contagios.