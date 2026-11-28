Estados con más contagios de sarampión
Desde que inició el brote en febrero de 2025 y hasta la fecha, los estados que acumulan más casos confirmados son Jalisco, con 8,275; Chihuahua, con 4,606; Chiapas, con 1,402; Ciudad de México, con 1,083, y Durango, con 799.
Según las autoridades, de ese total de casos, solo 12 casos se mantienen activos, principalmente en Chiapas, un estado del sur con altos niveles de pobreza, de población sin acceso a servicios de salud y con localidades de difícil acceso.
El reto será mantener bajo control los nuevos contagios en la época decembrina, donde incrementan las aglomeraciones, la movilidad humana y las reuniones familiares.
En el estudio de la Asociación Mexicana de Vacunología, entregado en Palacio Nacional con una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum y una serie de recomendaciones para reforzar la estrategia de atención, los especialistas advirtieron que la transmisión del virus mostraba un crecimiento sostenido desde finales de 2025.
Así advirtieron a las autoridades antes de que iniciara el Mundial de Futbol 2026 en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, debido a los riesgos que los eventos deportivos masivos conllevan por la alta movilidad nacional e internacional.
Los expertos indicaron que la confirmación, hasta ese momento, de más de 17,000 casos ya significaba una cifra extremadamente alta para un país que había alcanzado la eliminación del virus, lo que evidenciaba brechas importantes de cobertura vacunal acumuladas durante años.
México ya no está ante eventos aislados o cadenas pequeñas de transmisión.
Asociación Mexicana de Vacunología.
A pesar de los esfuerzos, el brote persistió y repuntó en regiones donde ya estaba disminuyendo, como ocurrió en Chihuahua.
Ante este panorama, la Secretaría de Salud anunció que en los estados donde persisten los contagios de sarampión aplicará cercos vacunales y búsqueda activa de casos casa por casa .