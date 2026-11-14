Verónica Ruffo busca seguir los pasos de su padre Ernesto Ruffo, el primer gobernador de Baja California de oposición que hoy es acusado de presuntamente participar en una red de huachicol fiscal. Abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN), en 1989 arrebató el estado al PRI, que hasta entonces gobernaba todo el país. Ahora, su hija busca ser candidata del PAN a la gubernatura, que se renovará en las elecciones de 2027 .
Verónica Ruffo, la hija de Ernesto Ruffo que busca ser candidata del PAN a la gubernatura de Baja California
Este viernes, Verónica Ruffo confirmó que ya se registró en el proceso interno del blanquiazul para ser la coordinadora de Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, una figura utilizada para elegir las candidaturas antes de los tiempos marcados por la ley electoral.
"Fue una decisión que me llevó muchas semanas, que tuve que reflexionar, y salió de mí, de esta intención de seguir posicionándome y utilizar mi voz para miles de personas que quieren y luchan porque las cosas se hagan diferente en todo México", declaró en entrevista con Ciro Gómez Leyva.
Para saber más
¿Quién es Verónica Ruffo?
Nacida en San Diego, California, Verónica Ruffo es hija de Ernesto Ruffo, el exgobernador panista acusado de participar en una red de huachicol fiscal, caso por el que enfrenta un proceso penal.
Estuvo detenido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 El Altiplano, hasta que un juez le concedió la prisión domiciliaria por motivos de salud .
Antes del arresto de su padre, Verónica Ruffo no era una figura mediática. Comenzó a dar entrevistas en medios de comunicación a partir del arresto. Tampoco tiene trayectoria política ni carrera en la administración pública.
Sin embargo, por la relevancia del caso de Ernesto Ruffo, algunos partidos se acercaron a Verónica. Ella declaró al diario Reforma que, antes de registrarse con el PAN, el partido Somos le había ofrecido una diputación federal.
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De 47 años, estudió la licenciatura en Mercadotecnia Internacional en la Universidad de Monterrey. También estudió diseño de joyería en Le Arti Orafe Design School y práctica tenis.
Además, fundó Veritas Technology VR, una plataforma tecnológica educativa.
También fue dueña de una empresa de joyería de 2006 a 2017, y directora de desarrollo de negocios en Viz Explorer.
Pide alianza con el PRI
A diferencia de su padre, que compitió para sacar al Partido Revolucionario Institucional de Baja California, Verónica Ruffo declaró que solo aceptará ser candidata del PAN a la gubernatura si va en alianza con el PRI.
"Si no hay alianza con el PRI, yo no voy", declaró a Reforma.
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Aunque el PAN no ha hecho el anuncio oficial de la candidatura, Ruffo aseguró que se reunió con el operador electoral del PAN, Santiago Taboada, para preparar su nombramiento y afirmó que fue el mismo Taboada quien la invitó a ser candidata del PAN.
Hasta ahora, otras figuras también buscan la candidatura al gobierno de Baja California con el PAN, como Héctor Osuna Jaime, Ignacio Anaya, Margarita de Sánchez y Eva María Vázquez.