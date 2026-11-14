Verónica Ruffo, la hija de Ernesto Ruffo que busca ser candidata del PAN a la gubernatura de Baja California

Este viernes, Verónica Ruffo confirmó que ya se registró en el proceso interno del blanquiazul para ser la coordinadora de Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, una figura utilizada para elegir las candidaturas antes de los tiempos marcados por la ley electoral.

"Fue una decisión que me llevó muchas semanas, que tuve que reflexionar, y salió de mí, de esta intención de seguir posicionándome y utilizar mi voz para miles de personas que quieren y luchan porque las cosas se hagan diferente en todo México", declaró en entrevista con Ciro Gómez Leyva.





¿Quién es Verónica Ruffo?

Nacida en San Diego, California, Verónica Ruffo es hija de Ernesto Ruffo, el exgobernador panista acusado de participar en una red de huachicol fiscal, caso por el que enfrenta un proceso penal.

Estuvo detenido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 El Altiplano, hasta que un juez le concedió la prisión domiciliaria por motivos de salud .

Antes del arresto de su padre, Verónica Ruffo no era una figura mediática. Comenzó a dar entrevistas en medios de comunicación a partir del arresto. Tampoco tiene trayectoria política ni carrera en la administración pública.

Sin embargo, por la relevancia del caso de Ernesto Ruffo, algunos partidos se acercaron a Verónica. Ella declaró al diario Reforma que, antes de registrarse con el PAN, el partido Somos le había ofrecido una diputación federal.



De 47 años, estudió la licenciatura en Mercadotecnia Internacional en la Universidad de Monterrey. También estudió diseño de joyería en Le Arti Orafe Design School y práctica tenis.

Además, fundó Veritas Technology VR, una plataforma tecnológica educativa.