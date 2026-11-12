“A nosotros lo central es lo político, no buscamos la venganza, no buscamos la judicialización de este caso, sino que el proceso democrático tenga cada vez más fortaleza”, señaló la dirigente tras reunirse con los diputados en San Lázaro.

Desde @PartidoMorenaMx, propondremos a la Cámara de @Mx_Diputados crear una Comisión Especial por la Democracia y la Verdad para investigar el fraude electoral en la elección presidencial de 2006. Las recientes declaraciones del traidor a la democracia @VicenteFoxQue sobre su intervención en aquella elección deben esclarecerse. La democracia la construye el pueblo y su voluntad debe respetarse. #ComisiónVerdadYDemocracia — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) November 10, 2026



Especificó que con esta comisión buscan esclarecer quiénes intervinieron desde el poder y desde el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) para que Felipe Calderón ganara, pues afirmó que buscan la no repetición.

Cuestionada sobre si la creación de la Comisión Especial para Esclarecer el Fraude Electoral busca desviar la atención de otros asuntos de relevancia nacional, como los señalamientos de corrupción contra Guadalupe Taddei , presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Ariadna Montiel rechazó que la iniciativa tenga ese propósito.

“No es un distractor, es una acción de justicia, de verdad, de democracia. ¿Por qué lo hacemos ahora? Porque ahora conocemos la declaración de Vicente Fox que con mucha claridad se autodenomina antidemócrata. Él mismo ha puesto este debate”, sostuvo Ariadna Montiel.

Hoy, en San Lázaro, recibimos a nuestra presidenta nacional, @A_MontielR, para intercambiar puntos de vista sobre los retos legislativos y definir las acciones que, desde MORENA, en coordinación con nuestros aliados, llevaremos adelante. https://t.co/Y6bYcYJkkf — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 12, 2026



Añadió que, de celebrarse las elecciones de 2006 bajo las reglas electorales vigentes en 2026, Andrés Manuel López Obrador habría asumido la presidencia desde entonces.

El morenista Ricardo Monreal comentó que, el hecho de que hayan surgido pruebas, da la oportunidad de abrir los expedientes de las elecciones de 2006.

Explicó que la creación de esta comisión se discutirá en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, la cual preside, pero enfatizó que si la oposición no acompaña, la decisión la tomará Morena, ya que cuentan con los votos necesarios para aprobar la conformación de ésta.