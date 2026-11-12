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Congreso

Morena pide comisión para indagar elecciones 2006: AMLO le habría ganado a Calderón sin ayuda de Fox

La dirigente de Morena, Ariadna Montiel, solicitó que se cree una comisión en la Cámara de Diputados para investigar, sin judicializar el caso, sobre las elecciones de 2006.
jue 12 noviembre 2026 03:26 PM
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Conferencia de prensa por la presidenta de Morena, Ariadna Montiel. A lado se para el legislador Ricardo Monreal.
En una entrevista que dio al medio The Objective, Vicente Fox comentó que en las elecciones de 2006 hizo que ganara Felipe Calderón, quien era el candidato del PAN. (Morena)

Después de que el expresidente Vicente Fox declaró que en 2006 hizo que ganará Felipe Calderón la presidencia del país, Morena solicitó a la Cámara de Diputados crear una comisión especial para esclarecer lo sucedido en las elecciones de ese año.

La dirigente del partido oficialista, Ariadna Montiel, aclaró que este tema solo será un acto político sin llevar el caso a las autoridades judiciales, pues aseguró que a Morena no le gusta la “venganza”.

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“A nosotros lo central es lo político, no buscamos la venganza, no buscamos la judicialización de este caso, sino que el proceso democrático tenga cada vez más fortaleza”, señaló la dirigente tras reunirse con los diputados en San Lázaro.


Especificó que con esta comisión buscan esclarecer quiénes intervinieron desde el poder y desde el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) para que Felipe Calderón ganara, pues afirmó que buscan la no repetición.

Cuestionada sobre si la creación de la Comisión Especial para Esclarecer el Fraude Electoral busca desviar la atención de otros asuntos de relevancia nacional, como los señalamientos de corrupción contra Guadalupe Taddei , presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Ariadna Montiel rechazó que la iniciativa tenga ese propósito.

“No es un distractor, es una acción de justicia, de verdad, de democracia. ¿Por qué lo hacemos ahora? Porque ahora conocemos la declaración de Vicente Fox que con mucha claridad se autodenomina antidemócrata. Él mismo ha puesto este debate”, sostuvo Ariadna Montiel.


Añadió que, de celebrarse las elecciones de 2006 bajo las reglas electorales vigentes en 2026, Andrés Manuel López Obrador habría asumido la presidencia desde entonces.

El morenista Ricardo Monreal comentó que, el hecho de que hayan surgido pruebas, da la oportunidad de abrir los expedientes de las elecciones de 2006.

Explicó que la creación de esta comisión se discutirá en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, la cual preside, pero enfatizó que si la oposición no acompaña, la decisión la tomará Morena, ya que cuentan con los votos necesarios para aprobar la conformación de ésta.

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“Apenas vamos a recibir la solicitud y, una vez que se reciba, el grupo parlamentario de Morena hará el planteamiento a la Jucopo, donde se toman las decisiones por mayoría ponderada, (…) Si no acompaña algún grupo de oposición, lo lamentamos mucho. Ojalá acompañen para que todos conozcamos la verdad jurídica", sostuvo.

Además, aseveró que, de crearse la comisión, no habrá gastos extra para que lleve a cabo su tarea de investigación.

En una entrevista que dio al medio The Objective, Vicente Fox comentó que en las elecciones de 2006 hizo que ganara Felipe Calderón, quien era el candidato del PAN.

"Yo me dije a mí mismo que la sucesión en el país debía quedar en las mismas manos de mi partido político. Llegue a decir públicamente que no entregaría el poder salvo a un presidente electo del PAN. Si me hubiera tocado otro partido, (como) Andrés Manuel López Obrador, no le hubiera entregado la banda presidencia", mencionó.

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Morena Cámara de Diputados Vicente Fox Felipe Calderón Reformas constitucionales de AMLO

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