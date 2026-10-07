La mandataria señaló que, a partir de ese año, quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no podrán mantener una segunda nacionalidad.

La consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, explicó que la nueva disposición establece como requisito que las personas con doble nacionalidad que pretendan registrarse como candidatas a alguno de estos cargos renuncien previamente a la segunda nacionalidad.

De acuerdo con Alcalde, esta condición deberá cumplirse antes de realizar el registro correspondiente ante el Instituto Nacional Electoral (INE). La reforma, precisó, comenzará a aplicarse en 2028 , conforme a lo establecido en sus artículos transitorios.

¿Qué dice la reforma?

La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer nuevos requisitos de nacionalidad para quienes busquen ocupar la Presidencia de la República.

De acuerdo con la reforma, además de ser ciudadano mexicano por nacimiento e hijo de padres mexicanos, quien aspire a la Presidencia no deberá tener ni adquirir otra nacionalidad. En caso de contar con una segunda nacionalidad, deberá renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidato.

La modificación también establece que, durante el ejercicio del cargo, la persona titular de la Presidencia no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana ni utilizar un pasaporte o documento de identidad expedido por otro Estado. Asimismo, no podrá ejercer ante éste los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ni acogerse a su protección diplomática.

