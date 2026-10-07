La reforma constitucional que prohíbe la doble nacionalidad para quienes busquen ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México ya es oficial.
Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto correspondiente, luego de que la modificación fuera aprobada por mayoría calificada en el Senado y la Cámara de Diputados, así como por los congresos estatales. El decreto será publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrará en vigor en 2028.
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La mandataria señaló que, a partir de ese año, quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no podrán mantener una segunda nacionalidad.
La consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, explicó que la nueva disposición establece como requisito que las personas con doble nacionalidad que pretendan registrarse como candidatas a alguno de estos cargos renuncien previamente a la segunda nacionalidad.
De acuerdo con Alcalde, esta condición deberá cumplirse antes de realizar el registro correspondiente ante el Instituto Nacional Electoral (INE). La reforma, precisó, comenzará a aplicarse en 2028, conforme a lo establecido en sus artículos transitorios.
¿Qué dice la reforma?
La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer nuevos requisitos de nacionalidad para quienes busquen ocupar la Presidencia de la República.
De acuerdo con la reforma, además de ser ciudadano mexicano por nacimiento e hijo de padres mexicanos, quien aspire a la Presidencia no deberá tener ni adquirir otra nacionalidad. En caso de contar con una segunda nacionalidad, deberá renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidato.
La modificación también establece que, durante el ejercicio del cargo, la persona titular de la Presidencia no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana ni utilizar un pasaporte o documento de identidad expedido por otro Estado. Asimismo, no podrá ejercer ante éste los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ni acogerse a su protección diplomática.
Las mismas disposiciones serán aplicables a quienes busquen ocupar una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
¿Qué políticos tienen o tuvieron doble nacionalidad?
Uno de los casos es el de Jasmine Bugarín, quien actualmente se desempeña como coordinadora estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena y se perfila como posible candidata a la gubernatura de Nayarit.
La también senadora con licencia nació en California, Estados Unidos, en 1986. Sus padres, ambos mexicanos, migraron a ese país en busca de trabajo y “mejores oportunidades”.
Bugarín reconoció que contaba con ambas nacionalidades; sin embargo, desde hace años inició ante la Secretaría de Relaciones Exteriores los trámites para renunciar a la estadounidense. Como parte del proceso, protestó obediencia y sumisión a las leyes y autoridades mexicanas.
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Otro político que ha contado con doble nacionalidad es Javier Corral, actual senador por Morena, quien nació en El Paso, Texas, Estados Unidos.
Corral pudo contender por la gubernatura de Chihuahua luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avalara su elegibilidad, tras acreditar que en 1991 la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió una declaración de nacionalidad mexicana.
Otro caso es el de Ricardo Sheffield, quien dijo tener la nacionalidad estadounidense y la mexicana. Nació en Estados Unidos, pero hace 31 años renunció a la primera.
“Solo tengo una nacionalidad sin que me obligara la ley para ello y sin aspirar a ningún cargo político. En ese momento ni siquiera participaba en los partidos políticos. ¿Por qué? Porque toda mi vida he creído que al que dos amos sirve, con uno queda mal. Creo que una posición tan delicada como la presidencia de la República se debe tener una lealtad clara”, declaró el pasado 29 de septiembre.
También se encuentra Jaime Bonilla Valdez, quien fue gobernador de Baja California por Morena. En una entrevista concedida en junio pasado, en la que habló sobre señalamientos que lo vinculaban como presunto informante del FBI, el ahora integrante del PT reconoció tener las nacionalidades mexicana y estadounidense.
Bonilla nació en Estados Unidos y, debido a su nacionalidad estadounidense, en el 2000 asumió el cargo de director del Distrito de Agua de Otay, en Chula Vista, California, un puesto de elección popular.
Dentro de la llamada Cuarta Transformación también está Paco Ignacio Taibo, director del Fondo de Cultura Económica. Nació en Gijón, España, en 1949, y posteriormente obtuvo la nacionalidad mexicana.
Otro caso es el de Héctor Díaz Polanco, quien nació en República Dominicana en 1944 y posteriormente adquirió la nacionalidad mexicana. Fue dirigente de Morena en la Ciudad de México.
Políticos de oposición
La discusión sobre la doble nacionalidad también alcanza a políticos de oposición, entre ellos Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien nació en McAllen, Texas. El exgobernador de Tamaulipas cuenta con las nacionalidades mexicana y estadounidense.
Cabeza de Vaca ya anunció que impugnará la reforma ante tribunales nacionales e internacionales. El exmandatario calificó la modificación constitucional como “un retroceso democrático” y sostuvo que vulnera los derechos políticos de los mexicanos que cuentan con doble nacionalidad.
“Millones de compatriotas viven con orgullo su doble nacionalidad, aportando al país desde dentro y fuera de México, y ahora quieren desconocer su valiosa contribución y tratarlos como ciudadanos de segunda”, escribió en redes sociales.
Otro político panista mencionado en el contexto de la discusión es Ernesto Ruffo Appel, quien fue gobernador de Baja California.
Ruffo nació en San Diego, California, en 1952. Actualmente es investigado por su presunta vinculación con una red de huachicol fiscal relacionada con el contrabando de hidrocarburos.