El costo de no atender la salud mental en el trabajo: 31% de empleados baja su productividad por ansiedad o estrés

Trabajos con mayor estrés
De acuerdo con la encuesta, las ocupaciones que registran mayor riesgo de afectación a la salud mental son las relacionadas con el sector salud y trabajo social; agricultura, silvicultura y pesca; suministro de agua, alcantarillado y gestión de residuos.
También los trabajos en minería y extracción de canteras, así como en hospedaje y servicios de alimentación.
¿Qué estresa a los trabajadores mexicanos?
La presión económica es la principal fuente de estrés entre los empleados de México. Al 48% de los trabajadores les preocupa que no cuentan con ahorros para enfrentar emergencias y 20% tiene dificultades para llegar a fin de mes.
Además, el 35% de los empleados reporta sentirse abrumado o bajo estrés constante en su empleo debido al exceso de trabajo, la falta de reconocimiento y el temor a perder el empleo.
"En muchas organizaciones las propias condiciones del trabajo influyen para generar estrés. Por ejemplo, un liderazgo que lidera desde el terror", señala Omar Viveros, el especialista de AON.
A pesar de la alta prevalencia de los riesgos de salud mental en los centros de trabajo, solo el 52% de los líderes sabría cómo actuar si sospecha que un colaborador enfrenta un problema de salud mental, y un 35% considera difícil gestionar las necesidades emocionales de su equipo.
“Lo que tienen que hacer las organizaciones es empezar a tener un poquito más de conciencia de dónde están sus colaboradores en términos de salud mental y qué es lo que pueden empezar a hacer de manera preventiva, temprana, para que no sean estrategias reactivas. Se tienen que establecer objetivos, métricas, indicadores que les permitan evaluar los riesgos", agrega Viveros.
El estudio recomienda a los centros de trabajo incorporar la salud mental a los indicadores de desempeño organizacional; capacitar a los líderes para reconocer señales de malestar y fomentar culturas laborales en las que hablar de salud mental no represente un riesgo para el desarrollo profesional.
Si las empresas invierten en prevención psicosocial, diagnósticos integrales y programas de bienestar, pueden lograr un retorno de inversión con mejoras de hasta un 30% en productividad y reducción de ausentismo, apunta el estudio.