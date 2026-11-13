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México

El costo de no atender la salud mental en el trabajo: 31% de empleados baja su productividad por ansiedad o estrés

En México, la fatiga por estrés laboral cuesta al país entre 5,000 y 40,000 millones de dólares al año, según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo.
vie 13 noviembre 2026 11:55 PM
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Empleados bajo estrés
La sensación de estrés afecta a los trabajadores; ahora, se suma la preocupación por la Inteligencia Artificial: el 18% de los empleados mexicanos teme que su puesto desaparezca debido al avance de esta tecnología. (Fotos: IA)

El 31% de los empleados mexicanos afirma que los problemas de salud mental afectan su rendimiento en el trabajo. Las dificultades económicas, los bajos sueldos, las jornadas extenuantes y la falta de ahorros son los principales factores que generan estrés, ansiedad y depresión en los trabajadores.

Por eso, tres de cada cuatro personas trabajan sintiéndose mal, mental o físicamente, al menos una vez por semana, de acuerdo con el Índice de Salud Mental 2026 de Telus y AON, plataformas especializadas en salud y capital humano.

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La IA dispara el estrés

A esto se suma la preocupación por la Inteligencia Artificial: el 18% de los empleados mexicanos teme que su puesto desaparezca debido al avance de esta tecnología.

Los hallazgos de la encuesta revelan que la salud mental influye de manera directa en la productividad, el rendimiento operativo y hasta impacta en la sostenibilidad financiera de las empresas.

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Pese a esto, solo dos de cada 10 mexicanos tienen acceso a servicios de salud mental y un número reducido de empresas cumple la Norma Oficial Mexicana ( NOM) 035 , emitida en 2018, que ordena a los centros de trabajo implementar medidas de prevención y control de los factores de riesgo psicosocial y violencia laboral.

La falta de atención a la salud mental pasa factura

El resultado de trabajar con sin priorizar la salud mental es un desgaste en el bienestar de las personas y en la productividad.

Quienes reportan afectaciones críticas generan una pérdida de hasta 79.8 días laborables al año, y son entre cuatro y cinco veces menos productivos que cuando están sanos.

Además, muchos trabajadores estresados no faltan al trabajo, pero presentan dificultades para concentrarse o realizar sus actividades, fenómeno conocido como presentismo.


Esto ocurre porque el 69% de los trabajadores prefiere ocultar un problema de salud mental por temor a ser despedidos o a que esto obstaculice su crecimiento profesional.

A decir de Omar Viveros, responsable de Salud y Capital Humano de AON para México, el Caribe y Centroamérica, el presentismo es uno de los principales desafíos para los centros de trabajo, debido a que es difícil identificarlo y atenderlo.

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"Cuando alguien se enferma de cualquier enfermedad física, se ausenta de la compañía y podemos intuir que tiene un problema de salud. Pero el tema con la salud mental es que no se nota de manera inmediata. Alguien puede tener problemas, y problemas serios, y seguir presentándose a su lugar de trabajo. Esto lo conocemos como presentismo", explica a Expansión Política.

"Al no haber una ausencia, pues no se nota. Se empieza a notar cuando disminuye el rendimiento, cuando hay aislamiento", advierte.

A nivel mundial, la depresión y la ansiedad generan pérdidas estimadas en 1 billón de dólares anuales en productividad. En México, la fatiga por estrés laboral afecta al 75% de los trabajadores y le cuesta al país entre 5,000 y 40,000 millones de dólares al año, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Además, unas 840 mil personas mueren cada año en el mundo por riesgos psicosociales en el trabajo, agrega el Observatorio de Salud Mental Laboral y Ocupacional de la Universidad Iberoamericana.

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Trabajos con mayor estrés

De acuerdo con la encuesta, las ocupaciones que registran mayor riesgo de afectación a la salud mental son las relacionadas con el sector salud y trabajo social; agricultura, silvicultura y pesca; suministro de agua, alcantarillado y gestión de residuos.

También los trabajos en minería y extracción de canteras, así como en hospedaje y servicios de alimentación.

¿Qué estresa a los trabajadores mexicanos?

La presión económica es la principal fuente de estrés entre los empleados de México. Al 48% de los trabajadores les preocupa que no cuentan con ahorros para enfrentar emergencias y 20% tiene dificultades para llegar a fin de mes.

Además, el 35% de los empleados reporta sentirse abrumado o bajo estrés constante en su empleo debido al exceso de trabajo, la falta de reconocimiento y el temor a perder el empleo.

"En muchas organizaciones las propias condiciones del trabajo influyen para generar estrés. Por ejemplo, un liderazgo que lidera desde el terror", señala Omar Viveros, el especialista de AON.

A pesar de la alta prevalencia de los riesgos de salud mental en los centros de trabajo, solo el 52% de los líderes sabría cómo actuar si sospecha que un colaborador enfrenta un problema de salud mental, y un 35% considera difícil gestionar las necesidades emocionales de su equipo.

“Lo que tienen que hacer las organizaciones es empezar a tener un poquito más de conciencia de dónde están sus colaboradores en términos de salud mental y qué es lo que pueden empezar a hacer de manera preventiva, temprana, para que no sean estrategias reactivas. Se tienen que establecer objetivos, métricas, indicadores que les permitan evaluar los riesgos", agrega Viveros.

El estudio recomienda a los centros de trabajo incorporar la salud mental a los indicadores de desempeño organizacional; capacitar a los líderes para reconocer señales de malestar y fomentar culturas laborales en las que hablar de salud mental no represente un riesgo para el desarrollo profesional.

Si las empresas invierten en prevención psicosocial, diagnósticos integrales y programas de bienestar, pueden lograr un retorno de inversión con mejoras de hasta un 30% en productividad y reducción de ausentismo, apunta el estudio.

Tags

Enfermedades mentales y del comportamiento Depresión Salud y seguridad laboral

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