Consejeros designan a nuevo encargado de transparencia y acusan retrasos en calendario para 2027

Sobre la denuncia de demoras, los consejeros Carla Humphrey y Martín Faz expusieron en la mesa del Consejo General que por decisiones, aparentemente injustificadas de Guadalupe Taddei, hoy se registran retrasos en la organización del proceso electoral 2027.

Ambos señalaron un proyecto que fue devuelto a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a petición de la expresidenta del INE, y que apenas se aprobó, tras 72 días, con cambios menores impactando el calendario de trabajo.





¿Existía un patrón para forzar adjudicaciones directas en el INE?

Los Consejeros Faz y Humphrey advirtieron que a la luz de las revelaciones de presunta corrupción , hoy existen razones suficientes para cuestionar si la decisión de retrasar un documento “formó parte de un esquema orientado a reducir los tiempos disponibles para licitar” y forzar una adjudicación amañada.

Martín Faz aseveró que debido a que ya se abrieron investigaciones sobre posibles irregularidades con proveedores, el Instituto tiene la obligación de examinar si se trató de una simple deficiencia de planeación o de un patrón deliberado.

“Una urgencia generada por las propias decisiones institucionales no puede convertirse después en justificación para eludir los procedimientos ordinarios de contratación, y mucho menos cuando hablamos de recursos públicos destinados a organizar elecciones”, sentenció.

La Consejera Humphrey hizo énfasis en que el acuerdo podría haberse aprobado desde el pasado 3 de septiembre; es decir, hace más de dos meses, lo que hubiera significado para el INE “anticipar el proceso licitatorio y salir al mercado con calma y en control del calendario”.

El tiempo también es un recurso público, por ello lamento que el @INEMexico apruebe, 72 días después de que la expresidenta del Consejo General Taddei solicitó retirarlo sin argumentos ni fundamento técnico, el acuerdo sobre el diseño e impresión de la documentación sin emblemas que se utilizará en las #Elecciones2027. ⏳ Ese retiro, que no respaldé, debe examinarse con toda seriedad. Ninguna mayoría puede quedar exenta de explicar las consecuencias de sus decisiones; ninguna urgencia debe convertirse en una ventaja indebida y, sobre todo, ningún proveedor debe ganar por el tiempo que el Instituto dejó perder. ⚖️ Debemos determinar si la devolución o su atención posterior se utilizó para agotar el margen de una licitación y construir una urgencia favorable a un proveedor determinado. — Carla Humphrey (@C_Humphrey_J) November 13, 2026



Ahora, al recibir el nuevo acuerdo, la Consejera anticipó que las condiciones se han transformado y que por el contrario el transcurso del tiempo equivale a pérdida de competencia y posible sobreprecio.

En ese sentido, desde la mesa del Consejo General solicitó al Órgano Interno de Control que “examine los posibles retrasos injustificados y ordene la preservación de los oficios, versiones y comunicaciones que permitan reconstruir lo ocurrido”.

“El INE debe recuperar la confianza también en la manera de comprar y aquí reitero, más licitaciones y menos adjudicaciones directas. Si ofrecemos elecciones impecables, impecables deberían ser nuestras adquisiciones”, subrayó.