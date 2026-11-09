Durante la intervención se registró un enfrentamiento armado. “R2” recibió al menos dos impactos de bala y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Un elemento naval también resultó lesionado.

La localización del presunto mando criminal fue resultado de trabajos de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de información compartida por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

¿Quién es Rafael Álvarez Ayala, “R2”?

Rafael Álvarez Ayala es identificado por las autoridades como uno de los presuntos líderes de "Los Rs", grupo criminal con operaciones en Michoacán y Jalisco.

Su nombre también aparece en las investigaciones relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, debido a su vínculo con Ramón Álvarez Ayala, “R1”, su hermano y señalado por las autoridades como presunto autor intelectual del homicidio.

“R1” fue detenido meses antes. Ambos son identificados como figuras de mando dentro de la misma estructura criminal.

En Zapopan, Jalisco, en una operación encabezada por @SEMAR_mx, a través de la Unidad Naval de Operaciones Especiales (UNOPES), y de @SSPCMexico, con apoyo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano de @Defensamx1, detuvo a Rafael “N”, alias “R2”, identificado como un importante generador de violencia y mando de “Los Rs”, célula del CJNG con operaciones en Jalisco y Michoacán. También fueron detenidas otras 19 personas. Su localización fue resultado de trabajos de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de información compartida por la @DEAHQ. Cuenta con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado, emitida por el Juzgado Primero Penal de Apatzingán, Michoacán, así como una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos. Esta célula está relacionada principalmente con extorsión, tráfico de drogas, homicidio, privación ilegal de la libertad, secuestro y agresiones contra las autoridades. Entre sus víctimas de extorsión se encuentran empresarios y productores de aguacate. Durante el operativo se registró un enfrentamiento en el que “R2” resultó herido, por lo que recibe atención médica. La información es preliminar y se actualizará conforme avancen las investigaciones. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 8, 2026





Antecedentes y órdenes de aprehensión del "R2"

Álvarez Ayala tiene una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado, emitida por un juzgado de Apatzingán, Michoacán.

Además, enfrenta una orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos, donde es requerido por cargos federales relacionados con tráfico de drogas y armas de fuego.

La DEA confirmó que compartió información de inteligencia para contribuir a su localización en Jalisco.

Entre sus antecedentes figuran registros de órdenes de aprehensión cumplimentadas en 2003, 2007, 2012, 2014 y 2025.

Desde 2018, las autoridades mexicanas habían detectado que también utilizaba el nombre de Rafael González Sánchez.