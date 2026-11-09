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México

¿Quién es “R2”? El presunto líder de “Los Rs” del CJNG vinculado al caso Carlos Manzo

El "R2" fue capturado en Zapopan, Jalisco, junto con otras 19 personas, durante un operativo de la Marina. Es hermano de "R1", señalado por el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan.
lun 09 noviembre 2026 08:16 AM
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En la zona personal de distintas corporaciones mantienen bajo vigilancia la zona donde está hospitalizado el R2 (lado izquierdo). Imagen del R2 (lado derecho).
El “R2” fue herido de bala durante el operativo para su captura, por lo que fue trasladado al Hospital Civil Viejo para recibir atención medica. En la zona personal de distintas corporaciones mantienen bajo vigilancia la zona. (Cuartoscuro/Especial)

La detención de Rafael Álvarez Ayala, “R2”, junto con otras 19 personas en Zapopan, Jalisco, puso bajo la lupa a "Los Rs", una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ligada por las autoridades con el asesinato de Carlos Manzo.

El operativo, realizado el 8 de noviembre, estuvo encabezado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), con participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y apoyo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano.

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Durante la intervención se registró un enfrentamiento armado. “R2” recibió al menos dos impactos de bala y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Un elemento naval también resultó lesionado.

La localización del presunto mando criminal fue resultado de trabajos de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de información compartida por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

¿Quién es Rafael Álvarez Ayala, “R2”?

Rafael Álvarez Ayala es identificado por las autoridades como uno de los presuntos líderes de "Los Rs", grupo criminal con operaciones en Michoacán y Jalisco.

Su nombre también aparece en las investigaciones relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, debido a su vínculo con Ramón Álvarez Ayala, “R1”, su hermano y señalado por las autoridades como presunto autor intelectual del homicidio.

“R1” fue detenido meses antes. Ambos son identificados como figuras de mando dentro de la misma estructura criminal.


Antecedentes y órdenes de aprehensión del "R2"

Álvarez Ayala tiene una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado, emitida por un juzgado de Apatzingán, Michoacán.

Además, enfrenta una orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos, donde es requerido por cargos federales relacionados con tráfico de drogas y armas de fuego.

La DEA confirmó que compartió información de inteligencia para contribuir a su localización en Jalisco.

Entre sus antecedentes figuran registros de órdenes de aprehensión cumplimentadas en 2003, 2007, 2012, 2014 y 2025.

Desde 2018, las autoridades mexicanas habían detectado que también utilizaba el nombre de Rafael González Sánchez.

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“R1” y “R2”, acusados en EU por narcotráfico

En agosto pasado, un gran jurado federal del Distrito de Columbia acusó a los hermanos mexicanos Ramón Álvarez Ayala, de 44 años, y Rafael Álvarez Ayala, de 42 , por su presunta participación en una conspiración internacional para traficar cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, además de delitos relacionados con armas de fuego.

De acuerdo con documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), ambos son señalados como presuntos comandantes regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán. Ramón Álvarez Ayala es identificado con el alias “R1” , mientras que Rafael es conocido como “R2” y “Rafa”.

La acusación sostiene que los hermanos participaron entre 2004 y diciembre de 2023 en una conspiración para fabricar y distribuir al menos cinco kilogramos de cocaína y 500 gramos de metanfetamina, con el propósito de introducir estas drogas en territorio estadounidense.

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CJNG Cartel Jalisco Nueva Generación Violencia Omar García Harfuch

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