Durante la intervención se registró un enfrentamiento armado. “R2” recibió al menos dos impactos de bala y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Un elemento naval también resultó lesionado.
La localización del presunto mando criminal fue resultado de trabajos de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de información compartida por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
¿Quién es Rafael Álvarez Ayala, “R2”?
Rafael Álvarez Ayala es identificado por las autoridades como uno de los presuntos líderes de "Los Rs", grupo criminal con operaciones en Michoacán y Jalisco.
Su nombre también aparece en las investigaciones relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, debido a su vínculo con Ramón Álvarez Ayala, “R1”, su hermano y señalado por las autoridades como presunto autor intelectual del homicidio.
“R1” fue detenido meses antes. Ambos son identificados como figuras de mando dentro de la misma estructura criminal.
Antecedentes y órdenes de aprehensión del "R2"
Álvarez Ayala tiene una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado, emitida por un juzgado de Apatzingán, Michoacán.
Además, enfrenta una orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos, donde es requerido por cargos federales relacionados con tráfico de drogas y armas de fuego.
La DEA confirmó que compartió información de inteligencia para contribuir a su localización en Jalisco.
Entre sus antecedentes figuran registros de órdenes de aprehensión cumplimentadas en 2003, 2007, 2012, 2014 y 2025.
Desde 2018, las autoridades mexicanas habían detectado que también utilizaba el nombre de Rafael González Sánchez.