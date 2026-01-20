''El Indio'', ''La Señora'' y ''Mayos'' están en la LISTA de narcos enviados a EU

En la lista de reos que fueron trasladados de México a Estados Unidos hay integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Cártel de Sinaloa, el Cártel del Noreste, los Beltrán Leyva, los Zetas y los Cabrera.

Se trata de la tercera tanda de narcotraficantes que el Gobierno de Claudia Sheinbaum entrega al de Donald Trump.

Este martes 20 de enero se cumple un año desde que Trump llegó al poder en Estados Unidos. En su segundo mandato ha nombrado a los cárteles como organizaciones terroristas y ha presionado a México para realizar más acciones para frenar el tráfico de fentanilo.