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México

FGR investiga a Gabito Ballesteros por supuesta portación de arma del Ejército; el cantante ofrece disculpas

Por la detención de Gabito Ballesteros en un concierto en Querétaro, Movimiento Ciudadano interpuso una queja ante la CNDH para que garantice la integridad del cantante de corridos tumbados.
sáb 14 noviembre 2026 05:36 PM
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El cantante de corridos tumbados Gabito Ballesteros en el escenario de un concierto ofreció en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, con sus músicos detrás, el 13 de noviembre de 2026.
El cantante de corridos tumbados Gabito Ballesteros antes de que fuera suspendido su concierto en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro. (Foto: Feria Internacional Ganadera de Querétaro)

Tras la detención de Gabito Ballesteros en un concierto en Querétaro , la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el cantante y otras cuatro personas de su equipo son investigados por el probable delito de posesión de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La dependencia también acusa al cantante de corridos tumbados del supuesto "ilícito de desobediencia y resistencia de particulares".

El intérprete de 27 años fue detenido a las 4 de la mañana de este sábado por la policía estatal.

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Posteriormente, fue trasladado a la FGR junto a Omar "N", Jorge "N", Flavio "N" y Jaime "N", integrantes de su equipo, aseguró la FGR en un comunicado.

De acuerdo con la fiscalía, las cinco personas abordaron una camioneta y en el interior del vehículo se encontró una pistola, dos cargadores y 34 cartuchos.

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En un primer momento se difundió que Ballesteros fue detenido por interpretar " AMG", una "canción prohibida" porque supuestamente hace apología del delito , lo que prohíbe la legislación de Querétaro.

Horas más tarde, la FGR difundió el comunicado de prensa con la versión del hallazgo del arma.

El caso quedará a cargo de la Fiscalía General de la República en su sede de Querétaro, dependencia que investiga los hechos, verificará la existencia del permiso para la portación de arma y determinará la situación jurídica del cantante y su equipo.

Representante de Gabito pide disculpas

Por la tarde del sábado, el representante del equipo de Ballesteros difundió un comunicado para ofrecer disculpas por los hechos ocurridos en Querétaro.

"Quiero expresar una sincera disculpa", expresó. "Reconocemos que fue un error de criterio y lamentamos sinceramente la situación que se presentó. Nuestra intención en ningún momento fue generar controversia, incomodidad o faltar al respeto a las autoridades y a las instituciones".


Gabito narra detención en Querétaro

Al narrar los hechos de lo ocurrido en el concierto a través de una transmisión en redes sociales, Gabito Ballesteros negó que "AMG" sea una canción que enaltece a narcotraficantes y denunció que la policía estatal detuvo a sus colaboradores y desarmó a sus escoltas.

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"Le tocaba el turno a la "AMG", una canción que no habla nada de delito, si ustedes ven la letra, no habla absolutamente de nada malo", defendió. "Después de ahí, pararon el sonido. Bajé a saludar a la gente porque me quería despedir de ellos".

"Me vine a mi carro normal, me subí y, de repente, veo que a una trabajadora que viene conmigo, una mujer, contra el cofre la tenían, esposada. Le empezaron a quitar las armas a mis escoltas y bajaron a los chóferes de los carros míos y les pusieron a las camionetas cosas para que no pudieran avanzar", agregó.

MC pone queja ante CNDH por detención de Gabito

Este sábado, tras difundirse la detención de Gabito Ballesteros, Movimiento Ciudadano (MC) presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El partido solicitó la intervención del organismo para que se garantice la integridad del cantante y sus trabajadores. También demandó darles acceso a atención médica y permitirles comunicarse con su defensa y familiares.

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“Que se resuelva cuanto antes sobre la legalidad de su detención y, de no haber justificación, se ordene su libertad inmediata. ⁠Se verifique su situación en persona y se conserven los videos y registros de lo ocurrido", exigió el partido naranja.

Además, MC demandó a la CNDH que se investigue y sancione a los responsables, y se emita una recomendación que proteja su libertad de expresión y evite que estas prácticas se repitan.

¿Qué pasó con Gabito Ballesteros?

La madrugada de este viernes, Gabito Ballesteros fue detenido mientras ofrecía un concierto en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro por cantar "AMG", una canción que supuestamente hace apología de la violencia, lo que está prohibido en esta entidad federativa.

De acuerdo con los organizadores, Ballesteros entregó la lista de canciones que interpretaría para que fuera "revisada y autorizada por las autoridades competentes". En esa revisión se excluyeron canciones que los funcionarios de Querétaro, estado gobernado por el PAN, consideran que enaltecen a narcotraficantes.

Según esa versión, Gabito incumplió la playlist pactada y cantó dos temas "prohibidos". Primero recibió una amonestación; pero, al interpretar la segunda canción, la policía estatal intervino y canceló el concierto.

El cantante fue detenido junto a cuatro miembros de su equipo y trasladado a la Fiscalía General de la República.

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Seguridad pública Fiscal General de la República

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