FGR investiga a Gabito Ballesteros por supuesta portación de arma del Ejército; el cantante ofrece disculpas

Posteriormente, fue trasladado a la FGR junto a Omar "N", Jorge "N", Flavio "N" y Jaime "N", integrantes de su equipo, aseguró la FGR en un comunicado.

De acuerdo con la fiscalía, las cinco personas abordaron una camioneta y en el interior del vehículo se encontró una pistola, dos cargadores y 34 cartuchos.



En un primer momento se difundió que Ballesteros fue detenido por interpretar " AMG", una "canción prohibida" porque supuestamente hace apología del delito , lo que prohíbe la legislación de Querétaro.

Horas más tarde, la FGR difundió el comunicado de prensa con la versión del hallazgo del arma.

El caso quedará a cargo de la Fiscalía General de la República en su sede de Querétaro, dependencia que investiga los hechos, verificará la existencia del permiso para la portación de arma y determinará la situación jurídica del cantante y su equipo.

Representante de Gabito pide disculpas

Por la tarde del sábado, el representante del equipo de Ballesteros difundió un comunicado para ofrecer disculpas por los hechos ocurridos en Querétaro.

"Quiero expresar una sincera disculpa", expresó. "Reconocemos que fue un error de criterio y lamentamos sinceramente la situación que se presentó. Nuestra intención en ningún momento fue generar controversia, incomodidad o faltar al respeto a las autoridades y a las instituciones".





Gabito narra detención en Querétaro

Al narrar los hechos de lo ocurrido en el concierto a través de una transmisión en redes sociales, Gabito Ballesteros negó que "AMG" sea una canción que enaltece a narcotraficantes y denunció que la policía estatal detuvo a sus colaboradores y desarmó a sus escoltas.