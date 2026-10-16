La caída de “El Mayo” Zambada: ¿cuándo se estrena el documental de Netflix que plantea una traición al capo?

Netflix estrenará el próximo 29 de octubre el documental La caída de “El Mayo” , sobre Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, que explora el poder que acumuló durante décadas, su presunta influencia sobre funcionarios mexicanos y las incógnitas que rodean su detención.
El tráiler adelanta testimonios que cuestionan cómo cayó uno de los personajes más enigmáticos del narcotráfico en México y si su captura fue resultado de una operación oficial o de una traición dentro de su propia organización.
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¿De qué tratará el documental de Netflix sobre “El Mayo”?
Un testimonio relata que “El Mayo” se encontraba resguardado en la sierra cuando Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, lo mandó llamar para que interviniera en la solución de un conflicto. La narración abre la posibilidad de que aquella convocatoria estuviera relacionada con una maniobra para golpear a las principales figuras del Cártel de Sinaloa.
El tráiler también profundiza en el perfil discreto que habría permitido a Zambada mantenerse durante años lejos de los reflectores. Mientras ''El Chapo'' atraía la atención pública y mediática, ''El Mayo'' era identificado como “el señor del sombrero”.
Los testimonios recuerdan una regla no escrita dentro del mundo criminal: “De Ismael ‘El Mayo’ Zambada no se habla”. El avance también lo describe como el narcotraficante que más ha corrompido a funcionarios de todos los niveles en la historia de México.
Las circunstancias de su detención constituyen otro de los ejes de la producción. El avance señala que las propias autoridades mexicanas desconocían qué había ocurrido realmente, lo que mantiene abierta la pregunta sobre si se trató de una captura o de una entrega.
La producción contrapone la imagen de un líder criminal cuya caída parecía improbable con la posibilidad de que las alianzas dentro de su organización terminaran por romperse. El tráiler resume esa idea con una frase: “las lealtades en el narcotráfico tienen una fecha de caducidad”.
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La captura que desató una guerra en Sinaloa
La detención de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos, en julio de 2024, modificó las relaciones de poder dentro del Cártel de Sinaloa.
La ausencia de uno de sus principales dirigentes abrió una disputa entre grupos que hasta entonces habían compartido una misma organización criminal. El conflicto enfrentó a los seguidores e hijos de Zambada con la facción de Los Chapitos, vinculada a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en una lucha por conservar influencia, territorio y capacidad de operación.
En septiembre de ese año, la rivalidad pasó a una fase de enfrentamientos abiertos que golpeó con fuerza a Culiacán y se extendió a otros puntos de Sinaloa.