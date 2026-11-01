¿Cómo llegó el CJNG hasta Carlos Manzo? Las pistas de la investigación en Uruapan

Se suman Alejandro ‘N’, ‘El Macas’, exescolta de Manzo, detenido por su presunta participación por omisión en el homicidio doloso. De acuerdo con las autoridades, es uno de los infiltrados del Cártel Jalisco Nueva Generación en el círculo cercano del edil.
Aprehendida también se encuentra Rosa Alejandra ‘N’, exsecretaria del Bienestar en Uruapan y madre de ‘El Macas’, acusada de encubrimiento. Está relacionada con dos integrantes del CJNG: es tía de Alexis Jesús ‘N’, ‘El Brilloso’ y Cristian Martín ‘N’, ‘El Vikingo’, detenidos por participar en la planeación y ejecución del homicidio.
Un exmilitar, el cabo suelto del asesinato de Manzo
La Fiscalía de Michoacán aún busca detener a José Manuel Jiménez Miranda, exmilitar que fue jefe de escoltas de Manzo, por quien las autoridades ofrecen 100,000 pesos a cambio de información que lleve a su captura.
Jiménez Miranda, coronel retirado, era uno de los responsables de la seguridad de Manzo y había solicitado apoyo del gobierno federal en agosto de 2025, luego de que policías de Uruapan capturaran a ‘El Rino’.
Un año antes del ataque, Jiménez Miranda fue nombrado como secretario de Seguridad Pública en Uruapan el 1 de septiembre de 2024, cargo al que renunció el 30 del mismo mes, tras hacerse pública una presunta agresión física contra su esposa.