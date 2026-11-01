¿Cómo llegó el CJNG hasta Carlos Manzo? Las pistas de la investigación en Uruapan

La celebración se rompió cuando Víctor Manuel Ubaldo Vidales , de solo 17 años, jaló el gatillo en contra del político. Un año después del asesinato, las autoridades apuntan a una red de colusión e infiltraciones para terminar con la vida de Manzo. 34 personas ya fueron detenidas.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) logró infiltrarse en el Ayuntamiento de Uruapan a través de colaboradores cercanos a Carlos Manzo, quienes presuntamente traicionaron al alcalde.

¿Quién traicionó a Carlos Manzo?

El adolescente que disparó en contra de Manzo fue detenido y esposado, pero en lugar de ser presentado ante un juez fue Demetrio ‘N’, exdirector de la Policía Municipal, quien lo mató con un disparo en la nuca.

“ Trataron de quitarle la pistola, estaban forcejeando con él, pero era muy fuerte y tomó la decisión de dispararle”, declaró Demetrio ‘N’ en una audiencia en noviembre de 2025.



Sin embargo, actualmente las autoridades consideran que el exdirector de la Policía de Uruapan decidió matar al joven de 17 años para asegurar su silencio.

Las 34 personas detenidas por su presunta participación en el magnicidio pertenecen tanto a la estructura del CJNG como al gobierno de Uruapan. También hay policías y escoltas cuya misión era proteger a Manzo.