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México

Balacera en Ocotlán, Jalisco: civiles armados atacan a militares y desatan persecución

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que militares chocaron contra el vehículo en el que viajaban los agresores tras una persecución en Jalisco.
jue 12 noviembre 2026 04:19 PM
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En la imagen se ve a militares enfrentándose con civiles armados en Ocotlán, Jalisco.
Hasta el momento no hay reporte de muertos o heridos en Ocotlán, Jalisco. (Foto: Especial )

Civiles armados se enfrentaron a tiros con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en el municipio de Ocotlán, Jalisco.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo personas que viajaban en una camioneta negra abrieron fuego en contra de los militares en calles de Ocotlán. Eso desató una persecución por las colonias Maravillas y Lázaro Cárdenas.

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¿Qué pasó en Ocotlán, Jalisco?

En uno de los puntos del municipio jalisciense, militares lograron chocar con la camioneta en la que viajaban los agresores, lo cual desató una balacera. Habitantes se resguardaron en locales y domicilios.

Autoridades de Ocotlán pidieron a los pobladores que se mantuvieran en alerta tras los hechos de violencia.

"Aunque el enfrentamiento concluyó, el operativo continúa. Por precaución, solicitamos a quienes se encuentran en las inmediaciones permanecer resguardados, evitar traslados por la zona y seguir las indicaciones de las autoridades", dijo el Ayuntamiento.

"Recomendamos a los planteles educativos posponer las actividades presenciales que aún no hayan iniciado. Si estudiantes y personal ya se encuentran dentro, deberán permanecer resguardados y evitar salidas hasta recibir indicaciones para un traslado seguro", añadió.

Autoridades federales no han informado si el enfrentamiento provocó la muerte de civiles o de uniformados involucrados.

Ocotlán se encuentra en una de las zonas en las que opera el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Violencia CJNG Cartel Jalisco Nueva Generación Jalisco

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