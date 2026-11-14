PT y Morena mantienen desacuerdos por la candidatura al gobierno de Michoacán

Tras esa diferencia, el diputado petista Reginaldo Sandoval declaró este jueves que se había alcanzado un acuerdo con Morena para repetir la encuesta a simpatizantes mediante la cual se elige al virtual candidato, lo que enseguida negó Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena.

Sandoval aseguró, además, que los tres partidos mantenían una mesa de discusión sobre la coalición electoral en Michoacán.

"En el caso de Michoacán, ya está caminando el acuerdo de una nueva medición. Ahí ya no hay ninguna duda y, el que resulte de esa nueva medición, encabezará la ruta de la 4T, de los tres partidos. Nosotros estamos apoyando a Raúl Morón", declaró Sandoval a medios de comunicación.

Después, Citlalli Hernández descartó que existiera un pacto con el PT y señaló a Sandoval de difundir información errónea sobre los acuerdos relacionados con las candidaturas de Michoacán.

Afirmó que Morena dejado pasar esas acciones en pro de la alianza y que cada semana se reúnen los dirigentes nacionales de los tres partidos para llegar a acuerdos, juntas en las que no participa el diputado.

"Ya en diversas ocasiones ha dicho cosas que faltan a la verdad y al respeto del diálogo político entre aliados", publicó en la red social X.

"Respecto a Michoacán, no existe ningún acuerdo con el PT que tenga que ver con nuestros militantes, dirigentes o compañeros de Morena", agregó.

Sobre las declaraciones de @ReginaldoSF_PT , quien, estoy segura, habla a título personal y no necesariamente a nombre del @PTnacionalMX, sostengo lo siguiente: Ya en diversas ocasiones ha dicho cosas que faltan a la verdad y al respeto del diálogo político entre aliados. Por prudencia, lo hemos dejado pasar, sobre todo porque cada semana nos reunimos con los dirigentes nacionales del PT y vamos avanzando en la construcción de nuestra coalición (reuniones en las que él no está, por cierto). Aunque yo pienso que el diálogo político entre compañeros y aliados debe mantenerse en privado, esta vez decido responder en público para no generar confusión de ningún tipo, ya que sus declaraciones han sido públicas. En morena tenemos claro que las alianzas se construyen con diálogo, respeto y acuerdos por el objetivo común de que avance la transformación de México. Tenemos reglas claras, procesos internos y decisiones que se toman con base en ellos. Respecto a #Michoacán, NO existe ningún acuerdo con el PT que tenga que ver con nuestros militantes, dirigentes o compañeros de morena. — Citlalli Hernández Mora (@CitlaHM) November 13, 2026





A pesar de aquellas declaraciones, Reginaldo Sandoval se pronunció de nuevo y aseveró que Citlalli Hernández no había negado la repetición de la encuesta, sino que solo "niega que haya un acuerdo con el PT".