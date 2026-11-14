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México

PT y Morena mantienen desacuerdos por la candidatura al gobierno de Michoacán

Citlalli Hernández, de Morena, y Reginaldo Sandoval, diputado del PT, protagonizaron desacuerdos esta semana por las encuestas para definir la candidatura al gobierno de Michoacán.
sáb 14 noviembre 2026 02:57 PM
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Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, y Reginaldo Sandoval, diputado del PT.
Morena y PT buscan ir en coalición para las elecciones de 2027 en Michoacán. (Fotos: Mario Jasso/Galo Cañas/Cuartoscuro)

Morena y el Partido del Trabajo (PT) no han alcanzado un acuerdo para definir el candidato a la gubernatura de Michoacán en las elecciones de 2027 .

En septiembre pasado, el partido guinda, junto al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), anunció que el exfiscal general del estado, Carlos Torres, sería su virtual candidato. Sin embargo, el PT rechazó este perfil porque se inclina por el senador morenista Raúl Morón y, desde entonces, presiona para que se cambie esa decisión.

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Tras esa diferencia, el diputado petista Reginaldo Sandoval declaró este jueves que se había alcanzado un acuerdo con Morena para repetir la encuesta a simpatizantes mediante la cual se elige al virtual candidato, lo que enseguida negó Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena.

Sandoval aseguró, además, que los tres partidos mantenían una mesa de discusión sobre la coalición electoral en Michoacán.

"En el caso de Michoacán, ya está caminando el acuerdo de una nueva medición. Ahí ya no hay ninguna duda y, el que resulte de esa nueva medición, encabezará la ruta de la 4T, de los tres partidos. Nosotros estamos apoyando a Raúl Morón", declaró Sandoval a medios de comunicación.

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Después, Citlalli Hernández descartó que existiera un pacto con el PT y señaló a Sandoval de difundir información errónea sobre los acuerdos relacionados con las candidaturas de Michoacán.

Afirmó que Morena dejado pasar esas acciones en pro de la alianza y que cada semana se reúnen los dirigentes nacionales de los tres partidos para llegar a acuerdos, juntas en las que no participa el diputado.

"Ya en diversas ocasiones ha dicho cosas que faltan a la verdad y al respeto del diálogo político entre aliados", publicó en la red social X.

"Respecto a Michoacán, no existe ningún acuerdo con el PT que tenga que ver con nuestros militantes, dirigentes o compañeros de Morena", agregó.


A pesar de aquellas declaraciones, Reginaldo Sandoval se pronunció de nuevo y aseveró que Citlalli Hernández no había negado la repetición de la encuesta, sino que solo "niega que haya un acuerdo con el PT".

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"Lo que hemos planteado es que, a fin de mes, pueda haber algunos instrumentos que nos permitan tomar medición, aunque también la convocatoria dice con toda claridad que hay otros elementos que pueden ser tomados en cuenta. La decisión política se toma a fines de este mes", insistió.

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Elecciones México 2027 Morena Partido del Trabajo

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