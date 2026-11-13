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México

AMLO cumple 73 años: dónde vive, qué hace y cómo es su vida en Palenque tras dejar la Presidencia

Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum, durante la mañanera, envió una felicitacón a López Obrador.
vie 13 noviembre 2026 08:22 AM
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López Obrador en su última mañanera, el 30 de septiembre del 2024.
El expresidente Andrés Manuel López Obrador cumple años el día 13 de noviembre; actualmente está retirado de la política. (Moisés Pablo/Cuartoscuro)

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cumple 73 años este vieres 13 de noviembre. Será su tercer cumpleaños lejos de Palacio Nacional y del poder, desde que dejó la Presidencia el 30 de septiembre de 2024.

Aunque su gestión fue una de las más polémicas y su popularidad una de las más marcadas de todos los tiempos, el tabasqueño ha insistido en permanecer alejado de las cámaras y los micrófonos desde que le entregó la banda a Claudia Sheinbaum.

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AMLO vive su retiro en Palenque, Chiapas, donde ocasionalmente manda mensajes y pronunciamientos; él mismo ha explicado en sus videos que su distancia de la vida pública es definitiva y que su rutina ahora se divide entre escribir, caminar y estar en familia.

Este viernes, durante la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó al expresidente por su cumpleaños.

"Le mandamos saludos al presidente López Obrador, desde aquí nuestro cariño, reconocimiento y admiración siempre", dijo la presidenta.

¿Dónde vive AMLO hoy?

López Obrador vive en Palenque, una finca llamada La Chingada, la cual fue heredada por sus padres; tiene un espacio de más de 13,000 metros cuadrados.

La residencia está ubicada cerca de la zona arqueológica de Palenque, y actualmente es resguardada por Defensa. Su esposa Beatriz Gutiérrez Müller ha declarado que vive entre Ciudad de México y Chiapas, para poder atender las necesidades de su hijo menor y visitar al exmandatario.

En su video del 30 de septiembre de 2026, AMLO aseguró que había dejado la política tras cinco décadas de servicio, pero que se sentía satisfecho con el fruto de su trabajo. “Llegó el momento en que cerré mi ciclo y me siento muy contento”, declaró.

"Estoy contento, estoy feliz aquí en La Chingada, no es un rancho, es una quinta, es una hectárea y media y un poco menos, que me dejaron mis padres y como saben estoy jubilado de la política después de casi 50 años de luchar intensamente por la justicia, libertad y la democracia", fueron sus palabras.

¿Qué hace AMLO en su retiro en Palenque, Chiapas?

De acuerdo con los videos que él mismo ha divulgado, su tiempo lo divide entre escribir, caminar y atender algunas pocas visitas.

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Desde que dejó la presidencia ha publicado dos libros: el primero fue Grandeza , que presentó el 30 de noviembre de 2025 en un video publicado en su canal de YouTube y el segundo fue Pueblo, presentado el 30 de septiembre de 2026.

El expresidente explicó que a éste último pensó en llamarlo “Gloria”, aunque finalmente se decantó por Pueblo debido a que "esa palabra representa al actor central de su visión política".

La obra, dijo, está integrada por diez capítulos y supuestamente recorre más de 200 años de historia política mexicana. A través de un video dedicó su última publicación a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificó como "la mejor presidenta del mundo".

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“Me he dedicado a escribir, no fue fácil, fueron años intensos de lucha y decidí cortar de tajo, porque no quise ser cacique ni caudillo ni jefe máximo ni poder detrás del trono”, sentenció en su mensaje.

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Sin embargo, en ese mismo video criticó a Estados Unidos , adelantó que su próxima obra la dedicará a aconsejar al país vecino en materia de seguridad y subrayó que la crisis de fentanilo está estrechamente ligada a las familias.

¿Cómo celebrará AMLO su cumpleaños?

AMLO en Palenque, Chiapas, en su quinta La Chingada.
AMLO en su cumpleaños número 69, cuando aún era presidente de México. (Tomada de video en X)

Los festejos del expresidente suelen ser íntimos, en 2025 Claudia Sheinbaum lo felicitó en la mañanera y se refirió a él como “el dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna".

Solo en 2022 López Obrador subió una foto con su familia. Aunque todavía tenía el cargo de presidente se trasladó a La Chingada y publicó: "Ya empezaron a llegar mis acarreados para el cumple de mañana: mis nietos Salomón y Mateo".

Además, el domingo 13 subió un clip en el que hacía alusión a la vegetación del lugar: "Este cedro tiene como mi edad, 69 años, y está fuerte. Escuchen las guacamayas. Gracias por las mañanitas, por las bendiciones, los buenos deseos. Amor con amor se paga".

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AMLO Presidencia Morena

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