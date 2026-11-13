AMLO cumple 73 años: dónde vive, qué hace y cómo es su vida en Palenque tras dejar la Presidencia

AMLO vive su retiro en Palenque, Chiapas, donde ocasionalmente manda mensajes y pronunciamientos; él mismo ha explicado en sus videos que su distancia de la vida pública es definitiva y que su rutina ahora se divide entre escribir, caminar y estar en familia.

Este viernes, durante la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó al expresidente por su cumpleaños.

"Le mandamos saludos al presidente López Obrador, desde aquí nuestro cariño, reconocimiento y admiración siempre", dijo la presidenta.

¿Dónde vive AMLO hoy?

López Obrador vive en Palenque, una finca llamada La Chingada, la cual fue heredada por sus padres; tiene un espacio de más de 13,000 metros cuadrados.

La residencia está ubicada cerca de la zona arqueológica de Palenque, y actualmente es resguardada por Defensa. Su esposa Beatriz Gutiérrez Müller ha declarado que vive entre Ciudad de México y Chiapas, para poder atender las necesidades de su hijo menor y visitar al exmandatario.

En su video del 30 de septiembre de 2026, AMLO aseguró que había dejado la política tras cinco décadas de servicio, pero que se sentía satisfecho con el fruto de su trabajo. “Llegó el momento en que cerré mi ciclo y me siento muy contento”, declaró.

"Estoy contento, estoy feliz aquí en La Chingada, no es un rancho, es una quinta, es una hectárea y media y un poco menos, que me dejaron mis padres y como saben estoy jubilado de la política después de casi 50 años de luchar intensamente por la justicia, libertad y la democracia", fueron sus palabras.

¿Qué hace AMLO en su retiro en Palenque, Chiapas?

De acuerdo con los videos que él mismo ha divulgado, su tiempo lo divide entre escribir, caminar y atender algunas pocas visitas.