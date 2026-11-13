El costo de no atender la salud mental en el trabajo: 31% de empleados baja su productividad por ansiedad o estrés

La IA dispara el estrés

A esto se suma la preocupación por la Inteligencia Artificial: el 18% de los empleados mexicanos teme que su puesto desaparezca debido al avance de esta tecnología.

Los hallazgos de la encuesta revelan que la salud mental influye de manera directa en la productividad, el rendimiento operativo y hasta impacta en la sostenibilidad financiera de las empresas.



Pese a esto, solo dos de cada 10 mexicanos tienen acceso a servicios de salud mental y un número reducido de empresas cumple la Norma Oficial Mexicana ( NOM) 035 , emitida en 2018, que ordena a los centros de trabajo implementar medidas de prevención y control de los factores de riesgo psicosocial y violencia laboral.

La falta de atención a la salud mental pasa factura

El resultado de trabajar con sin priorizar la salud mental es un desgaste en el bienestar de las personas y en la productividad.

Quienes reportan afectaciones críticas generan una pérdida de hasta 79.8 días laborables al año, y son entre cuatro y cinco veces menos productivos que cuando están sanos.

Además, muchos trabajadores estresados no faltan al trabajo, pero presentan dificultades para concentrarse o realizar sus actividades, fenómeno conocido como presentismo.



Esto ocurre porque el 69% de los trabajadores prefiere ocultar un problema de salud mental por temor a ser despedidos o a que esto obstaculice su crecimiento profesional.

A decir de Omar Viveros, responsable de Salud y Capital Humano de AON para México, el Caribe y Centroamérica, el presentismo es uno de los principales desafíos para los centros de trabajo, debido a que es difícil identificarlo y atenderlo.