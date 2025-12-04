Darwin, racismo y civilizaciones: los temas de “Grandeza”, el último libro de AMLO

"Les comparto este video sobre mi libro Grandeza. Se trata de reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, a la civilización negada, como diría Guillermo Bonfil Batalla, porque gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y arte, México, a pesar de los pesares, sigue siendo una potencia cultural en el mundo. A ustedes envío un abrazo con todo mi corazón", dijo el expresidente sobre su texto de más de 600 páginas.

¿De qué trata el libro de AMLO?

El expresidente Andrés Manuel López Obrador dedicó los primeros meses de su vida fuera de la actividad pública para escribir sobre la “grandeza” de las civilizaciones que dieron origen al México actual.

Antes de abordar parte de la historia de México, el expresidente hace un repaso por el universo, la vida y el hombre. En su texto incluso se refiere al episodio del meteórito que cayó en Yucatán.

“Vale la pena resaltar que en esta historia sobre el origen de la vida se asegura algo que resulta increíble y asombroso a la vez: se sostiene que los dinosaurios desaparecieron de la faz de la Tierra por un meteorito que cayó en la Península de Yucatán”, apunta.

El expresidente cuenta que cuando se construyó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se encontraron restos de mamuts, los cuales se exhiben en el museo del sitio.

“Resulta interesante saber que esqueletos casi completos de mamuts y caballos se hayan encontrado en 2019-2022, en Santa Lucía, Estado de México, donde se construyó el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), pues se trata del mayor hallazgo de mamuts y otras especies extintas descubierto en el territorio mexicano. Estos restos fueron cuidadosamente extraídos por ingenieros militares y arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y se fundó en la misma base aérea, civil y militar el Museo Paleontológico de Santa Lucía Quinamétzin”, recuerda.

En ese museo hay siete mamuts, un oso chato y dos especies de perezosos terrestres, un dientes de sable, un león americano, un lobo del pleistoceno y un gliptodonte mexicano.

En su recuento, el expresidente incluso se remite a la teoría de la evolución de Darwin, quien incluso se refiere al término raza.

El racismo tiene un capítulo especial en el libro del expresidente López Obrador.

“Los humanos comparten un mismo origen y la mezcla de caracteres que hace imposible hablar de una raza única y menos de una raza superior”, plantea el presidente.

Agrega que “el racismo como ideología se originó en Europa”.

En cuanto a la “grandeza índigena”, el expresidente realiza un recorrido por la cultura Olmeca, Los Mayas, Los Zapotecas, los Teotihuacanos, así como el imperio Mexica. Sobre este último, el expresidente desmiente prácticas de canibalismo.

“Este es un mito inventado por los colonizadores y recreado, lamentablemente, por los frailes y cronistas de la Corona española. Más adelante veremos cómo en el sitio a Tenochtitlan, la gente deambulaba muerta de hambre, pero nadie se comía a nadie. Tiene razón el historiador Pedro Salmerón Sanginés al abrir un paréntesis en su libro La batalla por Tenochtitlan para preguntar: ‘Si los indígenas mesoamericanos, o los mexicas en particular, eran antropófagos, ¿cómo es que morían de hambre los sitiados de Tlatelolco?’”, refiere.