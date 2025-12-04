Publicidad

presidencia

Darwin, racismo y civilizaciones: los temas de “Grandeza”, el último libro de AMLO

En más de 600 páginas el expresidente Andrés Manuel López Obrador hace un repaso por la historia de las civilizaciones que contribuyeron a la "grandeza" del México actual.
jue 04 diciembre 2025 04:03 PM
AMLO Libro Grandez
En su último, el expresidente Andrés Manuel López Obrador aborda la historia de civilizaciones como la Olmeca, Maya y Mexicas. (Foto: Cuartoscuro.)

Retirarse de la política fue una promesa que el expresidente Andrés Manuel López Obrador llevó a su vida personal y como escritor. En su último libro, “Grandeza”, el exmandatario federal aborda temas de la creación, universo, racismo, así como de civilizaciones, sin embargo la política está prácticamente ausente.

El fin de semana pasado, el expresidente reapareció tras casi seis meses desde su último acto público cuando acudió a votar a la elección judicial. En un video de más de 40 minutos explicó que su propósito era reinvindicar a los pueblos del México antiguo.

"Les comparto este video sobre mi libro Grandeza. Se trata de reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, a la civilización negada, como diría Guillermo Bonfil Batalla, porque gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y arte, México, a pesar de los pesares, sigue siendo una potencia cultural en el mundo. A ustedes envío un abrazo con todo mi corazón", dijo el expresidente sobre su texto de más de 600 páginas.

¿De qué trata el libro de AMLO?

El expresidente Andrés Manuel López Obrador dedicó los primeros meses de su vida fuera de la actividad pública para escribir sobre la “grandeza” de las civilizaciones que dieron origen al México actual.

Antes de abordar parte de la historia de México, el expresidente hace un repaso por el universo, la vida y el hombre. En su texto incluso se refiere al episodio del meteórito que cayó en Yucatán.

“Vale la pena resaltar que en esta historia sobre el origen de la vida se asegura algo que resulta increíble y asombroso a la vez: se sostiene que los dinosaurios desaparecieron de la faz de la Tierra por un meteorito que cayó en la Península de Yucatán”, apunta.

El expresidente cuenta que cuando se construyó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se encontraron restos de mamuts, los cuales se exhiben en el museo del sitio.

“Resulta interesante saber que esqueletos casi completos de mamuts y caballos se hayan encontrado en 2019-2022, en Santa Lucía, Estado de México, donde se construyó el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), pues se trata del mayor hallazgo de mamuts y otras especies extintas descubierto en el territorio mexicano. Estos restos fueron cuidadosamente extraídos por ingenieros militares y arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y se fundó en la misma base aérea, civil y militar el Museo Paleontológico de Santa Lucía Quinamétzin”, recuerda.

En su recuento, el expresidente incluso se remite a la teoría de la evolución de Darwin, quien incluso se refiere al término raza.

El racismo tiene un capítulo especial en el libro del expresidente López Obrador.

“Los humanos comparten un mismo origen y la mezcla de caracteres que hace imposible hablar de una raza única y menos de una raza superior”, plantea el presidente.

Agrega que “el racismo como ideología se originó en Europa”.

En cuanto a la “grandeza índigena”, el expresidente realiza un recorrido por la cultura Olmeca, Los Mayas, Los Zapotecas, los Teotihuacanos, así como el imperio Mexica. Sobre este último, el expresidente desmiente prácticas de canibalismo.

“Este es un mito inventado por los colonizadores y recreado, lamentablemente, por los frailes y cronistas de la Corona española. Más adelante veremos cómo en el sitio a Tenochtitlan, la gente deambulaba muerta de hambre, pero nadie se comía a nadie. Tiene razón el historiador Pedro Salmerón Sanginés al abrir un paréntesis en su libro La batalla por Tenochtitlan para preguntar: ‘Si los indígenas mesoamericanos, o los mexicas en particular, eran antropófagos, ¿cómo es que morían de hambre los sitiados de Tlatelolco?’”, refiere.

¿Y España?

En su texto, el expresidente se refiere al proceso en el que los españoles llegaron a invadir ciertos territorios de América.

“Eso que también se conoce como colonialismo fue lo que hicieron los monarcas españoles y la Iglesia católica al apoderarse de grandes extensiones del continente americano, sometiendo a los pueblos originarios de estas tierras mediante las armas y la esclavitud, con la transmisión de enfermedades y epidemias y la justificación mentirosa del beneficio de la civilización, supuestamente en nombre de Dios”, recuerda.

Sobre los “conquistadores”, el expresidente los señala como “gente movida por la ambición, temerarios y de malos instintos. Aunque tampoco eran demonios, como a ellos les gustaba llamar a los nativos; lo diabólico era en realidad la codicia que los enloquecía y que vuelve malo a cualquiera sin importar origen, cultura o tierra natal”, agrega.

Para el expresidente, la Colonia fue un periodo decadente porque “prevalecieron la opresión, el hambre, las epidemias y la pérdida de vidas".

Los españoles eran tremendamente clasistas y racistas; era poca la producción de alimentos y otros bienes, se arraigó el dogmatismo religioso, al grado de que se importó de Europa y se aplicó la Inquisición. Se estableció la corrupción, fue escaso el avance educativo, imperó la insalubridad y, como lo afirmó Humboldt, al final de este aciago periodo había una monstruosa desigualdad en la estructura económica, política y social”, recuerda.

