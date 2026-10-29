Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano mantuvo una relación de compañerismo y lucha con Andrés Manuel López Obrador por más de una década; sin embargo, los desacuerdos y diferencias terminaron por distanciarlos y generar críticas mutuas.
Ambos son figuras clave de la izquierda mexicana: Cárdenas Solórzano es reconocido por impulsar la creación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), mientras que López Obrador es considerado el primer presidente de izquierda en la historia moderna de México
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Cárdenas y su apoyo a AMLO en sus inicios
La relación entre ambos viene después de que Cárdenas Solórzano dejó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la década de los 80 para conformar el Frente Democrático Nacional (FDN), el cual fue el inicio del PRD.
Existen diversas versiones sobre este momento, personajes como el actual dirigente del partido Somos, Guadalupe Acosta Naranjo, cuentan que en 1988 López Obrador estaba en el PRI y votó por Carlos Salinas de Gortari, pero una vez que pasaron los comicios presidenciales renunció a este organismo político.
Mientras, el periodista Jaime Avilés relata en su libro “Vida privada de un hombre público” que López Obrador y su entonces esposa, Rocío Beltrán, votaron el 6 de julio de 1988 por la candidatura de Cárdenas Solórzano.
Después de las elecciones presidenciales, Cárdenas Solórzano invitó a López Obrador a ser candidato del FDN para el gobierno de Tabasco, la cual aceptó, pero perdió la contienda frente al priista Salvador Neme Castillo.
Él mismo relata en su libro “La Mafia que nos robó la Presidencia” que sabía que no ganaría la gubernatura, pero estaba convencido de que iniciaría una organización ciudadana para el futuro.
Fue en esos días cuando conocí al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a quien le tenía mucha admiración y lo sigo respetando”,
AMLO relata en su libro "La Mafia que nos robó la Presidencia”
Sin embargo, no fue la única vez que respaldaba al tabasqueño. Para 1989, ambos compartieron la fundación del PRD, y en ese momento apoyó a López Obrador para su segunda campaña por el gobierno de Tabasco en 1994, la cual nuevamente perdió.
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Dos años después, el también conocido como “el ingeniero” respaldó a López Obrador para que asumiera la presidencial nacional del PRD, lo que le ayudó políticamente para buscar futuros cargos públicos.
El respaldo de Cárdenas Solórzano continuó en el 2000, cuando impulsó a López Obrador a la candidatura del PRD para sucederlo en el gobierno de la Ciudad de México y contuvo las aspiraciones de Porfirio Muñoz Ledo para ocupar ese cargo.
El distanciamiento entre Cárdenas y AMLO
En ese año, Cárdenas Solórzano era candidato del PRD para la Presidencia de la República, y López Obrador, para la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, comenzó el distanciamiento entre ambos. El periodista Alejandro Almazán cuenta en su libro “Jefas y Jefes” las diferencias que existieron en los dos.
“Desde el 2000, entre Cuauhtémoc y Andrés ha habido una especie de enfriamiento con grados de hostilidad, mezclado con cierto resentimiento y discrepancias (…) A Cuauhtémoc le pesa que Andrés sea el presidente y no él. Le pesa que alguien que nunca asistió a ningún Foro de Sao Paulo hoy sea el líder latinoamericano”, señaló René Bejarano en el libro de Alejandro Almazán.
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Cuauhtémoc Cárdenas narra en su libro “Sobre mis pasos” que el resultado de las elecciones del 2000 – en las que él perdió y López Obrador ganó- se vieron afectadas por falta de unidad, ya que ambas campañas se manejaron cada una por su lado, como si no compitieran por el mismo partido.
El político también narra otro momento de las campañas electorales de ese año. Cuenta en su libro que en una visita a Ciudad Universitariacomo del proceso electoral, el tabasqueño no quería acudir, por lo que tuvieron que insistirle.
“Al tratar de coordinar esa visita con el programa de campaña de Andrés Manuel, me encontré con que él se negaba a asistir a ese encuentro. Hubo que insistirle través de varios enviados y fue hasta poco antes de la hora prevista para el mitin que aceptó asistir, resistiéndose hasta el último minuto a hacer uso de la palabra”, sostuvo Cárdenas en su libro.
Esta distancia entre ambas campañas electorales provocó distanciamiento entre ellos, lo cual se vislumbró cuando López Obrador creo en 2014 el partido Morena.
Cárdenas y las críticas a Morena
En los inicios de Morena, Cárdenas Solórzano criticó la decisión de López Obrador de fundar un partido político en lugar de consolidar una coalición entre las fuerzas progresistas existentes.
"En vez de llamar a formar Morena se hubiera llamado a unir a los partidos que apoyaron una candidatura en común. Me parece que eso es lo que tendría que haberse hecho, pero ese es mi punto de vista y cada quien asume sus responsabilidades y tiene sus puntos de vista en su actividad pública”, dijo en 2014 el conocido como “ingeniero”.
Cuatro años después, el fundador del PRD cuestionó la línea política y el fundamento ideológico de Morena y descartó que esta organización política fuera progresista o de izquierda moderna.
“No conozco cuáles son las propuestas de Morena para elevar el crecimiento económico o para hacerlo sostenido y a largo plazo. Ni conozco sus propuestas respecto a la política exterior ni para reducir la desigualdad. No sé dónde esté Morena desde el punto de vista ideológico”, declaró en 2019 en una entrevista con El País.
En 2023, nuevamente Cárdenas Solórzano criticó a Morena al hablar las reglas internas del partido para seleccionar a sus candidatos presidenciales conocidas como “corcholatas”.
"No creo en las encuestas como procedimiento de definición, se prestan a muchas dudas", dijo en una entrevista con Adela Micha.
En ese mismo año, López Obrador llamó a Cárdenas Solórzano “adversario político”, pues este último se sumó a la plataforma política Colectivo por México, que integraban políticos y académicos de la oposición.
“En política sí, si él asume una postura de este tipo. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse. Es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más, no hay justo medio”, declaró en ese momento López Obrador.
Tras ese distanciamiento, Claudia Sheinbaum buscó a Cárdenas Solórzano en enero de 2024, cuando era candidata de Morena a la Presidencia.