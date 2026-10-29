Cárdenas y su apoyo a AMLO en sus inicios

La relación entre ambos viene después de que Cárdenas Solórzano dejó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la década de los 80 para conformar el Frente Democrático Nacional (FDN), el cual fue el inicio del PRD.

AMLO y Cuauhtémos Cárdenas dieron fuerza al PRD. (Curtoscuro/Cuartoscuro)



Existen diversas versiones sobre este momento, personajes como el actual dirigente del partido Somos, Guadalupe Acosta Naranjo, cuentan que en 1988 López Obrador estaba en el PRI y votó por Carlos Salinas de Gortari, pero una vez que pasaron los comicios presidenciales renunció a este organismo político.

Mientras, el periodista Jaime Avilés relata en su libro “Vida privada de un hombre público” que López Obrador y su entonces esposa, Rocío Beltrán, votaron el 6 de julio de 1988 por la candidatura de Cárdenas Solórzano.



Después de las elecciones presidenciales, Cárdenas Solórzano invitó a López Obrador a ser candidato del FDN para el gobierno de Tabasco, la cual aceptó, pero perdió la contienda frente al priista Salvador Neme Castillo.

Él mismo relata en su libro “La Mafia que nos robó la Presidencia” que sabía que no ganaría la gubernatura, pero estaba convencido de que iniciaría una organización ciudadana para el futuro.

Fue en esos días cuando conocí al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a quien le tenía mucha admiración y lo sigo respetando”, AMLO relata en su libro "La Mafia que nos robó la Presidencia”





Sin embargo, no fue la única vez que respaldaba al tabasqueño. Para 1989, ambos compartieron la fundación del PRD, y en ese momento apoyó a López Obrador para su segunda campaña por el gobierno de Tabasco en 1994, la cual nuevamente perdió.