Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

De “vivo en nuestro bello México” a trato VIP: lo que se sabe del trámite de nacionalidad española de Gutiérrez Müller

Una reciente investigación del diario The Objective reveló presuntas facilidades del Consulado de España para gestionar documentos del expediente de nacionalidad de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de AMLO.
mié 04 noviembre 2026 01:49 PM
Añadir Expansión Política en Google
La investigadora y esposa del presidente de México, Beatriz Gutiérrez Müller, durante la presentación de libros.
Tras rechazar las versiones sobre una posible mudanza a España, una nueva investigación revela que la escritora Beatriz Gutiérrez Müller recibió trato preferencial durante el trámite para solicitar nacionalidad española. (Daniel Augusto/ Cuartoscuro)

Beatriz Gutiérrez Müller, escritora, investigadora y esposa del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador recibió un trato preferencial por parte del Consulado General de España en México durante el trámite para obtener su nacionalidad española, así lo reveló una reciente investigación del diario The Objective.

De acuerdo con el artículo, funcionarios diplomáticos realizaron gestiones para conseguir documentos que la historiadora presuntamente no quería entregar, una atención que, según fuentes consulares, no se ofrece habitualmente a otros solicitantes.

Publicidad

La investigación vuelve a colocar a la escritora en el centro de la polémica, luego de que en 2025 también circularon versiones sobre su intención de obtener la ciudadanía española.

Sin embargo, en mayo de 2025, cuando el diario español ABC publicó que Gutiérrez Müller inició el trámite para obtener la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática –que permite a determinados descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil solicitar la ciudadanía-, la historiadora respondió a los comentarios y especulaciones en redes sociales: “Yo vivo en nuestro bello México”.

Lee más:

Beatriz Gutiérrez Müller rechaza que se muda a España en una carta: “Somos una familia muy unida"
México

Beatriz Gutiérrez Müller responde en carta: no me he ido a España ni a ningún otro lado


¿Qué se sabe del supuesto trato preferencial a Gutiérrez Müller?

De acuerdo con la publicación de The Objective, en el expediente de Gutiérrez Müller, al que el medio tuvo acceso, aparece una nota adhesiva manuscrita que identifica a la solicitante como esposa del entonces presidente López Obrador y hace referencia a un documento que no quiso presentar.

La anotación dice: “Esposa López Obrador. Presenta acta extracto del papá –línea española, pero no quiere traer copia fiel del libro”.

El documento al que hace referencia es una copia fiel del libro registral del acta de nacimiento de su padre, Juan José Gutiérrez Canet, nacido en México en 1940.

Según las fuentes consulares que fueron consultadas por el medio español, ante la negativa de la historiadora a entregar ese documento, personal del consulado realizó las gestiones para conseguirlo.

Publicidad

La investigación sostiene que esta intervención representó un trato distinto al que reciben habitualmente otros ciudadanos que solicitan la nacionalidad española, pues normalmente corresponde a los interesados reunir y entregar la documentación requerida.

Otro elemento señalado en el reportaje es que el expediente recibió el sello de “Documentación completa” el mismo 30 de abril de 2025, después de que se realizaron las gestiones para obtener el documento faltante.

Te puede interesar:

amlo-beatriz-gutierrez-mueller
presidencia

Gutiérrez Müller se despide y reitera: “No está en mis planes postularme”

¿Por qué Beatriz Gutiérrez Müller puede solicitar la nacionalidad española?

Según los reportes, la historiadora recurrió a la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, conocida como la ley de nietos, aprobada durante el gobierno del presidente español Pedro Sánchez.

La legislación abrió la posibilidad de que determinados descendientes de españoles, particularmente aquellos cuyos familiares fueron afectados por el exilio durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, pudieran optar por la nacionalidad.

Publicidad

De acuerdo con los documentos citados por The Objective, el abuelo paterno de Gutiérrez Müller, Agustín Gutiérrez Arias, nació el 7 de agosto de 1907 en Rodiezmo, en la provincia española de León.

Su padre, Juan José Gutiérrez Canet, nacido en México en 1940, obtuvo la nacionalidad española el 6 de mayo de 2003. Más de dos décadas después, mientras que su hija inició su propio procedimiento mediante el Anexo I de la Ley de Memoria Democrática.

La polémica sobre la nacionalidad española de Gutiérrez Müller comenzó en mayo de 2025, cuando el diario español ABC publicó que la esposa del exmandatario acudió al consulado para iniciar el procedimiento.

Meses después, en agosto de 2025, volvieron a circular versiones sobre una posible mudanza a Madrid, donde supuestamente viviría en una zona residencial exclusiva. Gutiérrez Müller rechazó esas versiones y aseguró: “No me he ido a vivir allá”.

En ese momento también calificó de falsas las publicaciones que aseguraban que dejaría México para establecerse en España.

La última aparición pública de Beatriz Gutiérrez Müller en México fue el 18 de abril de 2026, cuando fue captada durante el concierto gratuito del tenor italiano Andrea Bocelli en el Zócalo de la Ciudad de México.

Tags

Beatriz Gutiérrez Müller España AMLO

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad