De “vivo en nuestro bello México” a trato VIP: lo que se sabe del trámite de nacionalidad española de Gutiérrez Müller

De acuerdo con los documentos citados por The Objective, el abuelo paterno de Gutiérrez Müller, Agustín Gutiérrez Arias, nació el 7 de agosto de 1907 en Rodiezmo, en la provincia española de León.
Su padre, Juan José Gutiérrez Canet, nacido en México en 1940, obtuvo la nacionalidad española el 6 de mayo de 2003. Más de dos décadas después, mientras que su hija inició su propio procedimiento mediante el Anexo I de la Ley de Memoria Democrática.
La polémica sobre la nacionalidad española de Gutiérrez Müller comenzó en mayo de 2025, cuando el diario español ABC publicó que la esposa del exmandatario acudió al consulado para iniciar el procedimiento.
Meses después, en agosto de 2025, volvieron a circular versiones sobre una posible mudanza a Madrid, donde supuestamente viviría en una zona residencial exclusiva. Gutiérrez Müller rechazó esas versiones y aseguró: “No me he ido a vivir allá”.
En ese momento también calificó de falsas las publicaciones que aseguraban que dejaría México para establecerse en España.
La última aparición pública de Beatriz Gutiérrez Müller en México fue el 18 de abril de 2026, cuando fue captada durante el concierto gratuito del tenor italiano Andrea Bocelli en el Zócalo de la Ciudad de México.