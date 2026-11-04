De “vivo en nuestro bello México” a trato VIP: lo que se sabe del trámite de nacionalidad española de Gutiérrez Müller

La investigación vuelve a colocar a la escritora en el centro de la polémica, luego de que en 2025 también circularon versiones sobre su intención de obtener la ciudadanía española.

Sin embargo, en mayo de 2025, cuando el diario español ABC publicó que Gutiérrez Müller inició el trámite para obtener la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática –que permite a determinados descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil solicitar la ciudadanía-, la historiadora respondió a los comentarios y especulaciones en redes sociales: “Yo vivo en nuestro bello México”.







¿Qué se sabe del supuesto trato preferencial a Gutiérrez Müller?

De acuerdo con la publicación de The Objective, en el expediente de Gutiérrez Müller, al que el medio tuvo acceso, aparece una nota adhesiva manuscrita que identifica a la solicitante como esposa del entonces presidente López Obrador y hace referencia a un documento que no quiso presentar.

La anotación dice: “Esposa López Obrador. Presenta acta extracto del papá –línea española, pero no quiere traer copia fiel del libro”.

El documento al que hace referencia es una copia fiel del libro registral del acta de nacimiento de su padre, Juan José Gutiérrez Canet, nacido en México en 1940.

Según las fuentes consulares que fueron consultadas por el medio español, ante la negativa de la historiadora a entregar ese documento, personal del consulado realizó las gestiones para conseguirlo.