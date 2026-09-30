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México

"Si a EU le va mal, a México también": AMLO reaparece y advierte sobre la crisis del país vecino

El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció y criticó la crisis que padece Estados Unidos por el consumo de fentanilo.
mié 30 septiembre 2026 11:54 PM
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AMLO reapareció en un video para criticar a Estados Unidos y la crisis de fentanilo que padece. (Cuartoscuro)

El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció bajo el pretexto de promocionar su nuevo libro "Pueblo" y desde Palenque, Chiapas, criticó a Estados Unidos. Adelantó que su próxima publicación la dedicará a aconsejar al país vecino y subrayó que su crisis de fentanilo está estrechamente ligada a las familias.

AMLO publicó en su canal de YouTube un video de una hora y viente minutos en el que expresó su orgullo por los logros alcanzados durante su administración y celebró el liderazgo de Claudia Sheinbaum, pero también aprovechó para señalar la administración de Donald Trump, aunque sin nombrarlo directamente.

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AMLO compara México y Estados Unidos

López Obrador comparó a México con EU y afirmó que el país del norte atraviesa por una decadencia caracterizada por materialismo, egoísmo, desintegración familiar y una grave crisis de consumo de drogas.

"La crisis que tienen en Estados Unidos, la decadencia en que viven, se debe a eso, a que se fueron por lo material. Se convirtieron en una potencia económica y una potencia bélica, pero tienen muchos problemas de desintegración de las familias", dijo.

Casi al final de su reflexión, AMLO recordó la cantidad de muertes anuales que deja el fentanilo, responsabilizó a las autoridades estadounidense por no tomar acción para detener esta epidemia y subrayó que en México el escenario es distinto.

Asimismo, advirtió que desaparecer la droga no es la única prioridad, acotó que en cualquier otro momento surge "una nueva sustancia adictiva" que puede acabar con el dolor y por ello recomendó atender las causas del problema.

"Duele que 80,000 jóvenes pierdan la vida en Estados Unidos cada año por sobredosis de droga. Eso no pasa aquí en México, aquí por sobredosis fallecen 500 o mil año. Y los gobernantes, con todo respeto, no quieren atender las causas. Piensan que van a resolver todo con la mano dura".
Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México

López Obrador también hizo hincapié en que el presupuesto de Estados Unidos se concentra en la industria bélica, más que en las familias que necesitan atención urgente y resaltó que ese es otro de los obstáculos que impide atender la crisis con celeridad.

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Ofrece AMLO guía a Estados Unidos

López Obrador reconoció en su mensaje que si "le va mal a Estados Unidos, le va mal a México" y señaló que su próximo libro estará dirigida a plantear una propuesta para EU con consejos prácticos y el aprendizaje adquirido a través de varias etapas de cambio.

“Voy a escribir para hacerles una propuesta, porque somos vecinos, somos amigos. Hay 40 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, nosotros podemos ayudar, porque nosotros enfrentamos una decadencia y le dimos la vuelta y se logró una transformación", sentenció.

AMLO reivindicó la historia de México, su propia administración y aseguró que tras su Gobierno, México logró convertirse en uno de los países más felices del mundo.

"Les estoy demostrando que somos una potencia cultural, porque mantuvimos nuestros valores morales, espirituales y somos un pueblo feliz", fue una de las frases con la que cerró su reflexión al respecto.

En otro momento del video, AMLO criticó la injerencia de los embajadores de Estados Unidos en México, pero se limitó a llamarlos "metiches" y prefirió no referirise a ningún político en turno por su nombre.

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Todos los regresos de AMLO

Desde que dejó la Presidencia en septiembre de 2024 y entregó el cargo a Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador redujo sus apariciones públicas y estableció su residencia en Palenque, Chiapas.

Antes de concluir su mandato había anunciado que se retiraría de la vida pública, y que dejaría de participar en actividades políticas, para dedicarse a escribir.

Su primer regreso a los reflectores ocurrió el 1 de junio de 2025, cuando acudió a votar en Palenque durante la primera elección federal del Poder Judicial de la Federación, derivada de la reforma judicial aprobada durante los últimos meses de su gobierno. Después de emitir su voto, López Obrador habló sobre la elección y expresó su respaldo a Claudia Sheinbaum.

El 30 de noviembre de 2025 volvió a aparecer en un video para presentar su libro Grandeza . En ese mensaje reiteró que no tenía previsto volver a la actividad política.

Durante 2026, sus intervenciones se produjeron principalmente mediante mensajes en redes sociales y coincidieron con acontecimientos de política internacional y nacional.

En enero se pronunció sobre la captura de Nicolás Maduro en Venezuela; en marzo pidió apoyo para Cuba ante las restricciones estadounidenses; y en junio difundió una carta en respaldo a Sheinbaum en medio de las diferencias entre México y Estados Unidos.

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Andrés Manuel López Obrador Estados Unidos Fentanilo

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