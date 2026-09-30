"Si a EU le va mal, a México también": AMLO reaparece y advierte sobre la crisis del país vecino

AMLO compara México y Estados Unidos

López Obrador comparó a México con EU y afirmó que el país del norte atraviesa por una decadencia caracterizada por materialismo, egoísmo, desintegración familiar y una grave crisis de consumo de drogas.

"La crisis que tienen en Estados Unidos, la decadencia en que viven, se debe a eso, a que se fueron por lo material. Se convirtieron en una potencia económica y una potencia bélica, pero tienen muchos problemas de desintegración de las familias", dijo.

Casi al final de su reflexión, AMLO recordó la cantidad de muertes anuales que deja el fentanilo, responsabilizó a las autoridades estadounidense por no tomar acción para detener esta epidemia y subrayó que en México el escenario es distinto.

Asimismo, advirtió que desaparecer la droga no es la única prioridad, acotó que en cualquier otro momento surge "una nueva sustancia adictiva" que puede acabar con el dolor y por ello recomendó atender las causas del problema.

"Duele que 80,000 jóvenes pierdan la vida en Estados Unidos cada año por sobredosis de droga. Eso no pasa aquí en México, aquí por sobredosis fallecen 500 o mil año. Y los gobernantes, con todo respeto, no quieren atender las causas. Piensan que van a resolver todo con la mano dura". Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México

López Obrador también hizo hincapié en que el presupuesto de Estados Unidos se concentra en la industria bélica, más que en las familias que necesitan atención urgente y resaltó que ese es otro de los obstáculos que impide atender la crisis con celeridad.