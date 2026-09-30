"Si a EU le va mal, a México también": AMLO reaparece y advierte sobre la crisis del país vecino

El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció bajo el pretexto de promocionar su nuevo libro "Pueblo" y desde Palenque, Chiapas, criticó a Estados Unidos. Adelantó que su próxima publicación la dedicará a aconsejar al país vecino y subrayó que su crisis de fentanilo está estrechamente ligada a las familias.
AMLO publicó en su canal de YouTube un video de una hora y viente minutos en el que expresó su orgullo por los logros alcanzados durante su administración y celebró el liderazgo de Claudia Sheinbaum, pero también aprovechó para señalar la administración de Donald Trump, aunque sin nombrarlo directamente.