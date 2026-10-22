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"¿Qué tiene de malo?", dice Sheinbaum sobre supuesta gira de AMLO en 2027

La presidenta dijo que, así como el expresidente Felipe Calderón tiene actividades públicas tras su retiro, su antecesor puede promocionar su libro. Sin embargo, dijo que no cree que lo vaya a hacer.
jue 22 octubre 2026 10:06 AM
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El exmandatario Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, entonces presidenta electa, sentados y sonriendo a la cámara.
El exmandatario Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, entonces presidenta electa, durante la inauguración de la modernización de la carretera Ciudad Valles – Tamazunchale en 2024. (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador tenga previsto realizar una gira por el país en 2027 para promover su libro Pueblo . No obstante, afirmó que, si decidiera hacerlo, no habría nada de malo, pues otros exmandatarios también mantienen actividades públicas después de dejar el cargo.

"Es falso que el expresidente Andrés Manuel López Obrador vaya a hacer una gira. Ahora, supónganse que decidiera hacer una gira. (Felipe) Calderón viene a apoyar a la gobernadora de Chihuahua, es un expresidente, es decir, en el supuesto de que quisiera hacer una gira ¿Qué tiene de malo? Pero no va a hacer la gira", dijo.

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La declaración de Sheinbaum se produjo luego de que el periodista Carlos Loret de Mola revelara que López Obrador recorrería el país entre febrero y abril de 2027 con el argumento de promover su más reciente libro.

"El pretexto es la promoción de su nuevo libro 'Pueblo', bajo el sello de la editorial Planeta. El discurso eje será la 'defensa de la soberanía nacional', En realidad, tiene como propósito central apuntalar las campañas de Morena en distintos puntos del país", reveló en su columna periodística.

Al respecto, la mandataria aseguró que no cuenta con información que confirme que el exmandatario tenga previsto realizar recorridos por el territorio nacional.

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Además, consideró que la difusión de esta versión responde a un intento por perjudicar al movimiento político al que ambos pertenecen.

"Es increíble la cantidad de mentiras que se dicen.en medios, en redes, pero tienen un objetivo, no es nada más porque no tienen información y entonces recurren a la mentira, al fraude, porque es un fraude informativo. Sino que tienen un objetivo: debilitar al movimiento que representamos", consideró.

Otros expresidentes que han mantenido presencia en la vida pública son Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes han asistido a eventos políticos por invitación. Por su parte, Ernesto Zedillo suele participar en conferencias a las que es convocado.

El retiro de López Obrador

Antes de concluir su sexenio, Andrés Manuel López Obrador anunció que se retiraría de la vida pública una vez que entregara la banda presidencial.

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Como parte de esa decisión, informó que se instalaría en su finca La Chingada, ubicada en Palenque, Chiapas, donde dedicaría su tiempo a actividades personales y se mantendría alejado de la vida política.

Sin embargo, durante estos dos años, el expresidente ya tuvo algunas apariciones públicas. En junio de 2025 acudió a votar en la elección del Poder Judicial y, en otras ocasiones, se pronunció mediante publicaciones en redes sociales.

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Caminar, leer y observar la naturaleza fueron algunas de las actividades con las que López Obrador describió el retiro que planeaba iniciar en 2024, de acuerdo con sus declaraciones previas a dejar la presidencia.

En noviembre pasado, presentó en redes sociales su libro Grandeza. Posteriormente, en enero de este año, se pronunció en contra de la intervención de Estados Unidos en Venezuela. En marzo también pidió ayuda humanitaria para Cuba.

En junio pasado, López Obrador publicó una carta en la que expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y afirmó que funcionarios estadounidenses buscan debilitar a Morena.

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