La declaración de Sheinbaum se produjo luego de que el periodista Carlos Loret de Mola revelara que López Obrador recorrería el país entre febrero y abril de 2027 con el argumento de promover su más reciente libro.

"El pretexto es la promoción de su nuevo libro 'Pueblo', bajo el sello de la editorial Planeta. El discurso eje será la 'defensa de la soberanía nacional', En realidad, tiene como propósito central apuntalar las campañas de Morena en distintos puntos del país", reveló en su columna periodística.

Al respecto, la mandataria aseguró que no cuenta con información que confirme que el exmandatario tenga previsto realizar recorridos por el territorio nacional.



Además, consideró que la difusión de esta versión responde a un intento por perjudicar al movimiento político al que ambos pertenecen.

"Es increíble la cantidad de mentiras que se dicen.en medios, en redes, pero tienen un objetivo, no es nada más porque no tienen información y entonces recurren a la mentira, al fraude, porque es un fraude informativo. Sino que tienen un objetivo: debilitar al movimiento que representamos", consideró.

Otros expresidentes que han mantenido presencia en la vida pública son Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes han asistido a eventos políticos por invitación. Por su parte, Ernesto Zedillo suele participar en conferencias a las que es convocado.

El retiro de López Obrador

Antes de concluir su sexenio, Andrés Manuel López Obrador anunció que se retiraría de la vida pública una vez que entregara la banda presidencial.