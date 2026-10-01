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“Fue muy emotivo”: Sheinbaum reacciona al regreso de AMLO y agradece su mensaje

López Obrador reapareció este miércoles en un videomensaje, donde dedicó nuevo libro "Pueblo" a la presidenta Claudia Sheinbaum y emitió opiniones sobre Estados Unidos y la soberanía.
jue 01 octubre 2026 10:40 AM
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El expresidente Andrés Manuel López Obrador y la mandataria federal Claudia Sheinbaum Pardo durante la inauguración del Tren Insurgente en la estación Santa Fe.
Sheinbaum aseguró que AMLO se está dedicando a reflexionar y a escribir, y que eso es otra forma distinta de hacer política. (Presidencia)

Como sorpresivo y emotivo, así calificó la presidenta Claudia Sheinbaum el mensaje de Andrés Manuel López Obrador , emitido la noche del miércoles a través de un video en su cuenta de Youtube.

El expresidente reapareció para presentar su nuevo libro Pueblo (Ed. Planeta) y emitir opiniones sobre la coyuntura política. Su mensaje llega en medio de los señalamientos en contra de sus hijos Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán por su relación con el empresario Jorge Amílcar Olán, vinculado con una compañía acusada de presunto huachicol fiscal.

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López Obrador dedicó el libro a Sheinbaum, a quien se refirió como la "mejor presidenta del mundo" y reconoció el desempeño de su gobierno.

"Se lo dedico a Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta y gran orgullo, ejemplo de trabajo, honestidad, rectitud y lealtad al pueblo", declaró.

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Este jueves, durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum agradeció las palabras de su antecesor y aseguró que hoy comprará su nuevo libro.

"Cumplimos dos años al frente de la Presidencia de la República y ayer nos sorprendió el presidente López Obrador con su nuevo libro", indicó y enseguida agregó: "Sí vi el video, fue muy emotivo lo que dijo, le agradezco mucho sus palabras".

La presidenta cuestionó a los políticos que reaccionaron a la reaparición del exmandatario con críticas y acusaciones de que no cumplió su palabra de alejarse de la política nacional al concluir su sexenio. Mientras tanto, señaló, otros expresidentes de México emiten opiniones de manera frecuente sobre su gobierno.

"Sale Fox, sale Calderón, incluso hasta Salinas, y sí mueven un poco las redes sociales y la comentocracia, pero sale López Obrador en un video y entonces sí: ¡Aaahhh!", mencionó.


A decir de Sheinbaum, el expresidente no se alejó de la política nacional, sino de la vida pública. Porque, destacó, las reflexiones de López Obrador sobre el país , los medios de comunicación, los grupos económicos, la estrategia antidrogas de Estados Unidos y la soberanía nacional, temas abordados en el videomensaje, son otra forma de hacer política.

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"Todo el mensaje es muy bueno, pone en contexto lo que estamos viviendo y hay algunos que se pusieron muy molestos, enojados", apuntó.

"Él dijo que iba a retirarse de la política para escribir libros, pero todo libro es político. Se está dedicando a reflexionar y a escribir, que también es una forma distinta de hacer política".

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Claudia Sheinbaum AMLO

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