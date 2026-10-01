López Obrador dedicó el libro a Sheinbaum, a quien se refirió como la "mejor presidenta del mundo" y reconoció el desempeño de su gobierno.

"Se lo dedico a Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta y gran orgullo, ejemplo de trabajo, honestidad, rectitud y lealtad al pueblo", declaró.



Este jueves, durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum agradeció las palabras de su antecesor y aseguró que hoy comprará su nuevo libro.

"Cumplimos dos años al frente de la Presidencia de la República y ayer nos sorprendió el presidente López Obrador con su nuevo libro", indicó y enseguida agregó: "Sí vi el video, fue muy emotivo lo que dijo, le agradezco mucho sus palabras".

La presidenta cuestionó a los políticos que reaccionaron a la reaparición del exmandatario con críticas y acusaciones de que no cumplió su palabra de alejarse de la política nacional al concluir su sexenio. Mientras tanto, señaló, otros expresidentes de México emiten opiniones de manera frecuente sobre su gobierno.

"Sale Fox, sale Calderón, incluso hasta Salinas, y sí mueven un poco las redes sociales y la comentocracia, pero sale López Obrador en un video y entonces sí: ¡Aaahhh!", mencionó.

Amigas y amigos:



En esta ocasión les presento mi nuevo libro: Pueblo. El anterior, Grandeza, trata sobre la dicha de vivir en un país con profundas raíces culturales, valores y espiritualidad. A este último, originalmente había pensado ponerle Gloria, para contar la también… pic.twitter.com/09RXNwyl9K — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 1, 2026





A decir de Sheinbaum, el expresidente no se alejó de la política nacional, sino de la vida pública. Porque, destacó, las reflexiones de López Obrador sobre el país , los medios de comunicación, los grupos económicos, la estrategia antidrogas de Estados Unidos y la soberanía nacional, temas abordados en el videomensaje, son otra forma de hacer política.