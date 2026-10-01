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Los libros de AMLO: ¿Cuántos ha escrito y de qué se tratan?

López Obrador tiene 21 libros, que van desde ensayos políticos hasta su experiencia como presidente de México. Próximamente se publicará "Pueblo".
jue 01 octubre 2026 03:09 PM
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Libros de AMLO
Durante su trayectoria como político y líder opositor, López Obrador ha escrito 20 libros. (Especial)

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su nuevo libro "Pueblo", en el que hace una análisis histórico sobre diferentes etapas por las que ha atravesado el país.

López Obrador explicó que inicialmente había pensado llamarlo "Gloria", porque pretendía abordar la historia política de México, pero finalmente eligió "Pueblo". El libro complementa a "Grandeza", su obra anterior, dedicada a las raíces culturales, los valores y la espiritualidad de México.

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Con ambas publicaciones, afirmó, termina de sustentar lo que denomina Humanismo Mexicano, cuya esencia resumió en una frase: “por el bien de todos, primero los pobres”.

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En un mensaje en YouTube, el expresidente detalló que "Pueblo" consta de 10 capítulos que abordan las siguientes etapas históricas:

1.- La Independencia.
2.- Liberales y conservadores (donde trata la invasión estadounidense).
3.- La Reforma juarista y la defensa frente a la invasión francesa.
4.- El Porfiriato.
5.- El Maderismo.
6.- Los caudillos de la Revolución (Carranza, Obregón y Calles).
7.- El Cardenismo.
8.- Los presidentes postrevolucionarios (desde Ávila Camacho hasta López Portillo).
9.- El "neoporfirismo prianista" (los seis sexenios de Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto).
10.- La Cuarta Transformación, capítulo dedicado a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los libros publicados de Andrés Manuel López Obrador

En total, López Obrador ha publicado 20 libros y con 'Pueblo' serían 21.

1. Los primeros pasos: Tabasco, 1810-1867 (1986)
2. Del esplendor a la sombra: La República restaurada, Tabasco 1867-1876 (1988)
3. Tabasco, víctima de un fraude (1990)
4. Entre la historia y la esperanza: corrupción y lucha democrática en Tabasco (1995)
5. Fobaproa: expediente abierto. Reseña y archivo (1999)
6. Un proyecto alternativo de nación: hacia un cambio verdadero (2004)
7. Contra el desafuero: mi defensa jurídica (2005)
8. La mafia nos robó la Presidencia (2007)
9. La gran tentación: el petróleo de México (2008)
10. La mafia que se adueñó de México... y el 2012 (2010)
11. No decir adiós a la esperanza (2012)
12. Neoporfirismo: hoy como ayer (2014)
13. El poder en el trópico (2015)
14. Catarino Erasmo Garza Rodríguez: ¿Revolucionario o bandido? (2016)
15. 2018: La salida. Decadencia y renacimiento de México (2017)
16. Oye, Trump (2017)
17. Hacia una economía moral (2019)
18. A la mitad del camino (2021)
19. ¡Gracias! (2024)
20. Grandeza (2025)

21. Pueblo (2026)

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¿De qué hablan los libros de AMLO?

En sus libros, el presidente López Obrador comparte su trayectoria política, pero también expone sus puntos de vista y proyectos respecto a temas, por ejemplo, como el Fobaproa, la migración o la relación con Estados Unidos.

En Oye, Trump, López Obrador se dirige al expresidente de EU, Donald Trump, respecto a sus políticas migratorios y amagos sobre México.

Mientras que en "2018 La salida. Decadencia y renacimiento de México" explicó sus argumentos de campaña a partir de datos oficiales, resumió sus propuestas de gobierno y habló del México que busca dejar para cuando termine su sexenio.

“En 2024, la delincuencia organizada estará acotada y en retirada. Para entonces predominará la política de empleo y de bienestar; los jóvenes no tendrán necesidad de tomar el camino de las conductas antisociales y se le quitará a la delincuencia la posibilidad de incorporar a sus filas a quienes, como ahora, no estudian ni trabajan”, proyecta en su libro.

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En "Hacia una economía moral", López Obrador expuso los principios éticos de su proyecto de desarrollo y transformación de México.

En "A mitad del camino", el mandatario mexicano manifestó que refleja su pensamiento y hace un recuento de las acciones que ha tomado su gobierno en casi tres años. Éste es uno de los dos textos publicados como presidente y se compone de cuatro capítulos:

1. El presidente. Aborda la situación actual del país, que enfrenta como mandatario federal de México.
2. Política exterior. Bajo la premisa del respeto al derecho ajeno es la paz, el presidente aborda cómo ha sido la relación de México con otros países.
3. Oposición. En este apartado el presidente aborda sobre los opositores que le ha tocado enfrentar y a quienes ha señalado de estar “moralmente derrotados”.
4. Porvenir. Debido a que este libro se publica justo a la mitad, el último capítulo abordará los retos y acciones de su administración para la recta final de su administración.

"¡Gracias!"

Con este libro dijo que se despediría de la política mexicana.

‘Con este texto dirigido a los jóvenes —porque a los jóvenes se los estoy dedicando— con este texto dirigido a los jóvenes me retiro por anticipado. Al término de mi mandato me iré de la actividad política con la satisfacción de haber cumplido y con el criterio de que no debemos tener demasiado apego ni al dinero, ni al poder’”, dice la introducción.

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Lo que debes saber del último libro de AMLO: "¡Gracias!"

Cuenta con 20 capítulos, en los que relata sus inicios en la política, su paso por la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, su proceso de desafuero, su campaña presidencial y sus desafíos como el presidente número 65 de la historia de México.

"¡Gracias!" cuenta 20 capítulos:

1. De Tepetitán a la Ciudad de México.
2. Dirigente del PRD.
3. Jefe de Gobierno en la Ciudad de México.
4. La guerra sucia y el desafuero.
5. La elección presidencial y el fraude de 2006.
6. El plantón de reforma y el gobierno legítimo.
7. La defensa del petróleo.
8. Durante el narcoestado me dieron por muerto.
9. El país desde abajo: apuntes de mi gira por México.
10. Oaxaca, un viaje al corazón del México profundo.
11. La constitución de Morena.
12. La campaña de 2012.
13. Otra vez el fraude.
14. ¿Qué sigue?
15. Fundamentos para una república amorosa.
16. La crisis de México.
17. El 1 de julio de 2018.
18. El gobierno de la transformación.
19. El humanismo mexicano.
20. Mi diario de los últimos meses de 2023 y el adiós.

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