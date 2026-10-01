¿De qué hablan los libros de AMLO?
En sus libros, el presidente López Obrador comparte su trayectoria política, pero también expone sus puntos de vista y proyectos respecto a temas, por ejemplo, como el Fobaproa, la migración o la relación con Estados Unidos.
En Oye, Trump, López Obrador se dirige al expresidente de EU, Donald Trump, respecto a sus políticas migratorios y amagos sobre México.
Mientras que en "2018 La salida. Decadencia y renacimiento de México" explicó sus argumentos de campaña a partir de datos oficiales, resumió sus propuestas de gobierno y habló del México que busca dejar para cuando termine su sexenio.
“En 2024, la delincuencia organizada estará acotada y en retirada. Para entonces predominará la política de empleo y de bienestar; los jóvenes no tendrán necesidad de tomar el camino de las conductas antisociales y se le quitará a la delincuencia la posibilidad de incorporar a sus filas a quienes, como ahora, no estudian ni trabajan”, proyecta en su libro.