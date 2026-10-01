Con ambas publicaciones, afirmó, termina de sustentar lo que denomina Humanismo Mexicano, cuya esencia resumió en una frase: “por el bien de todos, primero los pobres”.



En un mensaje en YouTube, el expresidente detalló que "Pueblo" consta de 10 capítulos que abordan las siguientes etapas históricas:

1.- La Independencia.

2.- Liberales y conservadores (donde trata la invasión estadounidense).

3.- La Reforma juarista y la defensa frente a la invasión francesa.

4.- El Porfiriato.

5.- El Maderismo.

6.- Los caudillos de la Revolución (Carranza, Obregón y Calles).

7.- El Cardenismo.

8.- Los presidentes postrevolucionarios (desde Ávila Camacho hasta López Portillo).

9.- El "neoporfirismo prianista" (los seis sexenios de Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto).

10.- La Cuarta Transformación, capítulo dedicado a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los libros publicados de Andrés Manuel López Obrador

En total, López Obrador ha publicado 20 libros y con 'Pueblo' serían 21.

1. Los primeros pasos: Tabasco, 1810-1867 (1986)

2. Del esplendor a la sombra: La República restaurada, Tabasco 1867-1876 (1988)

3. Tabasco, víctima de un fraude (1990)

4. Entre la historia y la esperanza: corrupción y lucha democrática en Tabasco (1995)

5. Fobaproa: expediente abierto. Reseña y archivo (1999)

6. Un proyecto alternativo de nación: hacia un cambio verdadero (2004)

7. Contra el desafuero: mi defensa jurídica (2005)

8. La mafia nos robó la Presidencia (2007)

9. La gran tentación: el petróleo de México (2008)

10. La mafia que se adueñó de México... y el 2012 (2010)

11. No decir adiós a la esperanza (2012)

12. Neoporfirismo: hoy como ayer (2014)

13. El poder en el trópico (2015)

14. Catarino Erasmo Garza Rodríguez: ¿Revolucionario o bandido? (2016)

15. 2018: La salida. Decadencia y renacimiento de México (2017)

16. Oye, Trump (2017)

17. Hacia una economía moral (2019)

18. A la mitad del camino (2021)

19. ¡Gracias! (2024)

20. Grandeza (2025)



21. Pueblo (2026)