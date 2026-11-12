Mario Zamora: "La gente no quiere continuar con gobiernos vinculados con el crimen organizado en Sinaloa"

Si se armara esta alianza y usted no fuera el candidato, ¿aún seguiría respaldando a quien quede como candidato a la gubernatura?

Nosotros lo que estamos empujando es que vayamos con la o él que mejores condiciones tenga para ganar. Entendamos que la situación que vive Sinaloa es muy complicada, es muy difícil y lo digo , con mucho respeto, no se trata de los egos personales o de lo que convengan a un grupo en particular.

Se trata de Sinaloa y desgraciadamente, no estamos en las olimpiadas. No hay medalla de plata, no hay medalla de bronce. Si ganamos, vamos a cambiar el rumbo para bien; si perdemos, esto seguirá siendo un desastre y no lo merecen los sinaloenses.

En tiempo, ¿cuándo se estaría definiendo si van en alianza con el PAN?

No hay una fecha en particular. Legalmente es hasta los primeros días de enero; lo que hemos sabido intramuros es que hay un gran avance y que seguramente en los próximos 15 o 20 días estará habiendo una definición.

El diputado priista Mario Zamora señala que el INE vive un "desastre" tras la renuncia de Guadalupe Taddei, por lo que enfatiza que esto es resultado de cómo se llevó a cabo el proceso para seleccionarla.

(GABRIELA ESQUIVEL)

El INE en medio de acusaciones

En siete meses se realizarán las elecciones de 2027, donde se elegirán más de 19 mil cargos, y el árbitro para este proceso es el Instituto Nacional Electoral (INE) , organismo que atraviesa una crisis entre la renuncia de Guadalupe Taddei por presuntos actos de corrupción; renuncia de 30 directivos y un recorte presupuestal de 6,000 millones de pesos por “austeridad”.

La Cámara de Diputados será la que publique la convocatoria para elegir a la próxima presidenta del INE; sin embargo, aún no hay consenso para emitirla y el PRI es una de las bancadas que no la respalda.

Con los escándalos en el INE, ¿cómo jugar en un Instituto que hay perdido su credibilidad'

De la única manera que nos queda, que es con la gente; al final del día, vamos a poder tener –eso es a lo que estamos invitando– a que sea la sociedad quien participe en las casillas, que nos ayuden a cuidar las casillas, a estar presentes.

Estoy convencido que lo que vivimos en 2021 no volverá a pasar. Creo que los sinaloenses podrán ir en paz y en tranquilidada emitir su voto y eso es lo que nos anima; si los sinaloenses lo hacemos de manera masiva y participando en esta gran fiesta democrática, vamos a cambiar el rumbo, vamos a ganar.

¿Se puede confiar en el INE?

Yo en lo que confío es en la gente; hay que cuidar al INE y hay que cuidar a todos, hay que cuidar que la voluntad de los sinaloenses sea respetada.

¿Cómo va el proceso para seleccionar a la próxima presidenta del INE?

Vamos a revisarlo; yo te lo diría: no se ve nada bien, no se ve nada alentador, no quiero prejuzgar, pero yo creo que sería muy importante que los mexicanos estemos atentos.

El INE es de todos; creo que el desastre que hoy se vive el INE es consecuencia del procedimiento anterior, donde prácticamente Morena se quedó con el INE, no es lo correcto, ojalá que podamos retomarlo.

¿Cuáles son las condiciones que está poniendo el PRI para poder aprobar esta convocatoria?

Apertura, que se escucha a todos y regresarle el INE a los ciudadanos.

¿Cómo el INE puede recobrar la confianza de los mexicanos y asegurar que haya una elección limpia?

Con hechos y poniendo a gente que represente a los ciudadanos y no a un partido político.