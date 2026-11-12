Mario Zamora: "La gente no quiere continuar con gobiernos vinculados con el crimen organizado en Sinaloa"

En 2027 se renovará a 17 gubernaturas, entre ellas la de Sinaloa, un estado donde la violencia se ha vuelto cotidiana desde hace más de tres décadas debido a la presencia del Cártel de Sinaloa, grupo delictivo con el que se ha vinculado al mandatario con licencia Rubén Rocha Moya , el morenista quien dejó el cargo en mayo pasado, tras revelarse las acusaciones en su contra desde Estados Unidos.
Oriundo de ese estado, el diputado Mario Zamora busca conformar una alianza entre PRI, PAN y el Sinaloense (PAS) para arrebatarle la gubernatura a Morena.
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“Yo a lo que estoy invitado es hacer un gran frente para reconstruir Sinaloa, donde –más allá de una preferencia política–, lo que nos debe de mover es el amor a Sinaloa; pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos”, afirma en entrevista con Expansion Política.
El legislador detalla que la situación de violencia en su entidad no se ha contenido y que octubre fue el mes más violento de este 2026 al registrarse 169 homicidios dolosos, 47 asesinatos más que en septiembre.
Ante el escenario en Sinaloa, el secretario Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se ha dado cita en 12 ocasiones desde septiembre de 2024, para encabezar reuniones del Gabinete de Seguridad y para coordinar operativos de pacificación.
En 2021, Mario Zamora fue candidato a gobernador por el PRI, PAN y el extinto PRD, pero perdió la contienda frete al morenista Rocha Moya. El priista ha calificado ese día como “Un Domingo Negro” ante la violencia que se registró en la jornada, que incluyó urnas robadas, secuestros y agresiones a votantes.
Usted ha llamado a conformar una alianza con el PRI, el PAN y hasta con el partido local PAS. ¿Esa es la única manera de poderle ganar a Morena en Sinaloa?
De hecho, también estamos invitando a Movimiento Ciudadano. Nosotros partimos de la situación en Sinaloa, no encontraría una palabra para describir lo que estamos viviendo, es un desastre lo que nos ha pasado en Sinaloa.
Lo que estoy invitado es a hacer un gran Frente para reconstruir Sinaloa, donde más allá de una preferencia política, lo que nos debe de mover es el amor a Sinaloa, es pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos, en que por ningún motivo podemos continuar por el camino que vamos.
Sí, invito a todos los partidos de oposición, finalmente son los partidos políticos la vía, el camino electoral, pero sobre todo a la sociedad civil.
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¿Es la única forma de ganarle a Morena en el estado?
No, no creo yo que sea la única forma, pero pues sería la forma más contundente, más clara. Hay que entender y hay que recordar que pues no estamos viviendo una situación democrática normal.
Hemos visto todo lo que ha pasado en el INE, por ejemplo, es un verdadero desastre. Entonces, creo que en la medida en que sea mucho más amplio, más contundente, seamos muchos más, pues es como vamos a poder lograr el objetivo.
¿Si el PRI fuera solo, tendría oportunidad de ganar la gubernatura del estado?
Sí, yo creo que esto: además de los partidos, tiene mucho que ver con las personas y los personajes, con la historia de vida de cada quien, con la narrativa. Yo creo que hoy el PRI está en condiciones de ganar la elección; insisto, yo creo que nadie que quiera Sinaloa quiere continuar el camino que llevamos.
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¿Ha hablado con las dirigencias de estos partidos? ¿Qué le han dicho?
Sí, por supuesto, nos hemos reunido en varias ocasiones. Sé que a nivel Nacional –eso nos alienta y nos da mucho gusto– ya hay una mesa de negociación entre la dirigencia nacional del PRI, la dirigencia nacional del PAN.
En el caso particular del PAS, que es un partido local, ha mostrado bastante interés de poder participar; al menos eso es lo que a mí me han comentado.
En el caso del Movimiento Ciudadano, en ocasiones hemos escuchado que ‘sí’; en otros que ‘no’. Respetamos la visión de sus dirigencias, pero sí sabemos que algunos que simpatizan o que forman parte de Movimiento Ciudadano se han manifestado a favor de este gran frente.
¿Cómo sería esta alianza cuando son partidos distintos y ideologías distintas, me refiero al PAN, al PRI?
En el 2021, fui candidato de esta alianza del PRI, del PAN y del PRD. Yo soy prista, prácticamente nacimiento, me quiero morir priista. Sin embargo, estoy muy orgulloso y muy honrado de haber sido candidato del PAN.
Yo creo que no nos diferencia mucho, al contrario, lo que vemos en ambos partidos es el deseo de sacar del hoyo a Sinaloa y de salir adelante. La gente quiere paz, quiere tranquilidad. La gente no quiere continuar con gobiernos que están vinculados al crimen organizado, que están entregados al crimen organizado, que ha sido un verdadero desastre.
No solo es el tema de seguridad, lo que nos ha pegado durísimo es el tema económico. Otra vez, una cosa lleva a la otra sin seguridad, se pasa in tranquilidad, evidentemente los negocios cierran las oportunidades, se van, las inversiones no llegan, los turistas no visitan.
¿Qué tan viable, factible y hasta real es una alianza con el PAN? Lo pregunto porque Jorge Romero, el dirigente, hace casi un año, decía que con el PRI no iban.
Al contrario; yo lo veo muy viable y efectivamente ha sido muy interesante cómo ha venido cambiando; hace un año el PAN decía que no iba con el PRI, donde Morena –prácticamente– se sentía invencible.
En ese entonces, hace un año, el senador de Morena (Enrique) Inzunza , pues ya se sentía gobernador o a lo mejor el alcalde de la capital (Juan de Dios Gámez Mendívil), se sentían invencibles; ha cambiado mucho las cosas.
Lo digo con mucha humildad y ojalá que no se me malinterprete, pero yo soy un hombre de fe, yo soy un hombre de fe, creo en Dios y como me lo dice mucha gente en la calle: “justicia divina, Mario”.
Los tiempos de Dios son perfectos. Hoy entiendo muchísimas cosas de lo que sucedió en el 2021, de por qué sucedieron. Hoy veo el desastre que vivimos en Sinaloa, pero hoy también entiendo el rol que tenemos que jugar y yo tengo mucha fe en que los mejores días de Sinaloa están por.
Hace unos meses dijo que se iba a registrar en el proceso del PAN para la candidatura a la gubernatura de Sinaloa ¿Ya lo hizo?
No lo hemos hecho. Hemos estado en pláticas con el PAN, reconocemos y respetamos sus procesos, pero, entiendo que, ellos han venido avanzando y estamos en espera de estas definiciones, donde partimos de este acuerdo de poder hacer un frente común, de poder hacer una alianza, un cogobierno, pero estamos en diálogo con ellos y estamos en toda la discusión.
¿Ha hablado con Jorge Romero, dirigente del PAN?
Estamos platicando con distintos personajes en el PAN, como con Santiago Taboada, quien está como responsable de estas negociaciones, y con distintos personajes en las dirigencias estatales, como Wendy Barajas, la presidenta estatal del PAN en Sinaloa; con Roxana Rubio, que es la líder de las diputadas en el Congreso local.
Si se armara esta alianza y usted no fuera el candidato, ¿aún seguiría respaldando a quien quede como candidato a la gubernatura?
Nosotros lo que estamos empujando es que vayamos con la o él que mejores condiciones tenga para ganar. Entendamos que la situación que vive Sinaloa es muy complicada, es muy difícil y lo digo , con mucho respeto, no se trata de los egos personales o de lo que convengan a un grupo en particular.
Se trata de Sinaloa y desgraciadamente, no estamos en las olimpiadas. No hay medalla de plata, no hay medalla de bronce. Si ganamos, vamos a cambiar el rumbo para bien; si perdemos, esto seguirá siendo un desastre y no lo merecen los sinaloenses.
En tiempo, ¿cuándo se estaría definiendo si van en alianza con el PAN?
No hay una fecha en particular. Legalmente es hasta los primeros días de enero; lo que hemos sabido intramuros es que hay un gran avance y que seguramente en los próximos 15 o 20 días estará habiendo una definición.
El INE en medio de acusaciones
En siete meses se realizarán las elecciones de 2027, donde se elegirán más de 19 mil cargos, y el árbitro para este proceso es el Instituto Nacional Electoral (INE) , organismo que atraviesa una crisis entre la renuncia de Guadalupe Taddei por presuntos actos de corrupción; renuncia de 30 directivos y un recorte presupuestal de 6,000 millones de pesos por “austeridad”.
La Cámara de Diputados será la que publique la convocatoria para elegir a la próxima presidenta del INE; sin embargo, aún no hay consenso para emitirla y el PRI es una de las bancadas que no la respalda.
Con los escándalos en el INE, ¿cómo jugar en un Instituto que hay perdido su credibilidad'
De la única manera que nos queda, que es con la gente; al final del día, vamos a poder tener –eso es a lo que estamos invitando– a que sea la sociedad quien participe en las casillas, que nos ayuden a cuidar las casillas, a estar presentes.
Estoy convencido que lo que vivimos en 2021 no volverá a pasar. Creo que los sinaloenses podrán ir en paz y en tranquilidada emitir su voto y eso es lo que nos anima; si los sinaloenses lo hacemos de manera masiva y participando en esta gran fiesta democrática, vamos a cambiar el rumbo, vamos a ganar.
¿Se puede confiar en el INE?
Yo en lo que confío es en la gente; hay que cuidar al INE y hay que cuidar a todos, hay que cuidar que la voluntad de los sinaloenses sea respetada.
¿Cómo va el proceso para seleccionar a la próxima presidenta del INE?
Vamos a revisarlo; yo te lo diría: no se ve nada bien, no se ve nada alentador, no quiero prejuzgar, pero yo creo que sería muy importante que los mexicanos estemos atentos.
El INE es de todos; creo que el desastre que hoy se vive el INE es consecuencia del procedimiento anterior, donde prácticamente Morena se quedó con el INE, no es lo correcto, ojalá que podamos retomarlo.
¿Cuáles son las condiciones que está poniendo el PRI para poder aprobar esta convocatoria?
Apertura, que se escucha a todos y regresarle el INE a los ciudadanos.
¿Cómo el INE puede recobrar la confianza de los mexicanos y asegurar que haya una elección limpia?
Con hechos y poniendo a gente que represente a los ciudadanos y no a un partido político.