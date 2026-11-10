Elecciones 2027: oposición peleará por conservar las alcaldías con mayor recaudación de predial en CDMX

Con 5,384 millones de pesos, Miguel Hidalgo –gobernada por Mauricio Tabe, del PAN– es la alcaldía donde se recauda más predial, concentrando el 18.6% de los ingresos por este impuesto en 2025, pese a que representa solo el 4.9% del total de las y los habitantes de la ciudad, de acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI .

Le sigue Cuauhtémoc que aporta el 12.9% del predial de la ciudad, con Alessandra Rojo de la Vega (PAN) al frente. En tercer sitio se coloca Álvaro Obregón, con 12.2% de la recaudación, encabezada por Javier López Casarín (Morena-PT-PVEM).

En cuatro lugar se ubica con el 11.1% del predial la alcaldía Benito Juárez, con Luis Mendoza (PAN) como alcalde, un bastión de Acción Nacional pues ha mantenido el gobierno desde el año 2000.

Millones de pesos recaudados por impuesto predial en la Ciudad de México por alcaldía en la CDMX durante 2025. (Gráfica: Elaboración propia con Infogram)



Las elecciones de 2027 serán una lucha para la oposición por mantener sus territorios, pues aunque existen espacios de posible expansión –como Álvaro Obregón, Xochimilco y Tlalpan– el escenario es complicado ante Morena, señala Gustavo López Montiel, profesor de Ciencia Política en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey.

“Va a ser una disputa para mantener lo que se tiene. Benito Juárez es un espacio más suave en términos de la capacidad que pueda tener el PAN para mantener. Coyoacán es un espacio mucho más complicado y obviamente también está Cuauhtémoc”, explica en entrevista con Expansión Política.