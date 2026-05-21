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Interpol emite alerta roja por Rocha y nueve políticos señalados por EU, informa Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Rubén Rocha se mantiene en Sinaloa.
jue 21 mayo 2026 11:23 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no tiene vigilancia sobre los ocho políticos requeridos por Estados Unidos. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y los otro nueve políticos señalados por el gobierno de Estados Unidos de tener vínculos con el narco tienen una ficha roja emitida por Interpol.

"Hay una orden de aprehensión por parte del gobierno de Estados Unidos, eso hace que se alerten en fichas rojas, llamadas así por parte de la Interpol, entonces eso es del gobierno de Estados Unidos, si ellos llegaran a salir de México, otros países a partir de la alerta roja que emitió el gobierno de Estados Unidos pudiera llegar a detenerlos", expuso este jueves.

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Desde finales de abril, el gobierno de Estados Unidos pidió la detención con fines de extradición de 10 políticos mexicanos: Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia Sinaloa; Enrique Inzunza, senador; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas; Dámaso Castro Saavedra, fiscal adjunto; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe policial; Alberto Jorge Contreras Núñez, exmando policial; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector policial; J uan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán y Juan Valenzuela Millán, excomandante municipal.

Les acusa de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, en particular con la facción de “Los Chapitos” y de tráfico de armas.

De ellos, Enrique Díaz Vega y Gerardo Mérida ya se entregaron a autoridades de Estados Unidos.

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Sobre el paradero de los ocho políticos que aún son buscados por el gobierno de Estados Unidos, la presidenta explicó que su gobierno no tiene obligación de vigilarlos.

"La Fiscalía, como saben, abrió una investigación, entonces ellos desarrollarán su investigación, pero no hay nada legal que nos obligue a que nosotros tengamos una vigilancia particular con las otras personas", dijo.

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Difiere sobre seguridad de Rocha

La presidenta aseguró que el gobernador con licencia de Sinaloa goza de seguridad proporcionada por la Guardia Nacional, sin embargo, el miércoles, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que la vigilancia del político está a cargo de la policía de Sinaloa.

“Entiendo que hay vigilancia como hay para cualquier persona que la solicita, y a partir de una evaluación de riesgo. Pero sí la tiene todavía. Sí, entiendo que sí. Y también, no sé si el senador Insunza ha solicitado también el resguardo a la guardia nacional y si se le otorgó”, dijo.

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La presidenta comentó que de acuerdo con la información que tiene, Rocha se mantiene en Sinaloa.

“Sí, entiendo que sí. Está en Sinaloa, está en su casa. Su casa”, comentó.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Sinaloa

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