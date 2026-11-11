Michoacán: Asesinan a empresario que buscaba la candidatura de Morena en Lázaro Cárdenas

Plan Michoacán cumple un año

A un año de la puesta en marcha del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia , el gobierno de Claudia Sheinbaum reportó esta semana una reducción de 42% en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en la entidad.

Sin embargo, el combate a la extorsión continúa como uno de los principales desafíos de la estrategia. La propia presidenta reconoció que este es uno de los delitos que más preocupan a su administración, debido a las afectaciones que provoca entre productores, comerciantes y empresarios.

Durante la conferencia mañanera del martes, el gabinete de seguridad presentó los resultados del primer año del plan, implementado en noviembre de 2025 tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, y con el objetivo de reforzar la presencia de fuerzas federales, combatir a las organizaciones criminales y atender las causas de la violencia.

De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP), en Michoacán el promedio diario de víctimas de homicidio doloso pasó de 3.48 en octubre de 2025 a 2.03 en octubre de 2026, lo que representa una disminución de 42%.

La reducción también se observa al comparar los primeros 10 meses de ambos años. Entre enero y octubre de 2025, Michoacán registró un promedio de 3.72 víctimas diarias de homicidio doloso, mientras que en el mismo periodo de 2026 la cifra bajó a 2.22, una disminución de 40%.

El gobierno federal destacó que octubre de 2026 registró el promedio diario de homicidios más bajo para ese mes desde 2015. Además, el promedio acumulado de enero a octubre fue el menor de toda la serie histórica presentada, que también inicia en 2015.

Otro delito que mostró una disminución fue el robo de vehículo con violencia, cuyo promedio diario se redujo 37% entre octubre de 2025 y octubre de 2026.