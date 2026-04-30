Autoridades de EU acusan a Rocha Moya de proteger a 'Los Chapitos' a cambio de su apoyo en la elección

En el documento estadounidense se explica que la relación entre 'Los Chapitos' y Rocha Moya viene desde antes de la elección estatal de 2021. En encuentros, ambas partes acordaron -añade la acusación- su alianza: primero la agrupación criminal lo ayudaría a ganar y después éste correspondería con su respaldo.

Los fiscales de Estados Unidos dicen que Rocha Moya mantuvo diversos encuentros con Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Alfredo Guzmán Salazar. En una de la reuniones, Enrique Díaz Vega, quien después fue secretario de Administración y Finanza de Sinaloa, le entregó a los narcotraficantes una lista con los nombres y direcciones de los oponentes de Rocha Moya para que fueran intimidados y obligados a retirarse de la contienda.

El documento de acusación indica que durante el 6 de junio de 2021, 'Los Chapitos' robaron urnas en las que Rocha Moya habría perdido. Antes de eso, ellos mismos secuestraron e intimidaron a los candidatos de la oposición.

Rubén Rocha Moya llegó a la Gubernatura respaldado por Andrés Manuel López Obrador. (Foto: José Betanzos Zárate/Cuartoscuro)

También en el día de la elección, prosigue la acusación, los mandos de la Policía Estatal prohibieron a sus agentes acercarse o intervenir en las casillas electorales, aunque observaran actividades delictivas en estos lugares o recibieran denuncias por ello.

“Los agentes de la Policía Estatal recibieron llamadas de emergencia el día de las elecciones, denuncias de amenazas en las cabinas de peaje para obligar a votar por los candidatos favoritos y denuncias de robo de urnas en todo Sinaloa (…); también observaron a individuos en los recintos electorales armados con pistolas y palos para golpear a los votantes para intimidarlos y obligarlos a votar por los candidatos favoritos. Siguiendo instrucciones, los agentes no intervinieron”, se menciona en el documento.

En uno de los encuentros con 'Los Chapitos', agrega la acusación, el gobernador asistió junto con el senador Enrique Inzunza Cázares, donde los funcionarios les prometieron a los criminales que también tendrían el control de la Policía de Sinaloa para que llevaran a cabo sus operaciones delictivas sin riesgo de interferencia.

“Esas reuniones estaban custodiadas por sicarios del Cártel, armados con ametralladoras y otras armas. Según lo prometido, desde que fue elegido gobernador, y a cambio del apoyo de 'Los Chapitos' en su elección, Rocha Moya ha permitido que 'Los Chapitos' operen con impunidad en Sinaloa”, se señala en la acusación.

Los encargados de la investigación en Estados Unidos indican que como parte del control de la Policía de Sinaloa, el gobernador permitió al Cártel colocar a funcionarios “corruptos” en diversos puestos de poder en el gobierno de Sinaloa, así como en agencias estatales encargadas del orden público para que, a su vez, estos funcionarios protegieron a 'Los Chapitos' y sus operaciones de tráfico de drogas.

En el documento se señala que entre los funcionarios que nombró Rocha Moya con aprobación de los hijos de 'El Chapo', está Alberto Jorge Contreras Núñez, quien ocupó el cargo de jefe de la Policía de Investigación.

Este personaje conocido como “El Cholo” ordenaba la puesta en libertad de los miembros de los 'Chapitos' que eran detenidos por sus actividades de tráfico de drogas y ayudó a este grupo criminal a localizar y matar a sus enemigos, añade.

“Como gobernador de Sinaloa, Rocha Moya se ha asegurado desde entonces de que 'Los Chapitos' hayan podido consolidar y ejercer un control casi total sobre las autoridades del orden público estatales y locales de Sinaloa, incluidas la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, la Policía Estatal de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán”, explica el documento.