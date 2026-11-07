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México

OIC del INE presenta 6 denuncias por trama de contratos Taddei-Hernández Casillas

El Órgano Interno de Control del INE anunció que presentó seis denuncias ante la FGR por el caso Taddei y la presunta comisión de cohecho y tráfico de influencias.
sáb 07 noviembre 2026 03:40 PM
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Oficinas del Instituto Nacional Electoral
El Contralor del INE develó que el órgano a su cargo presentó seis denuncias ante FGR por el caso Taddei. (Rogelio Morales/Cuartoscuro)

El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) informó a la Cámara de Diputados que presentó seis denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta participación de funcionarios públicos en una red de corrupción.

De acuerdo con el documento, las denuncias fueron presentadas en contra de diversas personas servidoras y exservidoras públicas del INE, así como de personas morales, por su probable participación en hechos que la ley señala como delitos.

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Los delitos que enlista el documento son: uso ilícito de atribuciones y facultades, uso de documento falso, tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público, cohecho y los que determine la autoridad.

"Se presentaron seis denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de diversas personas servidoras y ex servidoras públicas del INE, así como de personas morales, por la probable participación de hechos que la ley señale como delitos", señala el oficio.

Estas acciones ocurren en seguimiento a la comparecencia que se llevó a cabo el pasado 30 de octubre ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de Federación y de Transparencia y de Anticorrupción, en la Cámara de Diputados.

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Ocho personas emplazadas a comparecer por caso Taddei

El OIC, a cargo de Víctor Hugo Carvente Contreras, reveló también que emplazó a ocho personas que laboran en el INE a comparecer por el procedimiento de responsabilidad administrativa que ya abrió dicha instancia.

El oficio, circulado el 6 de noviembre, indica que estas ocho personas deberán rendir su testimonio sobre presuntas faltas graves a fin de que el Órgano Interno de Control integre los expedientes y los remita a la autoridad correspondiente.

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“Se emplazó a ocho personas para comparecer a las audiencias iniciales correspondientes (...) con el propósito de continuar con la substanciación de procedimientos y en su oportunidad remitir los expedientes al Tribunal Superior de justicia Administrativa, para que en el ámbito de su competencia, determine lo que le corresponda”, dice el documento.

Con esta acción, el OIC asevera que refrenda su compromiso para esclarecer lo ocurrido y rendir cuentas ante la Cámara de Diputados.

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Las seis denuncias del OIC del INE coinciden con la denuncia que interpusieron las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral, también vinculada al escándalo de corrupción y presentada por la encargada de Asuntos Jurídicos, Anahí Silva.

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Sin embargo, en un comunicado oficial se informó que ese recurso presentado a la FGR no llevaba el nombre de Guadalupe Taddei de manera explícita, y pedía deslindar responsabilidades a cualquier trabajador por alguna anomalía o ilícito cometido.

Además de estas denuncias, el PAN y el PRI han presentado sus propios recursos legales ante la Fiscalía. Por el blanquiazul lo hicieron su presidente Jorge Romero, Roberto Gil Zuarth y Kenia López Rabadán; mientras que por el PRI, hizo lo propio Alejandro Moreno, el dirigente nacional.

La primera se presentó el 27 de octubre, apenas un día después de la renuncia de Taddei , por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita; la segunda tuvo lugar el 4 de noviembre, por cohecho y tráfico de influencias.

Victor Hugo Carvente le informó al Poder Legislativo, desde la semana pasada, que ya habían cinco personas imputadas el caso y que existen 18 expedientes de investigación alrededor del escándalo que vinculaba a Guadalupe Taddei y al contratista Alfredo Hernández Casillas.

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INE Guadalupe Taddei Zavala Auditoría Superior de la Federación

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