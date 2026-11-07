OIC del INE presenta 6 denuncias por trama de contratos Taddei-Hernández Casillas

Los delitos que enlista el documento son: uso ilícito de atribuciones y facultades, uso de documento falso, tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público, cohecho y los que determine la autoridad.

"Se presentaron seis denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de diversas personas servidoras y ex servidoras públicas del INE, así como de personas morales, por la probable participación de hechos que la ley señale como delitos", señala el oficio.

Estas acciones ocurren en seguimiento a la comparecencia que se llevó a cabo el pasado 30 de octubre ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de Federación y de Transparencia y de Anticorrupción, en la Cámara de Diputados.

Ocho personas emplazadas a comparecer por caso Taddei

El OIC, a cargo de Víctor Hugo Carvente Contreras, reveló también que emplazó a ocho personas que laboran en el INE a comparecer por el procedimiento de responsabilidad administrativa que ya abrió dicha instancia.

El oficio, circulado el 6 de noviembre, indica que estas ocho personas deberán rendir su testimonio sobre presuntas faltas graves a fin de que el Órgano Interno de Control integre los expedientes y los remita a la autoridad correspondiente.