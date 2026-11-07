OIC del INE presenta 6 denuncias por trama de contratos Taddei-Hernández Casillas

Sin embargo, en un comunicado oficial se informó que ese recurso presentado a la FGR no llevaba el nombre de Guadalupe Taddei de manera explícita, y pedía deslindar responsabilidades a cualquier trabajador por alguna anomalía o ilícito cometido.
Además de estas denuncias, el PAN y el PRI han presentado sus propios recursos legales ante la Fiscalía. Por el blanquiazul lo hicieron su presidente Jorge Romero, Roberto Gil Zuarth y Kenia López Rabadán; mientras que por el PRI, hizo lo propio Alejandro Moreno, el dirigente nacional.
La primera se presentó el 27 de octubre, apenas un día después de la renuncia de Taddei , por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita; la segunda tuvo lugar el 4 de noviembre, por cohecho y tráfico de influencias.
Victor Hugo Carvente le informó al Poder Legislativo, desde la semana pasada, que ya habían cinco personas imputadas el caso y que existen 18 expedientes de investigación alrededor del escándalo que vinculaba a Guadalupe Taddei y al contratista Alfredo Hernández Casillas.