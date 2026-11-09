¿Cuándo salen los resultados de la beca Rita Cetina? Esta es la fecha que deben tener presente las familias

¿Qué hacer si perdí mi número de folio?
Si perdiste tu comprobante de solicitud, ingresa a www.becaritacetina.gob.mx/ para descargarlo nuevamente.
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar recordó que si el resultado se refiere a la validación de la solicitud, solicita a los familiares ser pacientes y revisar constantemente el Buscador hasta que te arroje un resultado definitivo.
“En caso de que la solicitud no sea elegible, el Buscador te mostrará el motivo. Revisa la información y realiza la aclaración correspondiente ante las instancias que se mencionan”, detalla en su página oficial.
Recuerda que, si tu hija o hijo continúa en primaria, podrás solicitar nuevamente la beca en el próximo periodo de incorporación; y si ingresa a secundaria, podrás solicitar la Beca Universal “Rita Cetina”, enfocada en estudiantes de ese nivel educativo.
¿Cómo checar si ya cayó la Beca Rita Cetina?
En caso de que la solicitud se acepte se recomienda a los padres y tutores bajar la app del Banco del Bienestar, disponible para dispositivos con sistemas Android e iOS.
Desde la app pueden revisarse el saldo disponible, los movimientos registrados en la cuenta y la información relacionada con la llegada de recursos. De esta manera, el titular puede comprobar desde su teléfono si el depósito ya se refleja antes de intentar retirar el dinero.
Otra alternativa es llamar al 800 900 2000 del Banco del Bienestar. Una vez establecida la comunicación, debe seleccionarse la opción 1, proporcionar los 16 dígitos de la tarjeta e ingresar el año de nacimiento del titular. Tras completar estos datos, el sistema informará el saldo disponible en la cuenta.