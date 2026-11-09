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México

¿Cuándo salen los resultados de la beca Rita Cetina? Esta es la fecha que deben tener presente las familias

Los padres de familia y tutores son los encargados de realizar los trámites ya que los beneficiarios de la Beca Rita Cetina son menores de edad.
lun 09 noviembre 2026 01:33 PM
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Un joven y una joven con suéteres de color vino sostienen sobres con logos del Gobierno y de la Secretaría de Bienestar.jpg
Los jóvenes estudiantes de primaria y secundaria recibirán el apoyo económico en las tarjetas del Banco del Bienestar. (Foto: Facebook Julio León)

El viernes 6 de noviembre fue la fecha límite para que los padres de familia y tutores de alumnos de primaria y secundaria hicieran el trámite para que sus hijos reciban sean beneficiarios de la Beca Rita Cetina, por lo que deben estar atentos a los siguientes pasos.

La Coordinación Nacional de Becas del Bienestar informó sobre la fecha en la que se darán a conocer los resultados, por lo que invitó a los padres de familia a mantenerse atentos y conocer qué hay que hacer en caso de que hayan sido rechazados.

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¿Qué día salen los resultados de la Beca Rita Cetina?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez recordó a los familiares que tras realizar el trámite que se realizó desde el 6 de octubre al 6 de noviembre, a conservar su folio de solicitud.

Los resultados se darán a conocer durante la última semana de noviembre podrás consultar el resultado de tu folio si te aprobaron la beca.

Cómo consultar el resultado:

  1. Se debe tener a la mano el número de folio de tu comprobante de registro.
  2. Ingresa al Buscador Becas Bienestar.
  3. Escribe tu número de folio en el apartado correspondiente y completa la verificación de seguridad ("Soy humano").
  4. Da clic en “Buscar” y, así de fácil podrás saber si tu solicitud fue exitosa.

Otra manera es ingresar a la página de Registro de la Beca Rita Cetina , entrar a la sección “Tutor” y revisar el estatus del estudiante.

En esta página te aparecerá que el registro cerró; sin embargo, sí se puede consultar el estatus del alumno con el número de folio que se obtuvo al realizar el registro.

registro-beca-rita-cetina.png
La convocatoria actualmente está cerrada. (Foto: Captura de pantalla de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar)


El color verde indica que el alumno está activo, el color naranja significa que está en revisión; el azul indica que se completó el registro de manera correcta.

El color rojo significa que fue rechazado y una flecha contrario a las manecillas del reloj en color gris indica que no hay datos, por lo que se recomienda realizar la consulta más adelante.

estatus-beca-rita-cetina.png
Estatus que pueden salir tras realizar el trámite de la Beca Rita Cetina. (Foto: becaritaacetina.)

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¿Qué hacer si perdí mi número de folio?

Si perdiste tu comprobante de solicitud, ingresa a www.becaritacetina.gob.mx/ para descargarlo nuevamente.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar recordó que si el resultado se refiere a la validación de la solicitud, solicita a los familiares ser pacientes y revisar constantemente el Buscador hasta que te arroje un resultado definitivo.

“En caso de que la solicitud no sea elegible, el Buscador te mostrará el motivo. Revisa la información y realiza la aclaración correspondiente ante las instancias que se mencionan”, detalla en su página oficial.

Recuerda que, si tu hija o hijo continúa en primaria, podrás solicitar nuevamente la beca en el próximo periodo de incorporación; y si ingresa a secundaria, podrás solicitar la Beca Universal “Rita Cetina”, enfocada en estudiantes de ese nivel educativo.

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Registro a la Beca Rita Cetina: errores comunes y cómo evitarlos al hacer la inscripción

¿Cómo checar si ya cayó la Beca Rita Cetina?

En caso de que la solicitud se acepte se recomienda a los padres y tutores bajar la app del Banco del Bienestar, disponible para dispositivos con sistemas Android e iOS.

Desde la app pueden revisarse el saldo disponible, los movimientos registrados en la cuenta y la información relacionada con la llegada de recursos. De esta manera, el titular puede comprobar desde su teléfono si el depósito ya se refleja antes de intentar retirar el dinero.

Otra alternativa es llamar al 800 900 2000 del Banco del Bienestar. Una vez establecida la comunicación, debe seleccionarse la opción 1, proporcionar los 16 dígitos de la tarjeta e ingresar el año de nacimiento del titular. Tras completar estos datos, el sistema informará el saldo disponible en la cuenta.

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¿Cuánto dinero reciben?

Los alumnos de educación primaria recibirán un depósito único de 2,500 pesos para la compra de útiles y uniformes escolares.

Los alumnos de secundaria reciben 1,900 pesos bimestrales. El más reciente se hizo en octubre pasado, por lo que las autoridades aún no dan a conocer la próxima fecha de pago.

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Becas para el Bienestar Benito Juárez Estudiantes

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