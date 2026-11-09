¿Cuándo salen los resultados de la beca Rita Cetina? Esta es la fecha que deben tener presente las familias

¿Qué día salen los resultados de la Beca Rita Cetina?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez recordó a los familiares que tras realizar el trámite que se realizó desde el 6 de octubre al 6 de noviembre, a conservar su folio de solicitud.

Los resultados se darán a conocer durante la última semana de noviembre podrás consultar el resultado de tu folio si te aprobaron la beca.

Cómo consultar el resultado:

Se debe tener a la mano el número de folio de tu comprobante de registro. Ingresa al Escribe tu número de folio en el apartado correspondiente y completa la verificación de seguridad ("Soy humano"). Da clic en “Buscar” y, así de fácil podrás saber si tu solicitud fue exitosa.

Otra manera es ingresar a la página de Registro de la Beca Rita Cetina , entrar a la sección “Tutor” y revisar el estatus del estudiante.

En esta página te aparecerá que el registro cerró; sin embargo, sí se puede consultar el estatus del alumno con el número de folio que se obtuvo al realizar el registro.

La convocatoria actualmente está cerrada. (Foto: Captura de pantalla de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar)



El color verde indica que el alumno está activo, el color naranja significa que está en revisión; el azul indica que se completó el registro de manera correcta.

El color rojo significa que fue rechazado y una flecha contrario a las manecillas del reloj en color gris indica que no hay datos, por lo que se recomienda realizar la consulta más adelante.