Tras la salida de Taddei, el INE acuerda medidas para frenar la corrupción y blindar las elecciones de 2027

El acuerdo solicita a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un ejercicio emergente de fiscalización, que audite urgentemente las contrataciones y compras realizadas por un periodo de diez años.

Blanca Cruz asumió la presidencia del INE tras la salida de Guadalupe Taddei. (Foto: Cuartoscuro )





INE pide fiscalización de ASF y aprueban auditorías externas

El acuerdo del INE para restaurar la integridad contempla cerca de diez medidas, algunas de ellas tendrán que llevarse a cabo al interior del órgano y otras en coordinación con diversas autoridades fiscalizadoras.

Según el acuerdo estas son las medidas implementadas tras la crisis:

-Mecanismos de preservación documental: Se ordena la conservación inmediata de expedientes físicos y electrónicos de contratación, suspendiendo cualquier baja documental, y se fijan cinco días hábiles para integrar un inventario completo de contratos.

-Generación del inventario de contrataciones: Para una revisión a profundidad del mismo.

-Instauración de buzón de denuncias anónimas: Para que todos los funcionarios que conozcan de un procedimiento irregular pueden denunciarlo de manera anónima.

-Medidas administrativas para garantizar continuidad del proceso electoral 2027: Si algún contrato actualmente vigente afectara al proceso, se tendrían que tomar medidas de emergencia para reformularlo.

-Viabilidad de auditorías externas: Además de la ASF, el INE propone que órganos de carácter privado participen auditando lo que ocurre en la institución.

-Viabilidad de testigos sociales: Participación de terceros en todos los procesos de licitaciones y adjudicaciones para garantizar la transparencia.

-Informes de la Secretaría Ejecutiva: Actualización periódica sobre cada una de las medidas y sus avances.

-Estrategia de integridad documental: Que consiste en proteger no solo la evidencia de las auditorías, sino la memoria institucional ante las afectaciones de los órganos centrales.

-Diagnóstico institucional de riesgos de corrupción y Programa de integridad: Se trata de un mecanismo que permita detectar los riesgos de corrupción, las faltas en la vigilancia, y las áreas de oportunidad.