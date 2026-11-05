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México

Tras la salida de Taddei, el INE acuerda medidas para frenar la corrupción y blindar las elecciones de 2027

Los diez consejeros del INE aprobaron un acuerdo para solicitar a la ASF un ejercicio urgente de fiscalización y medidas internas para prevenir la corrupción a largo plazo.
jue 05 noviembre 2026 07:05 PM
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En la imagen se ve a trabajadores del INE trasladando cajas.
Trabajadores del Instituto Nacional Electoral transportan carpetas de procedimientos de quejas en relación a la Ley de Amparo correspondiente al punto 1 de la Sesión Ordinaria de este órgano institucional. (Graciela López Herrera/Cuartoscuro )

En medio de la crisis que atraviesa el Instituto Nacional Electoral (INE) tras la renuncia de Guadalupe Taddei por señalamientos de presunta corrupción con proveedores electorales, el Instituto aprobó un acuerdo para “restaurar la integridad” y reforzar los controles de la gestión administrativa.

El proyecto que acordaron las diez consejerías incluye candados para prevenir irregularidades, detectar oportunamente la corrupción y medidas urgentes para garantizar la certeza del proceso electoral 2027, ante posible rescisión de contratos.

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El acuerdo solicita a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un ejercicio emergente de fiscalización, que audite urgentemente las contrataciones y compras realizadas por un periodo de diez años.

En la imagen se ve a Blanca Cruz, presidenta del INE, durante una sesión.
Blanca Cruz asumió la presidencia del INE tras la salida de Guadalupe Taddei. (Foto: Cuartoscuro )


INE pide fiscalización de ASF y aprueban auditorías externas

El acuerdo del INE para restaurar la integridad contempla cerca de diez medidas, algunas de ellas tendrán que llevarse a cabo al interior del órgano y otras en coordinación con diversas autoridades fiscalizadoras.

Según el acuerdo estas son las medidas implementadas tras la crisis:

-Mecanismos de preservación documental: Se ordena la conservación inmediata de expedientes físicos y electrónicos de contratación, suspendiendo cualquier baja documental, y se fijan cinco días hábiles para integrar un inventario completo de contratos.

-Generación del inventario de contrataciones: Para una revisión a profundidad del mismo.

-Instauración de buzón de denuncias anónimas: Para que todos los funcionarios que conozcan de un procedimiento irregular pueden denunciarlo de manera anónima.

-Medidas administrativas para garantizar continuidad del proceso electoral 2027: Si algún contrato actualmente vigente afectara al proceso, se tendrían que tomar medidas de emergencia para reformularlo.

-Viabilidad de auditorías externas: Además de la ASF, el INE propone que órganos de carácter privado participen auditando lo que ocurre en la institución.

-Viabilidad de testigos sociales: Participación de terceros en todos los procesos de licitaciones y adjudicaciones para garantizar la transparencia.

-Informes de la Secretaría Ejecutiva: Actualización periódica sobre cada una de las medidas y sus avances.

-Estrategia de integridad documental: Que consiste en proteger no solo la evidencia de las auditorías, sino la memoria institucional ante las afectaciones de los órganos centrales.

-Diagnóstico institucional de riesgos de corrupción y Programa de integridad: Se trata de un mecanismo que permita detectar los riesgos de corrupción, las faltas en la vigilancia, y las áreas de oportunidad.

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Guadalupe Taddei Zavala INE Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales

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