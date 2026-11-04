PAN exige un INE independiente de Morena y advierte protestas ante relevo de la consejera presidenta

Bajo la consigna de construir un "INE libre", Romero sostuvo que la designación de quien sustituya a Guadalupe Taddei será determinante para la confianza en las elecciones de 2027, cuando se renovarán la Cámara de Diputados, diversas gubernaturas y otros cargos de elección popular.

"Hoy aquí venimos por un INE libre, o para dejarlo tristemente más claro, hoy aquí venimos por un INE sin Morena", declaró el dirigente del PAN.



La postura del PAN se emitió luego de que este martes se aplazara la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del Consejo General del INE por parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, lo anterior al no lograr un acuerdo porque el PAN puso en la mesa ocho condiciones que fueron rechazadas por Morena.

Fue así que este miércoles Jorge Triana, el dirigente nacional del PAN –acompañado de Ricardo Anaya, Margarita Zavala– acusó a Morena de intentar controlar el proceso mediante su mayoría legislativa y demandó que la selección garantice perfiles con independencia, experiencia y ausencia de vínculos partidistas.

Romero insistió en que Morena intenta controlar el proceso mediante su mayoría legislativa y demandó que la selección garantice perfiles con independencia, experiencia y ausencia de vínculos partidistas.