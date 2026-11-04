Este miércoles 4 de noviembre, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera , acudió a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) para exigir que la próxima titular de dicho organismo, sea una mujer independiente de los partidos políticos y del gobierno, y advirtió que su partido se opondrá a cualquier intento de imponer un perfil cercano a Morena.
PAN exige un INE independiente de Morena y advierte protestas ante relevo de la consejera presidenta
Bajo la consigna de construir un "INE libre", Romero sostuvo que la designación de quien sustituya a Guadalupe Taddei será determinante para la confianza en las elecciones de 2027, cuando se renovarán la Cámara de Diputados, diversas gubernaturas y otros cargos de elección popular.
"Hoy aquí venimos por un INE libre, o para dejarlo tristemente más claro, hoy aquí venimos por un INE sin Morena", declaró el dirigente del PAN.
La postura del PAN se emitió luego de que este martes se aplazara la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del Consejo General del INE por parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, lo anterior al no lograr un acuerdo porque el PAN puso en la mesa ocho condiciones que fueron rechazadas por Morena.
Fue así que este miércoles Jorge Triana, el dirigente nacional del PAN –acompañado de Ricardo Anaya, Margarita Zavala– acusó a Morena de intentar controlar el proceso mediante su mayoría legislativa y demandó que la selección garantice perfiles con independencia, experiencia y ausencia de vínculos partidistas.
Romero insistió en que Morena intenta controlar el proceso mediante su mayoría legislativa y demandó que la selección garantice perfiles con independencia, experiencia y ausencia de vínculos partidistas.
La defensa de nuestra democracia exige un @INEMexico independiente: #UnINELibre.— Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) November 4, 2026
Por eso, quien encabece esta institución debe ser garante de autonomía, sin afiliación partidista.
Desde @AccionNacional seguiremos luchando por un árbitro electoral imparcial y elecciones libres.… pic.twitter.com/ikJfcLqUB8
Incluso advirtió que, si Morena pretende convertir el nombramiento en una imposición, el PAN recurrirá a medidas de protesta legislativa y movilización para impedirlo.
"Si esto Morena lo va a convertir en un show porque ya tiene clara la decisión de a qué perfil morenista imponer, entonces no cuenten con el PAN. En el PAN a estas alturas estamos las mujeres y los hombres dispuestos a volvernos locos", advirtió el dirigente del partido.
"Cerramos esta calle, tomamos la tribuna, tomamos la herradura de aquí del INE y no permitimos que se imponga un títere en el INE. Porque si quieren imponer un títere de árbitro electoral, entonces de una vez vamos declarando que en el 2027 se va a ganar lo que Morena quiera. No vamos a permitir que ni el árbitro electoral pueda ser un ciudadano o una ciudadana libre", apuntó.
Romero advirtió que, si se presentaron irregularidades en las contrataciones del INE, existe el riesgo de que en el futuro también se manipulen los procesos electorales, lo que, sostuvo, pondría en entredicho el carácter democrático de México.
Por ello, lanzó el llamado a la ciudadanía también a defender la autonomía del INE, tal y como se hizo cuando iniciaron las protestas del "El INE no se toca" que se llevaron a acabo en 2022.
Las ocho exigencias del PAN para elegir a la nueva presidenta del INE
El coordinador de los diputados del PAN, Elías Lixa, explicó que las propuestas de su partido buscan modificar el procedimiento desde la integración del Comité Técnico de Evaluación, instancia responsable de revisar los perfiles de quienes aspiren a encabezar el organismo electoral.
Entre sus principales planteamientos está que las personas integrantes del comité no tengan vínculos con partidos políticos ni con autoridades gubernamentales durante los ocho años previos a su designación.
También propuso que las tres personas que corresponde designar a la Jucopo no sean seleccionadas directamente por los coordinadores parlamentarios, sino mediante consultas a universidades, organizaciones civiles, colegios profesionales e instituciones académicas.
El PAN también planteó incorporar observadores ciudadanos al trabajo del comité, establecer mecanismos para evitar filtraciones de los exámenes de evaluación y hacer públicos los resultados, las calificaciones y los criterios utilizados para seleccionar a las personas aspirantes.
Otra de las exigencias consiste en recuperar las decisiones colegiadas dentro del INE, particularmente en materia de nombramientos y contrataciones, para evitar que la presidencia concentre facultades administrativas.
El partido también busca modificar la legislación electoral para eliminar las atribuciones extraordinarias que se otorgaron a la presidencia del organismo durante la gestión de Taddei.
¡La presidencia del INE no puede ser cuotas de poder! Por eso presentamos 8 propuestas indispensables para que el proceso se realice con máxima transparencia y legalidad. Aquí te las comparto…#UnINELibre pic.twitter.com/hVOz6808Bb— Elías Lixa (@eLiasLixa) November 3, 2026
De acuerdo con la explicación de Lixa, los planteamientos son:
- Ampliar de cuatro a ocho años el periodo de separación de quienes hayan ocupado cargos de dirección partidista.
- Excluir del comité a funcionarios públicos en activo y personas vinculadas con gobiernos o autoridades electorales.
- Que la Jucopo consulte a instituciones académicas y organizaciones reconocidas para proponer a sus representantes.
- Que la CNDH consulte a organizaciones civiles antes de designar a sus integrantes y permita cuestionar perfiles que no garanticen independencia.
- Incorporar como observadores a un diputado de cada grupo parlamentario y seis representantes de organizaciones civiles.
- Establecer mecanismos de seguridad para evitar filtraciones de los exámenes de evaluación.
- Hacer públicos los resultados de las evaluaciones, con el consentimiento de las aspirantes.
- Exigir justificaciones sobre la idoneidad de los perfiles seleccionados para integrar las quintetas finales.
Guadalupe Taddei renunció a la presidencia del INE el pasado 26 de octubre, en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés durante su administración.
La exconsejera asumió el cargo en abril de 2023 y su periodo estaba previsto para concluir en 2032. Sin embargo, tras su salida, el Consejo General designó a Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional del organismo.
Desde la semana pasada, el PAN presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y según se detalló, el escrito entregado este miércoles al INE es una ampliación de sus exigencias para esclarecer las posibles responsabilidades.
Entre las solicitudes está revisar los contratos celebrados durante la administración de Taddei, identificar a los funcionarios que participaron en su asignación, investigar los acuerdos con las empresas señaladas y transparentar los convenios que también se hayan realizado con los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).
También pidió preservar los expedientes físicos y electrónicos, revisar la permanencia de funcionarios que ocuparon cargos durante la anterior presidencia y analizar la posibilidad de rescindir o suspender contratos cuando existan elementos legales para hacerlo.
El partido solicitó que las investigaciones administrativas no condicionen la presentación de denuncias ante la FGR cuando existan indicios de posibles delitos.