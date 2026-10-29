Sheinbaum acusa a Taddei de 'traicionar la confianza del pueblo' y pide investigar al INE desde 1999

Aunque aceptó que pueden revisarse las facultades extraordinarias que Morena otorgó a Taddei para designar directamente a titulares de áreas estratégicas del instituto, la mandataria sostuvo que el problema de fondo es la concentración de contratos para producir la papelería y los materiales utilizados en las elecciones.

“Yo creo que Guadalupe Taddei traicionó la confianza del pueblo de México. Hay que decirlo así”, afirmó durante su conferencia matutina.

Sheinbaum pidió además a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar no solo la gestión de Taddei, sino también las administraciones anteriores y las contrataciones realizadas por los organismos electorales estatales, con el propósito de determinar si existieron irregularidades y deslindar responsabilidades.

La presidenta adelantó también que propondrá convertir a Talleres Gráficos de México en empresa estatal para que sea el principal proveedor de materiales electorales.

El objetivo, explicó, es reducir la dependencia de un grupo limitado de compañías privadas.

“Hay que acabar con los mapaches electorales, los que hacían los fraudes electorales. Pero hay que acabar con los coyotes”, sostuvo al referirse a las empresas que, acusó, concentraron las adjudicaciones durante más de dos décadas.

Sheinbaum pide investigar contratos del INE desde 1999

La mandataria señaló que las presuntas irregularidades en las contrataciones electorales no comenzaron durante la gestión de Taddei, sino que existen antecedentes desde finales de los noventa.