La presidenta Claudia Sheinbaum acusó a Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), de “traicionar la confianza del pueblo de México”, a la par de que exigió una auditoría profunda a las contrataciones del organismo electoral desde 1999, ante los señalamientos por presuntas irregularidades y posibles conflictos de interés con proveedores de papelería electoral.
Sheinbaum acusa a Taddei de 'traicionar la confianza del pueblo' y pide investigar al INE desde 1999
Aunque aceptó que pueden revisarse las facultades extraordinarias que Morena otorgó a Taddei para designar directamente a titulares de áreas estratégicas del instituto, la mandataria sostuvo que el problema de fondo es la concentración de contratos para producir la papelería y los materiales utilizados en las elecciones.
“Yo creo que Guadalupe Taddei traicionó la confianza del pueblo de México. Hay que decirlo así”, afirmó durante su conferencia matutina.
Sheinbaum pidió además a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar no solo la gestión de Taddei, sino también las administraciones anteriores y las contrataciones realizadas por los organismos electorales estatales, con el propósito de determinar si existieron irregularidades y deslindar responsabilidades.
La presidenta adelantó también que propondrá convertir a Talleres Gráficos de México en empresa estatal para que sea el principal proveedor de materiales electorales.
El objetivo, explicó, es reducir la dependencia de un grupo limitado de compañías privadas.
“Hay que acabar con los mapaches electorales, los que hacían los fraudes electorales. Pero hay que acabar con los coyotes”, sostuvo al referirse a las empresas que, acusó, concentraron las adjudicaciones durante más de dos décadas.
Sheinbaum pide investigar contratos del INE desde 1999
La mandataria señaló que las presuntas irregularidades en las contrataciones electorales no comenzaron durante la gestión de Taddei, sino que existen antecedentes desde finales de los noventa.
Según Sheinbaum, un grupo reducido de empresas obtuvo contratos para producir materiales electorales tanto para el INE como para los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), mediante procedimientos que, afirmó, limitan la competencia.
La presidenta sostuvo que estas compañías funcionan como intermediarias y subcontratan a otras empresas para fabricar los productos que requieren las autoridades electorales.
Por ello, pidió a la ASF revisar las contrataciones desde 1999, incluidos los procedimientos de administraciones anteriores, para esclarecer cómo se asignaron los contratos y si existieron irregularidades.
“Transparencia total. Y por eso la exigencia a la Auditoría Superior de la Federación para que haga la auditoría, mientras ella fue presidenta, pero también a todo el periodo anterior”, afirmó.
La mandataria también planteó que deben investigarse los procedimientos de contratación de los organismos electorales estatales, pues consideró que el problema no se limita al instituto nacional.
La discusión ocurre después de que investigaciones periodísticas documentaron la existencia de contratos millonarios adjudicados a empresas vinculadas entre sí y señalaron posibles conflictos de interés relacionados con proveedores del INE.
Minimiza los "superpoderes" de Taddei, pero insiste en auditoría al INE
Cuestionada sobre una posible reforma para eliminar los llamados "superpoderes "que Morena otorgó a Guadalupe Taddei en 2024, la mandataria dijo estar de acuerdo con evaluar cambios, aunque advirtió que debe analizarse su viabilidad constitucional, debido a que el proceso electoral de 2027 ya está en marcha.
“Si se considera por la Cámara de Diputados que es factible, nosotros estamos de acuerdo”, señaló, aunque insistió en que el problema de fondo del INE es la concentración de contratos de materiales electorales en un grupo reducido de empresas.
La reforma al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), aprobada en 2024, permitió a Taddei designar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas del INE, sin que sus nombramientos tuvieran que ser aprobados por el Consejo General. La modificación generó cuestionamientos porque concentró en la presidencia decisiones que anteriormente requerían la participación colegiada de las consejerías.
Con estas atribuciones, Taddei realizó 17 nombramientos en áreas estratégicas del organismo, algunos de ellos los de algunas personas con quienes había trabajado previamente en instituciones electorales.
Tras su renuncia, en medio de señalamientos por presuntas irregularidades y posibles conflictos de interés, el debate sobre estas facultades cobró fuerza. Legisladores del PAN y el PRI plantean eliminarlas, mientras que Morena manifesta su disposición a revisar el tema.
Sin embargo, Sheinbaum sostuvo que modificar las atribuciones de la presidencia no resuelve las presuntas irregularidades relacionadas con las contrataciones.