Elecciones 2027: PAN nombra a siete coordinadores; se perfilan para ser candidatos

El último nombramiento que hizo el PAN fue el de Marco Bonilla , quien fue designado coordinador de la "Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad” en Chihuahua. Durante un evento en Ciudad Juárez, Jorge Romero, le encomendó coordinar las estructuras partidistas en la entidad.

Mientras, Boniila comentó que comenzará a realizar foros en cada uno de los 67 municipios del estado, donde hablará de seguridad, calles sin baches, oportunidades para jóvenes, empleos” mejor pagados”, protección a mujeres e inversión.

Marco Bonilla es alcalde de Chihuahua capital y cuenta con una trayectoria de 22 años en la política. Comenzó a militar en las filas del PAN a los 21 años, cuando todavía estudiaba en la universidad.

En 2004 participó en Acción Juvenil de Chihuahua, desde donde colaboró en las campañas de Carlos Borruel Baquera, Roberto Lara Rocha y María Eugenia Campos Galván.

También fue nombrado Francisco “Pancho” Pelayo Covarrubias, quien quedó al frente de la coordinación de Baja California Sur, por lo que parte de su trabajo, según el dirigente del PAN, es fortalecer la estructura del partido en el estado.

“Lo que estamos haciendo es preparar al PAN como nunca: fortalecer nuestra presencia en el territorio y poner al frente a mujeres y hombres capaces de defender las causas que hoy importan a las familias. Nuestra prioridad está mucho más allá de un cargo: es defender a México”, señaló Romero el pasado 30 de agosto al ser nombrado “Pancho” Pelayo.