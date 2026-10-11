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México

Elecciones 2027: PAN nombra a siete coordinadores; se perfilan para ser candidatos

El PAN ya perfila a sus candidatos a gobernadores y alcaldes. Van desde Marco Bonilla hasta Alessandra Rojo de la Vega.
dom 11 octubre 2026 06:07 PM
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PAN nombra a siete coordinadores, quienes se perfilan para ser candidatos en elecciones de 2027,
Al igual que Morena el PAN creó un cargo para adelantarse en las elecciones de 2027, por lo que ya nombró a siete personas como sus coordinadores estatales. (Foto: Redes sociales.)

Al igual que Morena el PAN creó un cargo para adelantarse en las elecciones de 202, por lo que ya nombró a siete personas como sus coordinadores estatales, quienes se perfilan a ser candidatos a gobernadores y alcaldes.

El PAN introdujo el cargo de coordinadores de la “Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad”, el cual -según el dirigen te de partido, Jorge Romero- es para organizar el trabajo territorial del organismo político.

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El último nombramiento que hizo el PAN fue el de Marco Bonilla , quien fue designado coordinador de la "Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad” en Chihuahua. Durante un evento en Ciudad Juárez, Jorge Romero, le encomendó coordinar las estructuras partidistas en la entidad.

Mientras, Boniila comentó que comenzará a realizar foros en cada uno de los 67 municipios del estado, donde hablará de seguridad, calles sin baches, oportunidades para jóvenes, empleos” mejor pagados”, protección a mujeres e inversión.

Marco Bonilla es alcalde de Chihuahua capital y cuenta con una trayectoria de 22 años en la política. Comenzó a militar en las filas del PAN a los 21 años, cuando todavía estudiaba en la universidad.

En 2004 participó en Acción Juvenil de Chihuahua, desde donde colaboró en las campañas de Carlos Borruel Baquera, Roberto Lara Rocha y María Eugenia Campos Galván.

También fue nombrado Francisco “Pancho” Pelayo Covarrubias, quien quedó al frente de la coordinación de Baja California Sur, por lo que parte de su trabajo, según el dirigente del PAN, es fortalecer la estructura del partido en el estado.

“Lo que estamos haciendo es preparar al PAN como nunca: fortalecer nuestra presencia en el territorio y poner al frente a mujeres y hombres capaces de defender las causas que hoy importan a las familias. Nuestra prioridad está mucho más allá de un cargo: es defender a México”, señaló Romero el pasado 30 de agosto al ser nombrado “Pancho” Pelayo.

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Pelayo Covarrubias milita en el PAN desde hace más de 15 años, tiempo en el que ha encabezado diversos cargos desde ser coordinador estatal de campaña de Xóchitl Gálvez para la presidencia de la República en 2024.

Él es sobrino de Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, exgobernador de Baja California Sur de 2011 a 2015.

Está Miriam Martínez Sánchez, quien es coordinadora en Tlaxcala. Durante su nombramiento, el dirigente del PAN sostuvo que esta designación forma parte del fortalecimiento de los liderazgos del partido en los estados.

Ella fue nombrada en septiembre de este año. Ella es diputada local del PAN en el Congreso del estado por la vía de representación proporcional, es decir no salió a buscar el voto.

Su nombramiento ha provocado críticas dentro del PAN, ya que han acusado de nepotismo. Ello porque es esposa de actual dirigente de Tlaxcala, Ángelo Gutiérrez Hernández.

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Antes de ser diputados, fue presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN en Tlaxcala. También fue secretaria particular en el municipio de Tetla de Solidaridad y presidenta del DIF del municipio de Apetatitlán.

También está Alfonso Martínez Alcázar, quien fue designado coordinador de Michoacán. Fue de los primeros nombramientos por parte del PAN.

Durante su designación, Jorge Romero comentó que este nombramiento era para ampliar el alcance del liderazgo del aún alcalde.

“Aquí Alfonso hoy va a recibir un nombramiento para coordinar nuestras estructuras a nivel Michoacán, para que su liderazgo se expanda de Morelia… empiece a ayudar en la conducción de los trabajos para generar estructuras”, dijo Jorge Romero en abril pasado.

Martínez Alcázar milita en el PAN desde hace más de 30 años. Ha sido consejero estatal y secretario de Finanzas del Comité Directivo Municipal del PAN en Morelia.

También fue diputado local en Michoacán y después diputado federal. Actualmente es presidente municipal de Morelia.

Son los únicos cuatro coordinadores a nivel estatal que ha realizado el PAN. También nombró a tres a nivel de alcaldías. En este caso fue para la Ciudad de México. Nombró a Alessandra Rojo de la Vega para la coordinación en Cuauhtémoc, alcaldía que ahora gobierna.

Rojo de la Vega ha cobrado relevancia primero por gobernar una de las principales alcaldías de la Ciudad de México y segundo por mantener una disputa política con Morena y sus dirigentes.

Además de ser política es activista al ser fundadora de la organización “No Es Una, Somos Todas", la cual brinda acompañamiento legal y psicológico a mujeres víctimas de violación.

Ella ha ocupado diversos cargos públicos bajo diversas siglas políticas. Por el PVEM fue diputada local en el Congreso de la Ciudad de México en 2018; fue directora e la coordinación de Estrategia Digital en el PRI de la Ciudad de México en 2014.

Y en 2024 compitió en las elecciones para ser alcaldesa de Cuauhtémoc, la cual gano y ahora busca la reelección por el PAN al ser nombrada coordinadora de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad.

Para la alcaldía de Benito Juárez, en la Ciudad de México, el PAN nombró a Luis Mendoza Acevedo. Actualmente, gobierna dicho territorio, por lo que con el nombramiento estará buscando la reelección.

Mendoza Acevedo es parte del grupo político del actual dirigente del partido, Jorge Romero, pues en 2012 fue su secretario particular cuando éste era delegado de Benito Juárez. También fue diputado local en la entonces Asamblea Legislativa; después, legislador federal, y por último, alcalde.

También nombró a Carlos Orvañanos Rea para Cuajimalpa, quien actualmente encabeza dicho territorio.

Ha ocupado cargos a nivel federal en el sexenio de Felipe Calderón: estuvo al frente de la Secretaría Particular del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y del Secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos.

De 2009 a 2011 fue jefe delegacional de Cuajimalpa de Morelos, pero dejó el cargo para buscar la candidatura a jefe de gobierno del entonces Distrito Federal.

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PAN Elecciones México 2027

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