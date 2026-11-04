Hija de Peña Nieto reaparece y habla sobre nueva serie de Angélica Rivera

Angélica Rivera prepara el estreno de su serie autobiográfica, una producción que llegará a Netflix en 2027 y que tendrá como protagonista a su hija, Sofía Castro.

El proyecto marca el regreso de la actriz a la conversación pública desde su propia historia, después de que su vida personal y su matrimonio con el expresidente Enrique Peña Nieto ocuparan titulares durante años.

Rivera ha desarrollado una carrera como actriz durante mucho tiempo, pero su matrimonio con Peña Nieto, presidente de México de 2012 a 2018, también la colocó en el centro de la atención pública.

¿Cuándo se estrena la nueva serie de Angélica Rivera?

En agosto de 2015, su nombre apareció en la polémica por la llamada Casa Blanca presidencial, luego de que se investigara la adquisición de inmuebles a contratistas del gobierno federal.

La Secretaría de la Función Pública aseguró en ese momento que no existía conflicto de interés por parte del mandatario, su esposa ni el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

En febrero de 2019, Rivera confirmó su decisión de divorciarse de Peña Nieto.

En un mensaje difundido en redes sociales, describió la separación como una situación dolorosa para ella y sus hijos, y expresó que enfocaría su energía en ser una buena madre y recuperar su vida y su carrera profesional.

Ahora, con la serie autobiográfica producida por el responsable de Luis Miguel, la serie, Rivera tendrá una nueva oportunidad de contar su historia desde su propia perspectiva en el 2027.